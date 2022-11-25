У нас обширная география доставки, и её сроки, в зависимости от выбранного способа, могут быть длительными.

Как бизнес, мы не можем себе позволить риск остановки нашей работы. Мы хотим, чтобы вы могли получить книги для новогодних подарков близким. И мы не хотим, чтобы наши сотрудники остались без работы на три долгих месяца. Поэтому мы делаем всё, чтобы соблюсти новый закон, независимо от нашего личного к нему отношения.

Но хотим подчеркнуть: мы против цензуры. И мы любим и ценим всех наших читателей одинаково.