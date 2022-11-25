Торговля
Молодой пистолет

«Лабиринт» убрал часть книг из продажи из-за законопроекта об ЛГБТ-пропаганде — чтобы проверить на «запрещённый» контент Статьи редакции

В интернет-магазине заявили, что против цензуры, но «не могут себе позволить риск остановки работы».

  • Книги скрыли для проверки на соответствие законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола, сообщил «Лабиринт» на своей странице в «ВКонтакте». Принятый в третьем чтении документ запрещает продажу товаров с таким контентом — как российских, так и иностранных. За нарушение юрлицам грозят штрафы от 4 млн до 10 млн рублей и приостановка работы на 90 суток.
  • Компания объяснила, что поступила так, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда попадающие под запрет книги, купленные покупателями, приедут к ним уже после вступления закона в силу. Какие конкретно книги убрали, «Лабиринт» не сообщил.

У нас обширная география доставки, и её сроки, в зависимости от выбранного способа, могут быть длительными.

Как бизнес, мы не можем себе позволить риск остановки нашей работы. Мы хотим, чтобы вы могли получить книги для новогодних подарков близким. И мы не хотим, чтобы наши сотрудники остались без работы на три долгих месяца. Поэтому мы делаем всё, чтобы соблюсти новый закон, независимо от нашего личного к нему отношения.

Но хотим подчеркнуть: мы против цензуры. И мы любим и ценим всех наших читателей одинаково.

«Лабиринт»
  • В других книжных сетях о подобных решениях не заявляли, пишет «Ъ». В объединённой сети «Читай-город — Буквоед» сообщили, что пока проводят консультации с издательствами и юристами. В «Литресе» объявляли, что готовы снять книги с продажи, но для начала власти должны объяснить — по каким критериям определять, попадает ли произведение под запрет. Российские маркетплейсы же — в том числе Ozon и Wildberries — начали помечать книги с «ЛГБТ-пропагандой» как «товары для взрослых».
  • Основная проблема законопроекта — «размытые формулировки», говорили опрошенные Forbes эксперты. Из-за них нельзя понять, какие товары попадают под запрет, а какие нет. В издательской группе «Эксмо-АСТ», например, заявляли о риске изъятия до 50% книг, а как последствие — возможном росте пиратства. Выступали против и онлайн-ритейлеры — в профильной ассоциации АКИТ говорили, что нет проверка товаров ляжет на плечи самих площадок, что обернётся большими затратами.

#новость #лабиринт

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18 комментариев
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 maximus
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Бублик

Смотрите, товарищ, посадют вас после публикации волка в образе дрэг-квин

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Иван Серик

Их тоже запретят?!
Я считаю, что это беспредел!

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Франсуа Пиньон

Буквоед в декабре.

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Михаил

Борьба с книгами , сжигать они их там не собираются?

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Олег Макаров

Почти по Хармсу:
«Т̶р̶а̶в̶и̶т̶ь̶ ̶д̶е̶т̶е̶й̶ Жечь книги – это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!»

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Бублик

Прочитал “почти по ХАМАСу”

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Бублик

Сразу сервера сжигать. Их батюшка освятил, а они зашкварились они о радужные биты-байты…

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Andre Macareno

Я слышу овчарок лай

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Олег Макаров
проверка товаров ляжет на плечи самих площадок, что обернётся большими затратами

Вообще ни разу не аргумент. Когда это наших «законотворцев» останавливали чьи-нибудь большие затраты?

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Огромный цвет

А сжигать публично когда уже начнут? В декабре? Или после новогодних праздников?

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Бублик

На масленицу

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High Stakes

С "Гусаркой Балладой" что делать теперь?

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Олег Макаров

А там не дискредитация ли плюс ко всему?

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Технический огонь

А знаете ли вы, что если взять слово КВАС, и заменить каждую букву на следующую по алфавиту, то получится ЛГБТ.
И как теперь быть? Запретить квас? ))

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Alexander Weber
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Andre Macareno

Когда там тянок обяжут скрывать лицо, кста? Ну раз правительство движ в сторону исламизации начало

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Пришелец 18
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