Правообладатели предложили ФАС и маркетплейсам создать единый реестр продавцов контрафакта Статьи редакции
Компаниям из такого списка могут временно запретить продажи на всех маркетплейсах или выдать «вечный» запрет, говорит источник.
- Для борьбы с подделками на маркетплейсах может появиться реестр недобросовестных продавцов, которых неоднократно уличали в продаже контрафакта. Идею обсуждали на встрече в ФАС с правообладателями и маркетплейсами, пишет Shopper's со ссылкой на трёх её участников и сотрудника одного из российских маркетплейсов, который тоже был на встрече.
- В ФАС подтвердили, что такое совещание было, но не стали комментировать вопросы о реестре. По словам двух источников, встреча была направлена на «поиск общих эффективных механизмов защиты от контрафакта при параллельном импорте».
- Гендиректор производителя косметики NAOS в России (бренд Bioderma и другие) Лейли Кулеман, которая тоже присутствовала на встрече, рассказала, что создать список недобросовестных продавцов предложили правообладатели.
- Один из участников встречи пояснил, что компаниям из реестра могут временно запретить продавать товары на всех маркетплейсах, а в крайнем случае выдать «вечный» запрет. Критерии попадания в список будут ещё обсуждаться, если его всё-таки решат создать. Но для продавцов есть риски, говорит источник: они могут начать жаловаться друг на друга, чтобы устранить конкурента.
- Ozon готов обсуждать идею единого списка недобросовестных продавцов с отраслью и регулятором, «Яндекс Маркет» тоже принимает участие в обсуждении борьбы с контрафактом. В Wildberries от комментариев отказались. При этом в Ozon отметили, что сами уже ведут чёрный список продавцов — в него попадают те, кто постоянно попадается на продаже контрафакта.
- Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. Список товаров для такой схемы ведёт Минпромторг. 7 июля в ведомстве заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта». При этом ритейлер выразил «готовность создать систему для пресечения возможных продаж контрафакта».
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Запретить контрафакт, если он легализован на государственном уровне? Или как ещё можно назвать "параллельный импорт"?
Надо разбираться в сортах параллельного импорта. iPhone из Казахстана – ок, iPh0ne на Андроиде 4 гига, 4 ядра – не ок.
Параллельный импорт это всё таки товар купленный у правообладателя.
Ну да, точно! Вечный же запрет. Ведь не бывает контор-однодневок и прочих «одноразовых предприятий». Более того – что за подделки? Откуда?! Всё же спраллелено (-: Разумеется, есть производители не ушедшие и потому не запараллеленные.
Ну и конечно же просто необходимо наконец создать ведомство по ведению реестра всех реестров! И назвать его ГлавУпРеестр всея РФ!
Отчасти сарказм.
Очередной хуестр фирм однодневок очень поможет. Пора законодательно запретить единые хуестры.
А потом запретить запреты и разрешить разрешения (-:
И никаких, мать их за ногу, реестров!
Борьба началась незаметно)
Вся страна катится взад в СССР. А для кого-то это всё ещёнезаметно
Мило.. )
Похоже на выстрел себе в колено
наконец-то хоть какая-то хорошая идея от регулятора
И в чем же она хороша?
До фига продавцов продают или через ИП или через ООО-шки, которые можно открывать/закрывать пачками.
Или вы про идею потратить бюджетное бабло на затею, которая не увенчается успехом?
Перепись ИП жанибекянов