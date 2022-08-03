Торговля
Исключительный хичхакер

Комиссия Минпромторга начала принимать жалобы от продавцов и маркетплейсов друг на друга Статьи редакции

Обратиться можно, если проблему не удалось решить самостоятельно.

  • Продавцы и сами маркетплейсы могут рассказать о проблемах во взаимодействии, если не смогли урегулировать вопрос самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.
  • Направить обращение можно через специальную форму. Заявитель должен будет подтвердить, что обращался в маркетплейс любым доступным способом, но в течение 30 дней не получил ответ или «не удовлетворен ответом». Также нужно прикрепить материалы, которые подтвердят наличие проблемы.
  • При рассмотрении заявлений комиссия будет учитывать принципы, закрепленные в стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами.
  • В конце июля 2022 года Минпромторг создал комиссию, которая будет следить за соблюдением стандартов по работе маркетплейсов с продавцами. В неё вошли представители Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, «Яндекс Маркета», а также Минпромторга, АКИТ, «Опоры России», «А.Дистрибушен» и Российской парфюмерно-косметической ассоциации.
  • В министерстве предполагают, что комиссия будет помогать в решении системных проблем отрасли. Если этого не получится, она может разработать предложения по её законодательному регулированию.

#новость #маркетплейсы

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12 комментариев
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 Andris k.andris

"...если проблему не удалось решить самостоятельно", то можно и спичку поднести

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Anton

Это связано с горящим складом Озона?

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Злой Продаван

Это связано с горящими жопами селлеров на вб, которые по 3-4 месяца не могут получить ответ на вопрос - где наш товар?

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Руслан Каспаров

Никак нет, думаю что )

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морда наглая

Ну почему же, пожар это такой повод, что мол щас разберемся что у вас там. То жалуются, то горит. Щас каждому надо будет ярлык заиметь, на онлайн торговлю. И что бы с поляны не слазили не куда!

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Александр Мишулин

Ждём шквала жалоб на Балдерис

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Galchonok Novichonok

Я год не могла получить ответ на вопрос, куда пропал короб при приёмке? )))

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морда наглая
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Бесплатный кавалер
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Бесплатный кавалер
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Никита Климанов

- Типутин!
- Нет, типутин!

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морда наглая
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