Производители продуктов попросили Генпрокуратуру оставить логотипы Facebook и Instagram* на пачках Статьи редакции
Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары из обращения — в условиях высокого спроса и сложностей с материалами это грозит сбоем поставок.
- «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Дымов», «Макфу» и других) попросил Генпрокуратуру подтвердить, что производители продуктов вправе использовать упаковку с логотипами и ссылками на Facebook и Instagram после признания их материнской компании Meta* экстремистской организацией в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
Необходимость замены упаковки приведёт к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, предупреждают в ассоциации. Кроме того, есть проблемы с закупкой импортной упаковки, а с начала 2022 года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65-95%.
- Заклеивание логотипов тоже может привести к перебоям с отгрузками и потребует дополнительных сотрудников и денег. В Генпрокуратуре не ответили на вопросы «Ъ», в Минсельхозе и Минпромторге не стали комментировать.
- В «Руспродсоюзе» сообщили, что в зоне риска — многие категории продуктов, в том числе социально значимые товары первой необходимости. Обойтись без логотипов соцсетей в будущем поставщики могут, но нужно без санкций как минимум выработать упаковку с этими символами, заказанную до решения суда.
- Опасения разделяют и ритейлеры: например, Fix Price направила поставщикам письмо с просьбой «незамедлительно» убрать с товаров символику Facebook и Instagram (копия есть у «Ъ»). В самой компании не дали комментарий. Источник среди ритейлеров говорит, что если печать логотипов на пачках — нарушение закона, то товары нужно изымать из обращения, что сейчас невозможно из-за высокого спроса.
*Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией.
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Эммм… впечатление?🥲
Вы только что произнесли слова относящиеся к нарушению будущих законов. Пройдемте в клетку.
С такими темпами будут упаковки из совка)
Что ни "требование", то ржака.
Изъять мало, надо ещё и уничтожить