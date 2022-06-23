Торговля
Присущий татарин

Ozon начал продавать электронику, ввезённую по параллельному импорту Статьи редакции

Названия брендов ритейлер не уточнил.

  • Ozon добавил в каталог «популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезённые по механизму параллельного импорта», объявила компания.
  • Это собственные продажи маркетплейса, но продавцы тоже уже начали добавлять товары, уточнили vc.ru в пресс-службе. Специального раздела для таких товаров нет.
  • О том, что Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, в конце июня 2022 года говорил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков.
  • Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое.
  • Тогда же Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка. Технику по параллельному импорту начал ввозить и «Связной», сообщил 23 июня «Ъ».

#новость #ozon

3762 просмотров
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79 комментариев
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Oleg Nikolenko

Не карантин, а самоизоляция
Не выходной, а нерабочий день
Не война, а спецоперация
Не контрабанда, а параллельный импорт

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Комментарий удален модератором

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2 комментария
Paul Patlakh

Ну не совсем с контрабандой сравнение. Контрабанда если ввозить государство не разрешает, а кто-то ввозить. А если разрешает то уже не контрабанда.

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1 комментарий
AntropFedorov

контрабанда это когда не законный ввоз. Тут всë законно

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8 комментариев
Fart Smella

Кто называет выходные нерабочим днём? И карантин с самозоляцией действительно могут быть использованы как синонимы в правильном контексте, поэтому не понимаю в чём проблема

"не бегемот, а гиппопотам"

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Зимний хот-дог

Сообщение удалено

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Невкусно и грустно

Как будто Озон до этого палью не торговал)))

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Влад

при чем тут паль? оригинальный товар

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Котик Котиков

Интересно, какая гарантия у такой техники

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Егор Сергеевич

Тоже интересно, кто будет за гарантию отвечать?

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39 комментариев
Властный химик

Никакая, лично я раньше когда сдавал товар по гарантии, и то они смогли накосячить и забить на закон. В итоге потерял деньги и товар.

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Инокентий Смирнов

Быстрее бы все вернулось в какие-то понятные рамки, а не то что сейчас, одна муть и кидалово. Личное мнение.

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sun sun

Заканчиваем СВО. Выплачиваем репарации. Отдаем все с 2013 года. Каемся лет 50. И все встаёт на свои места. Фарш невозможно прокрутить назад, вернее очень сложно...

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3 комментария
Джахор Дырдырдаев

Че по ценам?

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Евгений Кузнецов

Все стабильно. Дороже чем на старте.

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1 комментарий
Dmitriy

Если не облагается ндс, то должно быть как минимум на 20% дешевле. Что уже хорошо.

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Alexey Prilovsky

кек, уже писали, что цены на такие товары поднимутся на 20% по сравнению с довоенными

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Petr0vich71

А с чего это не облагается НДС?

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Антон Штадлер

Почему не облагается?

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Вадим Д.

Связной был, озон – подтянулся, следующий вб? Хотя он-то уже давно приторговывает, есть такое мнение (-:

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Лимита
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Антон Антонов

Теперь?

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Евгений Широков

Ценник больше сделаем хотя бы? Или просто говнокачество завезти?

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Антон Штадлер

Ценник на большинство всё ещё выше довоенных цен

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Анатолий Герман

ахаха, вот вам и санкции. Россия непобедима 👊🏻

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Лимита

Свистать всех наверх!!

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Artur Kuramshin

Купишь МакБук про на озоне, придет откровенная дешёвая подделка, и уже не докажешь что товар не настоящий

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