Wildberries отчитался, что детализировал штрафы, которые выписывает продавцам за «неверные габариты» товаров Статьи редакции
Но называть их штрафами маркетплейс при этом отказался.
- Wildberries детализировал систему штрафов, которые начисляются продавцам, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса. В Минпромторге также это подтвердили. При этом, по трактовке компании, штрафов как таковых на платформе нет, но «есть начисления за дополнительные услуги».
- Маркетплейс запустил специальный раздел для продавцов, в котором подробно описаны принципы тарификации, тарифы на услуги и информация об удержаниях. Также он добавил автоматизированную систему замеров габаритов товара при их приёме на складе — это должно устранить «противоречия при определении размера платы».
- В Wildberries пояснили, что часть продавцов занижает габариты, «чтобы сэкономить на логистике и хранении» и «таких случаев очень много». Если на этапе приёма товара обнаружится несоответствие габаритов, происходит перезамер товара с фотовидеофиксацией. А если продавец не согласен с выставленным ему счётом за хранение — может заказать проверку и пересчёт габаритов.
- Частично вопросы поставщиков, адресованные к Wildberries, начали решаться, подтвердил «Ведомостям» зампред комиссии при Минпромторге Алексей Кожевников. С ним согласен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов. Он считает, что требования поставщиков к Wildberries выполнены, но «точку в этом процессе еще ставить рано».
- По словам Кожевникова, остаются непрояснёнными вопросы с документами, подтверждающими факт нарушения, а также фотовидеодоказательствами нарушения габаритов. Также нет документов с логикой расчёта по уже начисленным штрафам. Пока они не решатся, их продолжат обсуждать на заседаниях комиссии.
- В середине октября комиссия при Минпромторге обязала Wildberries до конца месяца детализировать штрафы, начисленные продавцам платформы за занижение габаритов при складировании товаров.
1437 просмотров
«Это не штрафы, это отрицательное поощрение» – прокомментировал WB "грязный поклёп".
"Но называть их штрафами маркетплейс при этом отказался."
Wildberries:
Не штраф, а отрицательная премия.
отрицательный рост прибыли
"Но называть их штрафами маркетплейс при этом отказался."-жопа есть,а слова нет
Все мы понимаем, что это штрафы, но руководство Wildberries это не признает. Так что давайте лодку раскачивать её будем. :)
А сначала говорили, что у них вообще их нет!
А как теперь заставить Wildberries не нарушать федеральные законы в области обращения маркированных товаров? Этот оцифрованный рынок садовод уже утомил подставлять селлеров.
WB - чемпион по умению называть черное белым? Или есть компании, у которых этот навык развит лучше?
Нам пришел штраф 15 тысяч за одну единицу товара (!!!), не за партию, у которого даже немного больше были указаны габариты упаковки, чем есть на самом деле. Больше недели в поддержке тишина. Ни фото, ни видео. Класс.
Вы можете не терпеть и уйти на другие площадки?
Больше штрафов на вайлдбериз для продавцов!