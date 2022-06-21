Производитель IQOS и «Парламента» три месяца пытается уйти из России, но не может продать бизнес Статьи редакции
У компании есть завод в Санкт-Петербурге и представительства в 100 городах, где работают 3200 человек.
- Philip Morris пытается продать свой российский бизнес три месяца, рассказал WSJ гендиректор компании Яцек Ольчак. Он не раскрыл потенциальных покупателей, но сказал, что сделка сложная — компания пытается провести её по всем правилам, при этом защитить сотрудников и бизнес от национализации.
Ольчак сообщил, что после объявления об уходе из России с компанией связывалась трудовая инспекция и правоохранительные органы. Они намекали, что критикующим правительство топ-менеджерам может грозить арест. Теперь все сотрудники-экспаты вывезены из страны. Также Philip Morris скопировала корпоративную информацию на «цифровые носители», чтобы защитить от национализации.
- Табачная компании работает в России с 1977 года, тогда она заключила лицензионный договор на производство Marlboro в СССР. Сейчас у Philip Morris есть завод в Санкт-Петербурге и торговые представительства в 100 городах.
- В 2021 году на Россию пришлось почти 10% от всех поставок Philip Morris и около 6% от выручки в $31,4 млрд. В России компания представляет бренды IQOS, Marlboro, Parliament, Bond Street, L&M и Chesterfield.
- В начале марта Philip Morris объявил, что приостановит инвестиции в российские проекты, а в концу месяца — что «рассматривает разные варианты реструктуризации бизнеса».
- Imperial Brands, владелец брендов Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu, объявил о прекращении работы в России 9 марта. В конце апреля о планах продать российский бизнес объявила Japan Tobacco Inc.
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Не может бросить…😅
Ещё денёк поработаю в России и точно уйду... а нет, лучше с понедельника, это уже 100%.
Кто то опрокинул чемоданчик каламбуров))
Завод не может меня бросить, ведь я до сих пор курю парламент :(
Чёткий подкол 👍😂
Пусть предложат iqos любому производителю носков.
Можно также предложить производителям наполнителя для кошачих лотков
Топовый коммент) очень смешно
Кроме сотрудников жалеть не о чем, здоровее будем.
Хорошо бы перепрофилировать производство, например, под патроны калибра 7,62
Тебя случайно не вова зовут?
"Хорошо бы перепрофилировать производство, например, под патроны калибра 7,62"
Человек думает что на дворе 1941 год, а он Нарком промышленности...
Про патроны это миф. Здоровее будем и разрешение на евро-0 вообще не стыкуются (в крупных городах будет как в Индии) . Как и расходы на здравоохран, которые сокращаются год от года.
Каким образом человек который курит станет здоровее, пересядет на папиросы ? Или тот кто не курил так и продолжает не курить..
Такими темпами мы будем настолько здоровыми, что не понадобится западное медицинское оборудование и те медикаменты, которые слава Богу пропали из аптек. Рожать будем без УЗИ, на удачу, как раньше:) и не нужны нам их грязные деньги, эти подачки в налоговую систему от Филип Морис.
Вы так про все компании уходящие с рынка России говорите?
А где все эти мудаки которые кричали что никуда западные компании не уйдут?
У них теперь новая методичка: уход компаний - это новые возможности для бизнеса
Они до сих пор кричат что все окей.
«Что вам слабо карту открыть в соседней стране.»
«Слабо через местных там же машину купить и на себя переоформить.»
«а я вот stripe оформил сидя Москве и никаких проблем не знаю и делаю стартап»
Потом будет "Мы хотели уйти, но не получилось как видите". Норм ход)
2 месяца назад все орали что западные компании никуда не уйдут.... А теперь я должен кофе покупать в каком-то "Вкус Очка"
"специальная военная операция идёт по плану" В.В.Путин
Россия огромный рынок, очень много курящих. Мы входим в десятку самых курящих стран мира.
Денежки терять не хотят, особенно на том фоне, что можно поднять цену(сейчас это мейнстрим) и зарабатывать ещё больше.
Ну а когда они уйдут вы что будете говорить?
Про Макдональдс тоже говорили, да куда он уйдет, теперь едим во "Вкус очка"
А смысл от этих денежек, если их из страны им не вывезти? :) Они же не в России живут и тратить их хотят.
Курильщики задизили 🤣
Теперь все сотрудники-экспаты вывезены из страны. Также Philip Morris скопировала корпоративную информацию на «цифровые носители», чтобы защитить от национализации.
Программа поддержки бизнеса от правительства
Не может продать бизнес? Я не удивлён. Видимо, надо посмотреть - что они продают, а продают они сбытовые структуры и фасовочный завод. Марки новому покупателю никто не оставит, потому что на них нет смысла давать зарабатывать кому то. А без марок этот бизнес - сложно сказать, стоит ли денег: по ликвидационной цене основных средств, если что. И конечно, о правах работников нужно будет забыть: едва ли у нового покупателя сохранится масштаб бизнеса - сотрудников сократят.
Сотрудников сократят в любом случае, что никак не нарушает их прав, вполне цивилизованное расставание
На слонов покупателей немного )
Да, продвижение марок отравы - это и есть главная статься расходов, чисто на маркетинг там вваливается (вваливалось) бабло.
Всё своё нужно строить. Всё ресурсы в стране есть.
Есть, но толку хуй.
Это лет 30 займет, да и то невозможно... Да и технологии производства все у запада, Китай тоже не хочет под санкции... Что мы можем построить?
Ты уже начал? Нет? Так с чего другим начинать?)
А технологии где брать?
Своим стартапам помогали?
В заводы вкладывали?
Своё производство развивали?
За 22 года более 80000 закрытых предприятий…
Инвестиции - один гребанный фрии с копейками…
Ну раз нет, то и отгребайте….
Теперь будет называться "Филип Моррис и Жора"
"Жора и точка"
Потом как комплектующие закончатся, поменяют букву р на п
Молодой человек, а вы курите?
и точка.
Надо им самим, пока не поздно, переименоваться в Рак горла и точка
И хочется и колется
А вот этор буде тинтерсно, у них если не ошибаюсь из рф 30% или больше выручки идет, они по показателю доли рф в глобальной выручке компаний, если не путаю рекордсмены.
Мы пытаемся бросить, но они кидают в нас деньгами снова и снова!
Позвоните Потанину
Да национализируйте, чтобы не мучались.
Скорее бы они свалили из нашей страны. Филипп Моррис с JTI превратили рынок табачной продукции в России в полное говнище, бренды бывшего Донского Табака стали лишний раз тому подтверждение. Их сигареты невозможно курить, причём европейские аналоги уже пришли примерно к тому же.
В сигаретах из подвала больше табачного, чем их поделии из суррогата.
Это потому что у россиянина банально нет денег на хорошие сигареты
АО ФИЛИП МОРРИС ИТОЧКА
Что за вранье. У них на РФ приходится огромная доля Бизнеса. И это в мире, где в куче стран принимаются законы, которые ограничивают рынок табачной продукции, и где постепенно здоровый образ жизни все сильнее ограничивают аудиторию потенциальных покупателей. Они всеми силами будут пытаться остаться в РФ.
Ухади пративный!
Ну давайте я куплю, раз больше никто не хочет.
АО ФИЛИП МОРИС И ЖОРА
Даже ребрендинг не надо проводить. Просто пробельчик в нужное место
Слушайте, ну заголовок Хорошо. Есть хорошие новости 👌