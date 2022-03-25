Торговля
Силовой пистолет

Производители продуктов попросили Генпрокуратуру оставить логотипы Facebook и Instagram* на пачках Статьи редакции

Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары из обращения — в условиях высокого спроса и сложностей с материалами это грозит сбоем поставок.

  • «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Дымов», «Макфу» и других) попросил Генпрокуратуру подтвердить, что производители продуктов вправе использовать упаковку с логотипами и ссылками на Facebook и Instagram после признания их материнской компании Meta* экстремистской организацией в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

  • Необходимость замены упаковки приведёт к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, предупреждают в ассоциации. Кроме того, есть проблемы с закупкой импортной упаковки, а с начала 2022 года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65-95%.

  • Заклеивание логотипов тоже может привести к перебоям с отгрузками и потребует дополнительных сотрудников и денег. В Генпрокуратуре не ответили на вопросы «Ъ», в Минсельхозе и Минпромторге не стали комментировать.
  • В «Руспродсоюзе» сообщили, что в зоне риска — многие категории продуктов, в том числе социально значимые товары первой необходимости. Обойтись без логотипов соцсетей в будущем поставщики могут, но нужно без санкций как минимум выработать упаковку с этими символами, заказанную до решения суда.
  • Опасения разделяют и ритейлеры: например, Fix Price направила поставщикам письмо с просьбой «незамедлительно» убрать с товаров символику Facebook и Instagram (копия есть у «Ъ»). В самой компании не дали комментарий. Источник среди ритейлеров говорит, что если печать логотипов на пачках — нарушение закона, то товары нужно изымать из обращения, что сейчас невозможно из-за высокого спроса.

*Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией.

Соцсети
Силовой пистолет
Instagram и Facebook признали экстремистами, что делать — собираем вопросы и ответы на них Статьи редакции

Лучше убрать логотипы соцсетей с сайтов.

#новость

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6 комментариев
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evilnw

Такое впечатление, что последние года 3-4 законы вводятся по принципу "Нет времени объяснять. Херак-херак и в продакшен."

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Михаил

Эммм… впечатление?🥲

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Борис Катехизио

Вы только что произнесли слова относящиеся к нарушению будущих законов. Пройдемте в клетку.

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zhaba

С такими темпами будут упаковки из совка)

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Я никто и звать меня никак

Что ни "требование", то ржака.

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Владимир Часов

Изъять мало, надо ещё и уничтожить

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Приёмная
Nix
«Тинькофф» при выдаче наличных требует конвертировать юани в доллары по невыгодному курсу, хотя это явно запрещено ЦБ

Нет, я ничего никуда кругами не менял.

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