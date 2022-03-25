Необходимость замены упаковки приведёт к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, предупреждают в ассоциации. Кроме того, есть проблемы с закупкой импортной упаковки, а с начала 2022 года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65-95%.