Продавцы из России смогут поставлять товары в Китай через «каналы» Alibaba Group — «Ведомости» Статьи редакции
Запустить проект Export to China обещают до конца 2022 года. О каких каналах речь — неизвестно.
- Российский экспортный центр (РЭЦ) рассказал о готовящемся запуске проекта Export to China с китайской Alibaba Group, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию электронной торговли РЭЦ Алексея Мурзенка.
- Согласно плану, российские продавцы смогут начать продавать товары в Китай до конца 2022 года. Одна из руководительниц Alibaba Group Саммер Гао уточнила: речь как об оптовых, так и о розничных закупках, и «первичный список запросов» уже сформирован.
- Alibaba Group будет заниматься поставками через «доступные для неё каналы». Какие — не уточняется, но компания, помимо прочего, управляет маркетплейсами Alibaba.com, Taobao и Tmall. Среди её платформ также AliExpress, правда, «Aliexpress Россия» уже пояснила «Ведомостям», что не имеет отношения к Export to China.
- За первое полугодие 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,2% — до $80,7 млрд. Более 90% российских потребительских товаров на китайских маркетплейсах — это продукты питания, отмечают в «Infoline-аналитике». Среди непродовольственных популярны кремы и скрабы для тела.
- При этом китайский рынок на самом деле перенасыщен местными товарами, считает руководительница Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Поэтому компаниям из России стоит развивать собственные ниши: делать косметику из растений, которых нет в Китае, расширить ассортимент мёда и шоколада, подумать о поставках текстиля и робототехники, рассуждает она.
- По словам академического руководителя магистратуры «Менеджмент в ритейле» ВШЭ Александра Лебедева, китайские партнёры также нередко «действуют в своих интересах», поэтому российский бизнес должен быть готов к «жёсткой конкуренции». Иначе, не сумев адаптироваться, он будет вынужден занижать цены в надежде привлечь покупателей и, следовательно, работать в низком ценовом сегменте.
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А китайцам нужны товары из России?
Ну россиянам нужны из Китая, почему это наоборот не работает? И почему не порадоваться, а лишь обосрать нужно?
Порадоваться чему простите? Очередной сказке?
Китайцы: давайте скопируем 1в1 товары из Америки и будем продавать на алике русским и миру.
Русские: что мы кроме сырья можем продавать?
И?
Ты что 2+2 сложить не можешь?
Пиздий идеи у других, как делали это китайцы и продавай это в России и в Китай.
Уже занялись?
Если честно, то да. Я не однократно в комментариях упоминал, что у меня есть производство (чисто как хобби, основа это it). Так вот, я не начал изобретать велосипед, а просто спиздил идеи для товаров у китайцев, клянусь, 1в1. По цене у меня для розницы получатся на 30% дешевле цена, чем у китайцев на алике (я продаю только на вб). Для опта сложнее, сейчас розница качает сильно.
Хоть я и называю это хобби, но денег сейчас приносит больше чем основное дело.
"Если честно, то да. Я не однократно в комментариях упоминал, что у меня есть производство"
Нас учили что если человек пишет или говорит "если честно" то он скорее всего врёт.
А я не пытаюсь какому-то незнакомому челу с пеной у рта что-то доказывать и заставлять мне верить.
А я вас не просил доказывать..
Нет чисто из интереса, что кроме сырья мы можем алиэкспрессить?
Много всего. Почитайте кейсы в тг экспорт еком. Уезжает алкоголь, косметика, еда и много другое, что производят в России.
Шоколадки Аленка. Говорят, их китайцы любят.
На этом список можно считать оконченным
Начиная от зерна и заканчивая яхтами.
Что-то наши не любят яхты отечественные. Как не посмотришь, все яхты европейские и Американские.
Айрат, вы на что это намекаете, что китаю не нужОн российский мед — из нектара нашего родного липового цвета?!!
У китайцев, есть одна существенная потребность - русские покупатели, а ее поставляют в Китай в полном объёме, она послаще будет, чем русский липовый мёд :)
Таким не объяснишь.
Интересная ниша, выручка в юанях, найс же...
К тому же скоро рабочая сила в России будет дешевле чем в Китае...
Станем дешёвой рабочей силой для китайской рабочей силы...
Откуда инфа? Китайцы станут много зарабатывать в основной массе?
Так у них уже средняя ЗП выше чем в России.
Повторю. Откуда инфа?
https://visasam.ru/emigration/rabota/srednyaya-zarplata-v-kitae.html
Даже с учетом сельских жителей(которые могут не уметь читать) средняя получается 48тр.
В рф пишут что 57тр.
Если убрать необразованных, то получатся что там средняя выше.
https://bdex.ru/china по этим данным 60тр. Что уже выше
Из статистики
Пруфы в студию!
давно уже зарабатывают неплохо.
Российские Cgpods будут покупать 🤡
"...подумать о поставках текстиля и робототехники"
Робототехники. В Китай. Из России. Ахаахаа!
Ну, в общем-то, это многое говорит о том, что такое Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС*.
* - как это вообще можно в здравом уме разаббревиатурить?
А зачем китайцам российские товары, если все происходит с точностью до наоборот?..
Антонина Левашенко просит подумать о поставках текстиля и робототехники - того чего нет в России)) Мегаэксперт Антонина)
А у нас что есть что поставлять?
Опять сказки какие-то...
Чет хреного аж китайцам втюхивать пытаются , не важно что но чтонибудь , лапти будем продавать и веники березовые , ток у них у самих этого валом
Ждём «продам силу Сибири»
Вообще массово лес, металлы, энергоносители и прочи ресурсы прекрасно без алибабы вывозятся.
И почему каналы в кавычках? Будут в людях провозить или водолазов-диверсантов задействуют?
Буду экспортировать пряники тульские
Буду экспортировать пряники тульские
Любопытно, товары из каких категорий так нужны им?
А что мешает сделать маркетплейс, аналог алли на китай, если уж развивают.
Выходил же вб, как-то в германию
О! Очередная "Горячая" тема друзья! Сейчас опять ботов наплыв будет...
Шо ,свет починили?
И не отключали? А чего у вас какие-то проблемы со светом?
А ты откуда пишешь?
Из ж...пы мира а вы?
А ну тогда понятно. Бедьненький, в жопе мира живешь...
Ага что есть то есть...
Сказал бот, который зарегался с начала войны.
Зачем?) Кругляк и так сейчас продают в Китай.
Что-то мне подсказывает, что с хитрожопыми китайцами работать будет крайне сложно. А подсказывает мне это опыт алиэкспресс Россия.