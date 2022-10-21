Торговля
Полина Лааксо

Продавцы из России смогут поставлять товары в Китай через «каналы» Alibaba Group — «Ведомости» Статьи редакции

Запустить проект Export to China обещают до конца 2022 года. О каких каналах речь — неизвестно.

  • Российский экспортный центр (РЭЦ) рассказал о готовящемся запуске проекта Export to China с китайской Alibaba Group, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию электронной торговли РЭЦ Алексея Мурзенка.
  • Согласно плану, российские продавцы смогут начать продавать товары в Китай до конца 2022 года. Одна из руководительниц Alibaba Group Саммер Гао уточнила: речь как об оптовых, так и о розничных закупках, и «первичный список запросов» уже сформирован.
  • Alibaba Group будет заниматься поставками через «доступные для неё каналы». Какие — не уточняется, но компания, помимо прочего, управляет маркетплейсами Alibaba.com, Taobao и Tmall. Среди её платформ также AliExpress, правда, «Aliexpress Россия» уже пояснила «Ведомостям», что не имеет отношения к Export to China.
  • За первое полугодие 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,2% — до $80,7 млрд. Более 90% российских потребительских товаров на китайских маркетплейсах — это продукты питания, отмечают в «Infoline-аналитике». Среди непродовольственных популярны кремы и скрабы для тела.
  • При этом китайский рынок на самом деле перенасыщен местными товарами, считает руководительница Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Поэтому компаниям из России стоит развивать собственные ниши: делать косметику из растений, которых нет в Китае, расширить ассортимент мёда и шоколада, подумать о поставках текстиля и робототехники, рассуждает она.
  • По словам академического руководителя магистратуры «Менеджмент в ритейле» ВШЭ Александра Лебедева, китайские партнёры также нередко «действуют в своих интересах», поэтому российский бизнес должен быть готов к «жёсткой конкуренции». Иначе, не сумев адаптироваться, он будет вынужден занижать цены в надежде привлечь покупателей и, следовательно, работать в низком ценовом сегменте.
Финансы
Полина Лааксо
«Не очень тянет на спасение»: поможет ли Китай справиться России с последствиями экономических санкций Статьи редакции

И последователен ли Китай — в тезисах из разбора The Bell.

Владимир Путин и Синь Цзинь Пин. Источник: Reuters

#новость #alibaba #китай

1230 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Написать комментарий...
 Айрат Галиуллин

А китайцам нужны товары из России?

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Ну россиянам нужны из Китая, почему это наоборот не работает? И почему не порадоваться, а лишь обосрать нужно?

Ответить
Развернуть ветку
Последний файл

Порадоваться чему простите? Очередной сказке?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Китайцы: давайте скопируем 1в1 товары из Америки и будем продавать на алике русским и миру.
Русские: что мы кроме сырья можем продавать?

Ответить
Развернуть ветку
Последний файл

И?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Ты что 2+2 сложить не можешь?

Пиздий идеи у других, как делали это китайцы и продавай это в России и в Китай.

Ответить
Развернуть ветку
Последний файл

Уже занялись?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Если честно, то да. Я не однократно в комментариях упоминал, что у меня есть производство (чисто как хобби, основа это it). Так вот, я не начал изобретать велосипед, а просто спиздил идеи для товаров у китайцев, клянусь, 1в1. По цене у меня для розницы получатся на 30% дешевле цена, чем у китайцев на алике (я продаю только на вб). Для опта сложнее, сейчас розница качает сильно.

Хоть я и называю это хобби, но денег сейчас приносит больше чем основное дело.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

"Если честно, то да. Я не однократно в комментариях упоминал, что у меня есть производство"

Нас учили что если человек пишет или говорит "если честно" то он скорее всего врёт.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

А я не пытаюсь какому-то незнакомому челу с пеной у рта что-то доказывать и заставлять мне верить.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

А я вас не просил доказывать..

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Алексеенко

Нет чисто из интереса, что кроме сырья мы можем алиэкспрессить?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Много всего. Почитайте кейсы в тг экспорт еком. Уезжает алкоголь, косметика, еда и много другое, что производят в России.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Шоколадки Аленка. Говорят, их китайцы любят.
На этом список можно считать оконченным

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Начиная от зерна и заканчивая яхтами.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Что-то наши не любят яхты отечественные. Как не посмотришь, все яхты европейские и Американские.

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

Айрат, вы на что это намекаете, что китаю не нужОн российский мед — из нектара нашего родного липового цвета?!!

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

У китайцев, есть одна существенная потребность - русские покупатели, а ее поставляют в Китай в полном объёме, она послаще будет, чем русский липовый мёд :)

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Таким не объяснишь.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

Интересная ниша, выручка в юанях, найс же...

К тому же скоро рабочая сила в России будет дешевле чем в Китае...

Станем дешёвой рабочей силой для китайской рабочей силы...

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

Откуда инфа? Китайцы станут много зарабатывать в основной массе?

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

Так у них уже средняя ЗП выше чем в России.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

Повторю. Откуда инфа?

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

https://visasam.ru/emigration/rabota/srednyaya-zarplata-v-kitae.html

Даже с учетом сельских жителей(которые могут не уметь читать) средняя получается 48тр.
В рф пишут что 57тр.

Если убрать необразованных, то получатся что там средняя выше.

Средняя и минимальная зарплата в Китае в…
Какая средняя и минимальная зарплата в Китае в годах. Сколько зарабатывают рабочие, врачи, учителя…
visasam.ru
Ответить
Развернуть ветку
badResistor

https://bdex.ru/china по этим данным 60тр. Что уже выше

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Из статистики

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

Пруфы в студию!

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

давно уже зарабатывают неплохо.

Ответить
Развернуть ветку
Isla Bonita

Российские Cgpods будут покупать 🤡

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"...подумать о поставках текстиля и робототехники"

Робототехники. В Китай. Из России. Ахаахаа!

Ну, в общем-то, это многое говорит о том, что такое Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС*.

* - как это вообще можно в здравом уме разаббревиатурить?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

А зачем китайцам российские товары, если все происходит с точностью до наоборот?..

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

Антонина Левашенко просит подумать о поставках текстиля и робототехники - того чего нет в России)) Мегаэксперт Антонина)

Ответить
Развернуть ветку
Последний файл

А у нас что есть что поставлять?
Опять сказки какие-то...

Ответить
Развернуть ветку
Ян Сафин

Чет хреного аж китайцам втюхивать пытаются , не важно что но чтонибудь , лапти будем продавать и веники березовые , ток у них у самих этого валом

Ответить
Развернуть ветку
Николай

Ждём «продам силу Сибири»

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вообще массово лес, металлы, энергоносители и прочи ресурсы прекрасно без алибабы вывозятся.
И почему каналы в кавычках? Будут в людях провозить или водолазов-диверсантов задействуют?

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Буду экспортировать пряники тульские

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Буду экспортировать пряники тульские

Ответить
Развернуть ветку
Давид Губернаторов

Любопытно, товары из каких категорий так нужны им?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

А что мешает сделать маркетплейс, аналог алли на китай, если уж развивают.
Выходил же вб, как-то в германию

Ответить
Развернуть ветку
Последний файл

О! Очередная "Горячая" тема друзья! Сейчас опять ботов наплыв будет...

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Шо ,свет починили?

Ответить
Развернуть ветку
Последний файл

И не отключали? А чего у вас какие-то проблемы со светом?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

А ты откуда пишешь?

Ответить
Развернуть ветку
Последний файл

Из ж...пы мира а вы?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

А ну тогда понятно. Бедьненький, в жопе мира живешь...

Ответить
Развернуть ветку
Последний файл

Ага что есть то есть...

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Сказал бот, который зарегался с начала войны.

Ответить
Развернуть ветку
muiren
Согласно плану, российские продавцы смогут начать продавать товары в Китай до конца 2022 года. Одна из руководительниц Alibaba Group Саммер Гао уточнила: речь как об оптовых, так и о розничных закупках, и «первичный список запросов» уже сформирован.

Зачем?) Кругляк и так сейчас продают в Китай.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Что-то мне подсказывает, что с хитрожопыми китайцами работать будет крайне сложно. А подсказывает мне это опыт алиэкспресс Россия.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
null