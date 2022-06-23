Ozon начал продавать электронику, ввезённую по параллельному импорту Статьи редакции
Названия брендов ритейлер не уточнил.
- Ozon добавил в каталог «популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезённые по механизму параллельного импорта», объявила компания.
- Это собственные продажи маркетплейса, но продавцы тоже уже начали добавлять товары, уточнили vc.ru в пресс-службе. Специального раздела для таких товаров нет.
- О том, что Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, в конце июня 2022 года говорил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков.
- Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое.
- Тогда же Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка. Технику по параллельному импорту начал ввозить и «Связной», сообщил 23 июня «Ъ».
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Не карантин, а самоизоляция
Не выходной, а нерабочий день
Не война, а спецоперация
Не контрабанда, а параллельный импорт
Комментарий удален модератором
Ну не совсем с контрабандой сравнение. Контрабанда если ввозить государство не разрешает, а кто-то ввозить. А если разрешает то уже не контрабанда.
контрабанда это когда не законный ввоз. Тут всë законно
Кто называет выходные нерабочим днём? И карантин с самозоляцией действительно могут быть использованы как синонимы в правильном контексте, поэтому не понимаю в чём проблема
"не бегемот, а гиппопотам"
Сообщение удалено
Как будто Озон до этого палью не торговал)))
при чем тут паль? оригинальный товар
Интересно, какая гарантия у такой техники
Тоже интересно, кто будет за гарантию отвечать?
Никакая, лично я раньше когда сдавал товар по гарантии, и то они смогли накосячить и забить на закон. В итоге потерял деньги и товар.
Быстрее бы все вернулось в какие-то понятные рамки, а не то что сейчас, одна муть и кидалово. Личное мнение.
Заканчиваем СВО. Выплачиваем репарации. Отдаем все с 2013 года. Каемся лет 50. И все встаёт на свои места. Фарш невозможно прокрутить назад, вернее очень сложно...
Че по ценам?
Все стабильно. Дороже чем на старте.
Если не облагается ндс, то должно быть как минимум на 20% дешевле. Что уже хорошо.
кек, уже писали, что цены на такие товары поднимутся на 20% по сравнению с довоенными
А с чего это не облагается НДС?
Почему не облагается?
Связной был, озон – подтянулся, следующий вб? Хотя он-то уже давно приторговывает, есть такое мнение (-:
Теперь?
Ценник больше сделаем хотя бы? Или просто говнокачество завезти?
Ценник на большинство всё ещё выше довоенных цен
ахаха, вот вам и санкции. Россия непобедима 👊🏻
Свистать всех наверх!!
Купишь МакБук про на озоне, придет откровенная дешёвая подделка, и уже не докажешь что товар не настоящий