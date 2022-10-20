Торговля
Полина Лааксо

Владелец Zara начал обсуждать передачу активов в России ливанскому холдингу Azadea — СМИ Статьи редакции

Компания должна принять окончательное решение о новом владельце до 31 января 2023 года, говорят источники.

Источник: Azadea
  • Inditex — владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и других — может продать российские магазины ливанской группе компаний Azadea, сообщает испанская газета Crónica Global. Она пишет, что Inditex собрала для сделки команду в Дубае и «завершает продажу», но других подробностей не раскрывает.
  • По данным газеты La Voz de Galicia, окончательное решение о работе в России компания должна принять до 31 января 2023 года. Вплоть до этого срока Inditex рассчитала будущие издержки, которые оценила в €216 млн.
  • Azadea уже управляет франшизами упомянутых магазинов в ОАЭ, Алжире, Египте, Омане, Катаре, Иордании, Бахрейне, Кувейте и Ливане. Она также франчайзи американских Gap и Urban Outfitters, итальянской марки Tezenis и спортивных брендов Adidas, Reebok и Decathlon.
  • 5 марта Inditex временно закрыла в России все 502 магазина и онлайн-платформу, в работе которых участвовало более 9000 сотрудников. По данным испанского издания Modaes, до 24 февраля российский рынок был самым крупным для Inditex: на его долю приходилось 8,5% мировой прибыли компании.
  • 18 октября стало известно, что компания изменит корпоративную структуру российской АО «Зара СНГ». Для этого она запланировала передать её третьей компании — в юрисдикции «дружественной» для России страны. Тогда же источники «Ъ» рассказали, что с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Остальные бренды откроются под новыми названиями, но не раньше весны 2023 года.

#новость #zara

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9 комментариев
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 Бухой Пикачу

Новость через неделю: Активы Zara, не достались Потанину, их купил чиновник Игорь Евтушок

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Марат Яз

Ещё через неделю:

"В Zara начали продавать комплекты амуниции для мобилизованных"

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Волоцкой Дмитрий

Хуйней страдают. Сначала уходят, а потом заходят в другой одёжке. Смысл этих санкций? Только в ноги стреляют всем участникам.

Бумеры засиделись в креслах по всему миру

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Драгоценный Абдужаббор

Вот тебе и Ливан

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Никита Иванов

А я думал Россия была 2% в их обороте.😒

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Балкон.Ру

В угоду прогрессивной общественности Zara должна не только структуру собственности, но и название поменять.

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Драгоценный Абдужаббор

Азадэя ))

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Den
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Слегка Придурковатый

Ну хоть не Ливия.

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