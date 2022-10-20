Владелец Zara начал обсуждать передачу активов в России ливанскому холдингу Azadea — СМИ Статьи редакции
Компания должна принять окончательное решение о новом владельце до 31 января 2023 года, говорят источники.
- Inditex — владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и других — может продать российские магазины ливанской группе компаний Azadea, сообщает испанская газета Crónica Global. Она пишет, что Inditex собрала для сделки команду в Дубае и «завершает продажу», но других подробностей не раскрывает.
- По данным газеты La Voz de Galicia, окончательное решение о работе в России компания должна принять до 31 января 2023 года. Вплоть до этого срока Inditex рассчитала будущие издержки, которые оценила в €216 млн.
- Azadea уже управляет франшизами упомянутых магазинов в ОАЭ, Алжире, Египте, Омане, Катаре, Иордании, Бахрейне, Кувейте и Ливане. Она также франчайзи американских Gap и Urban Outfitters, итальянской марки Tezenis и спортивных брендов Adidas, Reebok и Decathlon.
- 5 марта Inditex временно закрыла в России все 502 магазина и онлайн-платформу, в работе которых участвовало более 9000 сотрудников. По данным испанского издания Modaes, до 24 февраля российский рынок был самым крупным для Inditex: на его долю приходилось 8,5% мировой прибыли компании.
- 18 октября стало известно, что компания изменит корпоративную структуру российской АО «Зара СНГ». Для этого она запланировала передать её третьей компании — в юрисдикции «дружественной» для России страны. Тогда же источники «Ъ» рассказали, что с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Остальные бренды откроются под новыми названиями, но не раньше весны 2023 года.
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Хуйней страдают. Сначала уходят, а потом заходят в другой одёжке. Смысл этих санкций? Только в ноги стреляют всем участникам.
Бумеры засиделись в креслах по всему миру
Вот тебе и Ливан
А я думал Россия была 2% в их обороте.😒
В угоду прогрессивной общественности Zara должна не только структуру собственности, но и название поменять.
Азадэя ))
Ну хоть не Ливия.