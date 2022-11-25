«Лабиринт» убрал часть книг из продажи из-за законопроекта об ЛГБТ-пропаганде — чтобы проверить на «запрещённый» контент Статьи редакции
В интернет-магазине заявили, что против цензуры, но «не могут себе позволить риск остановки работы».
- Книги скрыли для проверки на соответствие законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола, сообщил «Лабиринт» на своей странице в «ВКонтакте». Принятый в третьем чтении документ запрещает продажу товаров с таким контентом — как российских, так и иностранных. За нарушение юрлицам грозят штрафы от 4 млн до 10 млн рублей и приостановка работы на 90 суток.
- Компания объяснила, что поступила так, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда попадающие под запрет книги, купленные покупателями, приедут к ним уже после вступления закона в силу. Какие конкретно книги убрали, «Лабиринт» не сообщил.
- В других книжных сетях о подобных решениях не заявляли, пишет «Ъ». В объединённой сети «Читай-город — Буквоед» сообщили, что пока проводят консультации с издательствами и юристами. В «Литресе» объявляли, что готовы снять книги с продажи, но для начала власти должны объяснить — по каким критериям определять, попадает ли произведение под запрет. Российские маркетплейсы же — в том числе Ozon и Wildberries — начали помечать книги с «ЛГБТ-пропагандой» как «товары для взрослых».
- Основная проблема законопроекта — «размытые формулировки», говорили опрошенные Forbes эксперты. Из-за них нельзя понять, какие товары попадают под запрет, а какие нет. В издательской группе «Эксмо-АСТ», например, заявляли о риске изъятия до 50% книг, а как последствие — возможном росте пиратства. Выступали против и онлайн-ритейлеры — в профильной ассоциации АКИТ говорили, что нет проверка товаров ляжет на плечи самих площадок, что обернётся большими затратами.
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Смотрите, товарищ, посадют вас после публикации волка в образе дрэг-квин
Их тоже запретят?!
Я считаю, что это беспредел!
Буквоед в декабре.
Борьба с книгами , сжигать они их там не собираются?
Почти по Хармсу:
«Т̶р̶а̶в̶и̶т̶ь̶ ̶д̶е̶т̶е̶й̶ Жечь книги – это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!»
Прочитал “почти по ХАМАСу”
Сразу сервера сжигать. Их батюшка освятил, а они зашкварились они о радужные биты-байты…
Я слышу овчарок лай
Вообще ни разу не аргумент. Когда это наших «законотворцев» останавливали чьи-нибудь большие затраты?
А сжигать публично когда уже начнут? В декабре? Или после новогодних праздников?
На масленицу
С "Гусаркой Балладой" что делать теперь?
А там не дискредитация ли плюс ко всему?
А знаете ли вы, что если взять слово КВАС, и заменить каждую букву на следующую по алфавиту, то получится ЛГБТ.
И как теперь быть? Запретить квас? ))
Когда там тянок обяжут скрывать лицо, кста? Ну раз правительство движ в сторону исламизации начало