Ольчак сообщил, что после объявления об уходе из России с компанией связывалась трудовая инспекция и правоохранительные органы. Они намекали, что критикующим правительство топ-менеджерам может грозить арест. Теперь все сотрудники-экспаты вывезены из страны. Также Philip Morris скопировала корпоративную информацию на «цифровые носители», чтобы защитить от национализации.