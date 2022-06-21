Торговля
Маша Цепелева

Производитель IQOS и «Парламента» три месяца пытается уйти из России, но не может продать бизнес Статьи редакции

У компании есть завод в Санкт-Петербурге и представительства в 100 городах, где работают 3200 человек.

  • Philip Morris пытается продать свой российский бизнес три месяца, рассказал WSJ гендиректор компании Яцек Ольчак. Он не раскрыл потенциальных покупателей, но сказал, что сделка сложная — компания пытается провести её по всем правилам, при этом защитить сотрудников и бизнес от национализации.

  • Ольчак сообщил, что после объявления об уходе из России с компанией связывалась трудовая инспекция и правоохранительные органы. Они намекали, что критикующим правительство топ-менеджерам может грозить арест. Теперь все сотрудники-экспаты вывезены из страны. Также Philip Morris скопировала корпоративную информацию на «цифровые носители», чтобы защитить от национализации.

  • Табачная компании работает в России с 1977 года, тогда она заключила лицензионный договор на производство Marlboro в СССР. Сейчас у Philip Morris есть завод в Санкт-Петербурге и торговые представительства в 100 городах.
  • В 2021 году на Россию пришлось почти 10% от всех поставок Philip Morris и около 6% от выручки в $31,4 млрд. В России компания представляет бренды IQOS, Marlboro, Parliament, Bond Street, L&M и Chesterfield.
  • В начале марта Philip Morris объявил, что приостановит инвестиции в российские проекты, а в концу месяца — что «рассматривает разные варианты реструктуризации бизнеса».
  • Imperial Brands, владелец брендов Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu, объявил о прекращении работы в России 9 марта. В конце апреля о планах продать российский бизнес объявила Japan Tobacco Inc.
Фото Zuma Press

#новость #philipmorris

6516 просмотров
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95 комментариев
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Максим Сидоренко

Не может бросить…😅

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Александр RazzOne

Ещё денёк поработаю в России и точно уйду... а нет, лучше с понедельника, это уже 100%.

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1 комментарий
Валентина Маскарова

Кто то опрокинул чемоданчик каламбуров))

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1 комментарий
Александр Рабочий

Завод не может меня бросить, ведь я до сих пор курю парламент :(

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Артем Акшинцев
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TLGM x Event

Чёткий подкол 👍😂

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Довольный паук например

Пусть предложат iqos любому производителю носков.

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Alex Jian

Можно также предложить производителям наполнителя для кошачих лотков

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Лимита

Топовый коммент) очень смешно

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Парень

Кроме сотрудников жалеть не о чем, здоровее будем.
Хорошо бы перепрофилировать производство, например, под патроны калибра 7,62

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Skyray

Тебя случайно не вова зовут?

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1 комментарий
Лимита

"Хорошо бы перепрофилировать производство, например, под патроны калибра 7,62"

Человек думает что на дворе 1941 год, а он Нарком промышленности...

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1 комментарий
Иван

Про патроны это миф. Здоровее будем и разрешение на евро-0 вообще не стыкуются (в крупных городах будет как в Индии) . Как и расходы на здравоохран, которые сокращаются год от года.

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1 комментарий
Сергей Новиков

Каким образом человек который курит станет здоровее, пересядет на папиросы ? Или тот кто не курил так и продолжает не курить..

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2 комментария
Salena_ya

Такими темпами мы будем настолько здоровыми, что не понадобится западное медицинское оборудование и те медикаменты, которые слава Богу пропали из аптек. Рожать будем без УЗИ, на удачу, как раньше:) и не нужны нам их грязные деньги, эти подачки в налоговую систему от Филип Морис.

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Лимита

Вы так про все компании уходящие с рынка России говорите?

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Лимита

А где все эти мудаки которые кричали что никуда западные компании не уйдут?

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Dzan Yang

У них теперь новая методичка: уход компаний - это новые возможности для бизнеса

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2 комментария
Mike Espoo

Они до сих пор кричат что все окей.
«Что вам слабо карту открыть в соседней стране.»
«Слабо через местных там же машину купить и на себя переоформить.»
«а я вот stripe оформил сидя Москве и никаких проблем не знаю и делаю стартап»

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2 комментария
Влад Борщ

Потом будет "Мы хотели уйти, но не получилось как видите". Норм ход)

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Лимита

2 месяца назад все орали что западные компании никуда не уйдут.... А теперь я должен кофе покупать в каком-то "Вкус Очка"

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Лимита

"специальная военная операция идёт по плану" В.В.Путин

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Вектореан Элон
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Дмитрий Сапожников

Россия огромный рынок, очень много курящих. Мы входим в десятку самых курящих стран мира.
Денежки терять не хотят, особенно на том фоне, что можно поднять цену(сейчас это мейнстрим) и зарабатывать ещё больше.

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Лимита

Ну а когда они уйдут вы что будете говорить?

Про Макдональдс тоже говорили, да куда он уйдет, теперь едим во "Вкус очка"

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25 комментариев
P P

А смысл от этих денежек, если их из страны им не вывезти? :) Они же не в России живут и тратить их хотят.

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2 комментария
Дмитрий Сапожников

Курильщики задизили 🤣

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Allestor Klei
Ольчак сообщил, что после объявления об уходе из России с компанией связывалась трудовая инспекция и правоохранительные органы. Они намекали, что критикующим правительство топ-менеджерам может грозить арест.
Теперь все сотрудники-экспаты вывезены из страны. Также Philip Morris скопировала корпоративную информацию на «цифровые носители», чтобы защитить от национализации.

Программа поддержки бизнеса от правительства

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Denis Kiselev

Не может продать бизнес? Я не удивлён. Видимо, надо посмотреть - что они продают, а продают они сбытовые структуры и фасовочный завод. Марки новому покупателю никто не оставит, потому что на них нет смысла давать зарабатывать кому то. А без марок этот бизнес - сложно сказать, стоит ли денег: по ликвидационной цене основных средств, если что. И конечно, о правах работников нужно будет забыть: едва ли у нового покупателя сохранится масштаб бизнеса - сотрудников сократят.

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Salena_ya

Сотрудников сократят в любом случае, что никак не нарушает их прав, вполне цивилизованное расставание

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Александр А.

На слонов покупателей немного )

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Acupuncture USA

Да, продвижение марок отравы - это и есть главная статься расходов, чисто на маркетинг там вваливается (вваливалось) бабло.

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Jan BeLL

Всё своё нужно строить. Всё ресурсы в стране есть.

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Denis Ag

Есть, но толку хуй.

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Лимита

Это лет 30 займет, да и то невозможно... Да и технологии производства все у запада, Китай тоже не хочет под санкции... Что мы можем построить?

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Максим Веденеев

Ты уже начал? Нет? Так с чего другим начинать?)

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Mike Espoo

А технологии где брать?
Своим стартапам помогали?
В заводы вкладывали?
Своё производство развивали?
За 22 года более 80000 закрытых предприятий…
Инвестиции - один гребанный фрии с копейками…
Ну раз нет, то и отгребайте….

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Zloy Marketolog

Теперь будет называться "Филип Моррис и Жора"

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BitokMe

"Жора и точка"
Потом как комплектующие закончатся, поменяют букву р на п

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Egor Gulyaev

Молодой человек, а вы курите?

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Andrei M

и точка.

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Denis Ag

Надо им самим, пока не поздно, переименоваться в Рак горла и точка

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Дмитрий Сапожников

И хочется и колется

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3216q114
В конце апреля о планах продать российский бизнес объявила Japan Tobacco Inc.

А вот этор буде тинтерсно, у них если не ошибаюсь из рф 30% или больше выручки идет, они по показателю доли рф в глобальной выручке компаний, если не путаю рекордсмены.

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Пограничный химик

Мы пытаемся бросить, но они кидают в нас деньгами снова и снова!

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Pasha Z

Позвоните Потанину

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EgorKotkin

Да национализируйте, чтобы не мучались.

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Территориальный холод

Скорее бы они свалили из нашей страны. Филипп Моррис с JTI превратили рынок табачной продукции в России в полное говнище, бренды бывшего Донского Табака стали лишний раз тому подтверждение. Их сигареты невозможно курить, причём европейские аналоги уже пришли примерно к тому же.
В сигаретах из подвала больше табачного, чем их поделии из суррогата.

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Мурад Муртазалиев

Это потому что у россиянина банально нет денег на хорошие сигареты

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Dimitri Atabekov

АО ФИЛИП МОРРИС ИТОЧКА

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Sergei Bakotin

Что за вранье. У них на РФ приходится огромная доля Бизнеса. И это в мире, где в куче стран принимаются законы, которые ограничивают рынок табачной продукции, и где постепенно здоровый образ жизни все сильнее ограничивают аудиторию потенциальных покупателей. Они всеми силами будут пытаться остаться в РФ.

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Владимир

Ухади пративный!

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Пришелец

Ну давайте я куплю, раз больше никто не хочет.

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Artem Kravchenko

АО ФИЛИП МОРИС И ЖОРА

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Юрий Голубев

Даже ребрендинг не надо проводить. Просто пробельчик в нужное место

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1 комментарий
Митя Гриценко

Слушайте, ну заголовок Хорошо. Есть хорошие новости 👌

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