Комиссия Минпромторга начала принимать жалобы от продавцов и маркетплейсов друг на друга Статьи редакции
Обратиться можно, если проблему не удалось решить самостоятельно.
- Продавцы и сами маркетплейсы могут рассказать о проблемах во взаимодействии, если не смогли урегулировать вопрос самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.
- Направить обращение можно через специальную форму. Заявитель должен будет подтвердить, что обращался в маркетплейс любым доступным способом, но в течение 30 дней не получил ответ или «не удовлетворен ответом». Также нужно прикрепить материалы, которые подтвердят наличие проблемы.
- При рассмотрении заявлений комиссия будет учитывать принципы, закрепленные в стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами.
- В конце июля 2022 года Минпромторг создал комиссию, которая будет следить за соблюдением стандартов по работе маркетплейсов с продавцами. В неё вошли представители Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, «Яндекс Маркета», а также Минпромторга, АКИТ, «Опоры России», «А.Дистрибушен» и Российской парфюмерно-косметической ассоциации.
- В министерстве предполагают, что комиссия будет помогать в решении системных проблем отрасли. Если этого не получится, она может разработать предложения по её законодательному регулированию.
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"...если проблему не удалось решить самостоятельно", то можно и спичку поднести
Это связано с горящим складом Озона?
Это связано с горящими жопами селлеров на вб, которые по 3-4 месяца не могут получить ответ на вопрос - где наш товар?
Никак нет, думаю что )
Ну почему же, пожар это такой повод, что мол щас разберемся что у вас там. То жалуются, то горит. Щас каждому надо будет ярлык заиметь, на онлайн торговлю. И что бы с поляны не слазили не куда!
Ждём шквала жалоб на Балдерис
Я год не могла получить ответ на вопрос, куда пропал короб при приёмке? )))
- Типутин!
- Нет, типутин!