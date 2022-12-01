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Торговля
Маша Цепелева

«Тинькофф» запустил платформу для управления продажами на маркетплейсах Статьи редакции

Пока через неё можно контролировать комиссии, расходы на доставку и рекламу на Wildberries и Ozon и спрогнозировать заработок.

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  • «Тинькофф» представил платформу «Тинькофф Селлер» на конференции Tinkoff eCommerce в Москве.
  • Через площадку можно контролировать продажи на маркетплейсах (количество и объём в рублях), расходы на логистику, хранение и рекламу, заработок в рублях за отчётный период и в сравнении с предыдущими, а также отслеживать свои самые продаваемые товары по всем платформам и по каждой в отдельности.
  • Данные по всем маркетплейсам можно смотреть на одном графике. Если доходы меняются, падают или растут, алгоритм «Селлера» покажет причину изменений.
  • Можно менять цену на товар «в два клика», она обновится сразу на всех подключенных площадках. Также сервис позволяет управлять параметрами витрин: переносить карточки с одного маркетплейса на другой и редактировать и добавлять новые товары на одной или всех площадках одновременно — фото, видео, цены и описания останутся идентичными.
  • «Тинькофф Селлер» будет интегрирован с другими продуктами «Тинькофф Бизнеса», например, можно бесплатно провести бухгалтерский учёт, при этом налоги будут рассчитаны с учетом комиссий маркетплейсов.
  • Алгоритмы будут давать рекомендации — какие товары и на каких площадках лучше продавать и как больше заработать. ИИ-модель обучали на основе больших данных экосистемы «Тинькофф». Алгоритмы «Селлера» анализируют операции предпринимателей на маркетплейсах и в онлайн-магазинах, транзакции клиентов «Тинькофф», которые покупают товары в интернете.

У нас есть массив данных всех селлеров на маркетплейсах, есть массив трат наших клиентов-физиков как в маркетплейсах, так и в интернет-магазинах. Мы фактически видим рынок ecom насквозь и со стороны продавца, и со стороны покупателя.

На основании этих данных мы сможем давать рекомендации. Представим, что селлер Иван торгует свитшотами. Мы покажем ему топ-5 его конкурентов по свитшотам, покажем, где у него с ними одинаковые модели, у кого выше или ниже цена.

Мы сделаем для предпринимателя и прогнозирование цены на основе искусственного интеллекта. Рекомендательная модель подскажет Ивану: подними цены на рубль, и в итоге ты продашь на пять заказов меньше, но заработаешь на 50 рублей больше.

Также мы можем подсказать и определенные ниши. Скажем, мы видим, что в онлайне есть тренд на укороченные свитшоты, их активно покупают в онлайн-магазинах, но при этом их не хватает на маркетплейсах. И мы подскажем Ивану, что, например, на конкретном маркетплейсе не хватает такого предложения — и там эта ниша свободна.

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce
  • «Тинькофф Селлер» доступен любым предпринимателям, продающим товары на маркетплейсах, не только клиентам «Тинькофф». Пока доступно подключение Wildberries и Ozon. Далее поэтапно появится управление продажами на других российских и зарубежных маркетплейсах, собственных сайтах, в соцсетях.

#новость #тинькофф

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Прикольная фишка. Однако

спрогнозировать заработок

это вряд ли.

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Максим Першин

Так и ожидалось недавно на vc)

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Anton

Молодцы)

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Alexey Popov

Стоимость?

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savenkov alexander

Я один зашел на вб (для бизнеса) и даже не понял как там залить товар?

*мимо 15 лет в екомерсе

(Надеялся что тиньков сделает автоматизированную заливку товаров на маркетплейсы на своей платформе)

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СвяТой_ТапоК

Круто.

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Фокс Йовович

Круто

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Alex Novik

только 2 маркетплейса туда входит?

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Dmitry Porkhaev

Хоть что-то

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Серж

Последний абзац

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Евгений Андреев TGM

Ничего не мешает позже ещё добавить, главное чтобы этот агрегатор сам в маркетплейс не превратился в 41 :D тенденция к этому есть , тк выгоднее у себя продавать чем платить каждому посреднику в этом бизнес процессе. Согласитесь.

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SelSup

Ещё больше функций есть в SELSUP- полностью автоматизированная работа по фбс, товарный и финансовый учет, массовое редактирование и перенос карточек.

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Dmitriy Nedostup

Контур тоже скоро должны запустить подобное

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Олег Макаров

Чуть ли не в первый раз пример того, как компания, насобирав данных, сделала из этого нечто потенциально полезное для клиентов. За одно это уже можно поаплодировать.

А что получится — в большой степени будет зависеть от готовности техподдержки к поддержке клиентов и готовности команды в целом к быстрым изменениям под их потребности.

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Михаил Нежник

Тинькофф топ

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Terri Brown

давно такое напрашивалось! все таки реально в рф как будто крутые фин сервисы появляются раньше других в мире. Но вот сами маркетплейсы.. качество товаров и их цены конечно пока отдельный разговор...

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Тарас Житников

Супер!

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Zloy Marketolog

Тинь-Тинь, а где тарифы за сервис посмотреть?

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Отдел продаж

Тема точно классная. Но вопросов много. Типа прогнозирование прибыли, или рекомендации понижения цены для увеличения продаж и тп.Хз

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Евгений Андреев TGM

У тиньки удобный интерфейс, норм, можно юзать. Плюс бухгалтерия если закроется, то отлично будет. Один вопрос - цена сие удовольствия?)

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