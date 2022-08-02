Торговля
Мясной спрей

H&M открыла первые магазины в Москве для продажи остатков — без ажиотажа утром и скидок Статьи редакции

Магазины в других городах будут открывать постепенно в течение августа.

  • H&M Group открыла первые физические магазины для продажи остатков — в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис» в Москве.
  • Администрация «Метрополис» сообщила, что магазины будут работать в обычном режиме и «продолжительное время», но точной информации по срокам нет. По данным Telegram-канала «Московские новости», товара должно хватить на 50 недель.
  • Судя по видео из Telegram-каналов, ажиотажа на открытии не было. Около 13:50 мск в «Авиапарке» собралась очередь из десятков человек на вход в магазин, заметил пользователь vc.ru. Очередь появилась и в «Метрополисе».
Видео: Mash
  • ТАСС передаёт, что цены остались прежние. В продаже — весенняя и летняя коллекции. О том, что скидок не будет, в июле сообщала и сама компания.
Видео: Алексей Забелин/ТАСС
  • Когда откроются магазины других брендов, входящих в группу (Cos, ARKET, Monki, Other Stories, Weekday), — неизвестно. В «Метрополисе» говорят, что магазины Cos должны открыться «на следующей неделе», Monki открываться не планирует.
  • Даты открытия в других городах, вероятно, будут сообщать торговые центры. Например, петербургский ТРЦ «Галерея» предупредил посетителей, что H&M откроется 3 августа 2022 года.
  • H&M объявила об уходе из России в середине июля 2022 года. В августе ритейлер обещал устроить финальную распродажу остатков — магазины будут открывать постепенно в течение месяца. Они будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Онлайн-продаж нет, программа лояльности также работать не будет.

#новость #hm

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183 комментария
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 Mashed Potato

Никогда там ничего себе не покупал.

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Vladislav S

Огласите пожалуйста список всех магазинов, в которых вы ничего не покупали - их можно уже закрывать.

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5 комментариев
alexstellar

я тоже. но это никак не уменьшает ценности присутствия этой сети в стране.

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Юрий Долгоруков

А ну раз вы там ничего не покупали,тогда все хорошо,пусть уходят

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1 комментарий
Mr Yellow

А в каких закупается ?

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Пабы старой Руси

И не купите уже

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Многочисленный американец

Вот это новости, батюшка!

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Soviet Pooh

Так забавляют пупсы, не ходящие в Макдональдс, не носящие Зару и H&M, не смотрящие голливудские фильмы, не ездящие на БМВ, не пользующиеся айфонами.
Хочется сказать пупсам: уебывайте в Северную Корею, там ваш героизм оценит товарищ Ын, который всем этим пользуется

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роман долгополов

Так это 90 процентов населения РФ-вы сейчас призвали 90 процентов валить из страны

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5 комментариев
Николай Каменев

Из-за того что я не покупаю в Х&М я должен уезжать из страны? У Вас всё нормально?

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2 комментария
Вадим Д.

Ну ХиМ — не Икея, потому и ажиотажа нет, да и одежды такого же уровня по качеству и цене всё ещё немало.

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Kaly Stainless

Можно примеры? (без сарказма, реально хочется узнать). А то я тут наткнулся на статью, 10 альтернатив HM, Zara , юни кло и Reserved - а там по первой ссылке базовая чёрная футболка стоит 4990 😃 после этого статью закрыл .

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53 комментария
Максим Мещеряков

Да у ИКЕИ тоже куча аналогов, только ни один назвать не могут. Икея и H&M — это в первую очередь дизайн шведский и доступная цена, а уж потом только срок службы.

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4 комментария
Vanilla Helena

Просто скидок нет, зачем ломиться на фулл прайс?)

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9 комментариев
Никита

Видели фото очереди в ТЦ на открытие HM?)

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Анатолий Морозов

на счет цен не согласен,вполне доступные вещи и простые по дизайну,а на счет качества та же зара только немного дешевле

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2 комментария
dikomm

50 недель?! Сколько же они там накопили этих "остатков"?

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Philips

Да сожгли бы к чертям или трактором!

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3 комментария
Ilya Grigoriev

Так база продается регулярно, это не сезонные коллекции конечно там в основном

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Troy

закрылись неожиданно

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Ушлый тип

Нет скидок - нет ажиотажа. Ну и плюшевой акулы в H&M нету, о чем тут говорить))

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Stanislav Gazul

Зато там есть милый пингвин :)

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1 комментарий
Valentin Demin

как говорится
Чебоксары не Монако, H&M не IKEA

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Мой господин

Через 50 недели скажут что остаются

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Никита Мардюков

Скорее всего в магазины не будут приходить поставки с новой одеждой, так что постараются распродать все имеющееся.
Интересно, что с сотрудниками будет, у меня каждый второй друг когда-то да работал в эйчендеме 😅

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6 комментариев
alexstellar

Вряд ли

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Ольга Маслова

Не удивлюсь, что так и будет, ведь в целом уходить с российского рынка невыгодно очень

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Слегка Придурковатый

Видимо, 50 недель как-то солиднее звучит, чем ~1 год.

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ivan sobakin

В Швеции недели более популярны для календарных целей, чем месяцы.

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Семен Осипов

Без ажиотажа

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Александр Голубев

Не вижу ничего такого ажиотажа! Морды не бьют и обвешанные мешками с вещами на выход не бегут!

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Мясной спрей

Это где и когда?

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3 комментария
Пришелец

Никакого ажиотажа. В любой магазин российского бренда с утра выстраивается 300-метровая очередь же.

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Vilent

Какие воспитанные люди. Честно признаюсь, если бы у меня была необходимость туда попасть, то влез бы без очереди (знаю что мудак, но ничего не могу поделать со своей очередефобией)

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Ирина Домнина

Мне очень не хватает ХиМ. Как-то такие фасоны делают, что прямо идеально садятся на мою фигуру(

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Алёна Рева

Приобретала раньше детскую одежду в H&M. Не страшно, сейчас много аналогов, перестроимся к изменениям

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Ilya Grigoriev

Подскажете аналоги? Моя вот жена жалуется что без некста, мазеркер и эйчика базовые детские вещи с ок дизайном, за норм прайс и с норм качеством найти сложновато

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13 комментариев
Медовар

Без онлайна грустно

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Александр

В метрополисе уже очередь

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Romana

Шмотки шмотками, а скоро все эти продавцы и охранники h&m останутся без работы.

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Ольга Маслова

а что поделать, времена сейчас такие... многие знакомые столкнулись с такой проблемой, но ничего постепенно находят новые места трудоустройства

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Дмитрий Cоколов

Свято место пусто не бывает! Зайдут другие продавцы!

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Rax034

Соискатели кремлеботов, расскажу как так выходит, что есть люди, которые "а я там ничего и не покупал"

Попробуйте в будущем не покупать последние айфоны и БМВ в кредит ради понтов, тогда не придется питаться в Макдональдсах, покупать бумажную одежду в ХМ, и картонную мебель из Икеа и вас так же не будет беспокоить уход всех вышеперечисленных компаний.

А то у вас удобно получается. Все также как и вы обязаны пользоваться низкокачественным продуктом, потому что каждый год покупаешь "ультракачественный" айфон. У нормальных людей просто другие приоритеты.

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Andrey Olenin

У людей разные приоритеты и это абсолютно нормально. Кому-то айфон, кому-то H&M, кому-то вилла в Ницце, а кому-то палатка на Алтае. И все это нормально. У всех свои желания и приоритеты.

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1 комментарий
роман долгополов

50 недель распродажи это год работы))
Расчет видимо на ишака или падишаха

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da Loonie

30 просмотров, 0 комментов, 0 голосов - "популярное"

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Чукча и Гек

Всегда покупал костюмы фабрики Большевичка! И трусы трикотажа фабрики из Бабищенска

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dikomm

Если без шуток, уже давно покупаю шмотки российских брендов. Если не гнаться за дешевизной, то есть много суперкачественного и симпатичного.

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1 комментарий
Никита Мардюков

Ниче, ближе к вечеру народ повалит, вот начнутся голодные игры и борьба за последние шмотки

Зуб даю перепродавать ещё будут потом на юле или авито

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Антонина Самсонова

Точно. Весь авито икеей завален

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1 комментарий
Евсей

Нет скидок - вот и ажиотажа нет.
В h&m никогда не покупал вещи за фулл прайс, а распродажи у них были каждый сезон

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морда наглая

Аналогично, за полную стоимость ни стоят их вещи столько.

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Protein Wars

Дня 3-4 назад в H&M Европолис была суета за закрытыми дверями магазина - так и думал: какую-то распродажу затеют.

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Soft off

В Питере август - первый месяц осени. Кому нужны летние вещи без скидок, особенно если есть магазины схожего уровня и качества

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Den Kotov

Я видимо в каком-то другом Питере жил последние почти 5 лет, где до середины сентября - еще относительно лето.

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Дмитрий Филиппов

Закрылись и точка!

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Многочисленный американец

Ч.т.д. Россия для больших брендов это Москва и СПб. Вне пределов этих регионов люди выбирают одежду из Узбекистана и Кыргызии.

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Болотов Александр

H&M были очень дешёвым брендом, считай ширпотреб с Китая. Огромным спросом пользовались в регионах как раз из-за низкой цены и претензии хоть на какой-то бренд.

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морда наглая

На чём основана аналитика? Дайте цифры!

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Chapaka

Акулу из кеи они торгуют?

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Свойственный клуб

Ничоси нет ажиотажа, на первом видео табун жаждущих.

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Анна Жданова

То есть когда-то в закрытые магазины завезли коллекцию весна-лето 22?

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Василий Цымбал

ИК потирают руки...😂

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Игорь Чупин

Всегда тут всё себе покупал.

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морда наглая

Где теперь думаете покупать?

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Julian Geusendam

Ахахахаха.

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морда наглая

Переименуйте новость в футболка-срач модников изгоев

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Julian Geusendam

Фото оттуда прислать?

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Julian Geusendam

Доллар запретили.
А H&M нет.
Как так?

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Julian Geusendam

Санкционочка.

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Julian Geusendam

H&M. До и после закрытия.
Что изменилось?

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Фёдор Павлов

Обычно брал там простые белые майки для спорта, надо будет заглянуть через несколько дней, когда очередей не будет таких

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Julian Geusendam

H&M до и после закрытия.
Что изменилось?

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