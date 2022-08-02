H&M открыла первые магазины в Москве для продажи остатков — без ажиотажа утром и скидок Статьи редакции
Магазины в других городах будут открывать постепенно в течение августа.
- H&M Group открыла первые физические магазины для продажи остатков — в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис» в Москве.
- Администрация «Метрополис» сообщила, что магазины будут работать в обычном режиме и «продолжительное время», но точной информации по срокам нет. По данным Telegram-канала «Московские новости», товара должно хватить на 50 недель.
- Судя по видео из Telegram-каналов, ажиотажа на открытии не было. Около 13:50 мск в «Авиапарке» собралась очередь из десятков человек на вход в магазин, заметил пользователь vc.ru. Очередь появилась и в «Метрополисе».
- Когда откроются магазины других брендов, входящих в группу (Cos, ARKET, Monki, Other Stories, Weekday), — неизвестно. В «Метрополисе» говорят, что магазины Cos должны открыться «на следующей неделе», Monki открываться не планирует.
- Даты открытия в других городах, вероятно, будут сообщать торговые центры. Например, петербургский ТРЦ «Галерея» предупредил посетителей, что H&M откроется 3 августа 2022 года.
- H&M объявила об уходе из России в середине июля 2022 года. В августе ритейлер обещал устроить финальную распродажу остатков — магазины будут открывать постепенно в течение месяца. Они будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Онлайн-продаж нет, программа лояльности также работать не будет.
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Никогда там ничего себе не покупал.
Огласите пожалуйста список всех магазинов, в которых вы ничего не покупали - их можно уже закрывать.
я тоже. но это никак не уменьшает ценности присутствия этой сети в стране.
А ну раз вы там ничего не покупали,тогда все хорошо,пусть уходят
А в каких закупается ?
И не купите уже
Вот это новости, батюшка!
Так забавляют пупсы, не ходящие в Макдональдс, не носящие Зару и H&M, не смотрящие голливудские фильмы, не ездящие на БМВ, не пользующиеся айфонами.
Хочется сказать пупсам: уебывайте в Северную Корею, там ваш героизм оценит товарищ Ын, который всем этим пользуется
Так это 90 процентов населения РФ-вы сейчас призвали 90 процентов валить из страны
Из-за того что я не покупаю в Х&М я должен уезжать из страны? У Вас всё нормально?
Ну ХиМ — не Икея, потому и ажиотажа нет, да и одежды такого же уровня по качеству и цене всё ещё немало.
Можно примеры? (без сарказма, реально хочется узнать). А то я тут наткнулся на статью, 10 альтернатив HM, Zara , юни кло и Reserved - а там по первой ссылке базовая чёрная футболка стоит 4990 😃 после этого статью закрыл .
Да у ИКЕИ тоже куча аналогов, только ни один назвать не могут. Икея и H&M — это в первую очередь дизайн шведский и доступная цена, а уж потом только срок службы.
Просто скидок нет, зачем ломиться на фулл прайс?)
Видели фото очереди в ТЦ на открытие HM?)
на счет цен не согласен,вполне доступные вещи и простые по дизайну,а на счет качества та же зара только немного дешевле
50 недель?! Сколько же они там накопили этих "остатков"?
Да сожгли бы к чертям или трактором!
Так база продается регулярно, это не сезонные коллекции конечно там в основном
закрылись неожиданно
Нет скидок - нет ажиотажа. Ну и плюшевой акулы в H&M нету, о чем тут говорить))
Зато там есть милый пингвин :)
как говорится
Чебоксары не Монако, H&M не IKEA
Через 50 недели скажут что остаются
Скорее всего в магазины не будут приходить поставки с новой одеждой, так что постараются распродать все имеющееся.
Интересно, что с сотрудниками будет, у меня каждый второй друг когда-то да работал в эйчендеме 😅
Вряд ли
Не удивлюсь, что так и будет, ведь в целом уходить с российского рынка невыгодно очень
Видимо, 50 недель как-то солиднее звучит, чем ~1 год.
В Швеции недели более популярны для календарных целей, чем месяцы.
Без ажиотажа
Не вижу ничего такого ажиотажа! Морды не бьют и обвешанные мешками с вещами на выход не бегут!
Это где и когда?
Никакого ажиотажа. В любой магазин российского бренда с утра выстраивается 300-метровая очередь же.
Какие воспитанные люди. Честно признаюсь, если бы у меня была необходимость туда попасть, то влез бы без очереди (знаю что мудак, но ничего не могу поделать со своей очередефобией)
Мне очень не хватает ХиМ. Как-то такие фасоны делают, что прямо идеально садятся на мою фигуру(
Приобретала раньше детскую одежду в H&M. Не страшно, сейчас много аналогов, перестроимся к изменениям
Подскажете аналоги? Моя вот жена жалуется что без некста, мазеркер и эйчика базовые детские вещи с ок дизайном, за норм прайс и с норм качеством найти сложновато
Без онлайна грустно
В метрополисе уже очередь
Шмотки шмотками, а скоро все эти продавцы и охранники h&m останутся без работы.
а что поделать, времена сейчас такие... многие знакомые столкнулись с такой проблемой, но ничего постепенно находят новые места трудоустройства
Свято место пусто не бывает! Зайдут другие продавцы!
Соискатели кремлеботов, расскажу как так выходит, что есть люди, которые "а я там ничего и не покупал"
Попробуйте в будущем не покупать последние айфоны и БМВ в кредит ради понтов, тогда не придется питаться в Макдональдсах, покупать бумажную одежду в ХМ, и картонную мебель из Икеа и вас так же не будет беспокоить уход всех вышеперечисленных компаний.
А то у вас удобно получается. Все также как и вы обязаны пользоваться низкокачественным продуктом, потому что каждый год покупаешь "ультракачественный" айфон. У нормальных людей просто другие приоритеты.
У людей разные приоритеты и это абсолютно нормально. Кому-то айфон, кому-то H&M, кому-то вилла в Ницце, а кому-то палатка на Алтае. И все это нормально. У всех свои желания и приоритеты.
50 недель распродажи это год работы))
Расчет видимо на ишака или падишаха
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Всегда покупал костюмы фабрики Большевичка! И трусы трикотажа фабрики из Бабищенска
Если без шуток, уже давно покупаю шмотки российских брендов. Если не гнаться за дешевизной, то есть много суперкачественного и симпатичного.
Ниче, ближе к вечеру народ повалит, вот начнутся голодные игры и борьба за последние шмотки
Зуб даю перепродавать ещё будут потом на юле или авито
Точно. Весь авито икеей завален
Нет скидок - вот и ажиотажа нет.
В h&m никогда не покупал вещи за фулл прайс, а распродажи у них были каждый сезон
Аналогично, за полную стоимость ни стоят их вещи столько.
Дня 3-4 назад в H&M Европолис была суета за закрытыми дверями магазина - так и думал: какую-то распродажу затеют.
В Питере август - первый месяц осени. Кому нужны летние вещи без скидок, особенно если есть магазины схожего уровня и качества
Я видимо в каком-то другом Питере жил последние почти 5 лет, где до середины сентября - еще относительно лето.
Закрылись и точка!
Ч.т.д. Россия для больших брендов это Москва и СПб. Вне пределов этих регионов люди выбирают одежду из Узбекистана и Кыргызии.
H&M были очень дешёвым брендом, считай ширпотреб с Китая. Огромным спросом пользовались в регионах как раз из-за низкой цены и претензии хоть на какой-то бренд.
На чём основана аналитика? Дайте цифры!
Акулу из кеи они торгуют?
Ничоси нет ажиотажа, на первом видео табун жаждущих.
То есть когда-то в закрытые магазины завезли коллекцию весна-лето 22?
ИК потирают руки...😂
Всегда тут всё себе покупал.
Где теперь думаете покупать?
Ахахахаха.
Переименуйте новость в футболка-срач модников изгоев
Фото оттуда прислать?
Доллар запретили.
А H&M нет.
Как так?
Санкционочка.
H&M. До и после закрытия.
Что изменилось?
Обычно брал там простые белые майки для спорта, надо будет заглянуть через несколько дней, когда очередей не будет таких
H&M до и после закрытия.
Что изменилось?