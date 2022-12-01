«Тинькофф» запустил платформу для управления продажами на маркетплейсах Статьи редакции
Пока через неё можно контролировать комиссии, расходы на доставку и рекламу на Wildberries и Ozon и спрогнозировать заработок.
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- «Тинькофф» представил платформу «Тинькофф Селлер» на конференции Tinkoff eCommerce в Москве.
- Через площадку можно контролировать продажи на маркетплейсах (количество и объём в рублях), расходы на логистику, хранение и рекламу, заработок в рублях за отчётный период и в сравнении с предыдущими, а также отслеживать свои самые продаваемые товары по всем платформам и по каждой в отдельности.
- Данные по всем маркетплейсам можно смотреть на одном графике. Если доходы меняются, падают или растут, алгоритм «Селлера» покажет причину изменений.
- Можно менять цену на товар «в два клика», она обновится сразу на всех подключенных площадках. Также сервис позволяет управлять параметрами витрин: переносить карточки с одного маркетплейса на другой и редактировать и добавлять новые товары на одной или всех площадках одновременно — фото, видео, цены и описания останутся идентичными.
- «Тинькофф Селлер» будет интегрирован с другими продуктами «Тинькофф Бизнеса», например, можно бесплатно провести бухгалтерский учёт, при этом налоги будут рассчитаны с учетом комиссий маркетплейсов.
- Алгоритмы будут давать рекомендации — какие товары и на каких площадках лучше продавать и как больше заработать. ИИ-модель обучали на основе больших данных экосистемы «Тинькофф». Алгоритмы «Селлера» анализируют операции предпринимателей на маркетплейсах и в онлайн-магазинах, транзакции клиентов «Тинькофф», которые покупают товары в интернете.
- «Тинькофф Селлер» доступен любым предпринимателям, продающим товары на маркетплейсах, не только клиентам «Тинькофф». Пока доступно подключение Wildberries и Ozon. Далее поэтапно появится управление продажами на других российских и зарубежных маркетплейсах, собственных сайтах, в соцсетях.
Прикольная фишка. Однакоспрогнозировать заработок
это вряд ли.
Так и ожидалось недавно на vc)
Молодцы)
Стоимость?
Я один зашел на вб (для бизнеса) и даже не понял как там залить товар?
*мимо 15 лет в екомерсе
(Надеялся что тиньков сделает автоматизированную заливку товаров на маркетплейсы на своей платформе)
Круто.
Круто
только 2 маркетплейса туда входит?
Хоть что-то
Последний абзац
Ничего не мешает позже ещё добавить, главное чтобы этот агрегатор сам в маркетплейс не превратился в 41 :D тенденция к этому есть , тк выгоднее у себя продавать чем платить каждому посреднику в этом бизнес процессе. Согласитесь.
Ещё больше функций есть в SELSUP- полностью автоматизированная работа по фбс, товарный и финансовый учет, массовое редактирование и перенос карточек.
Контур тоже скоро должны запустить подобное
Чуть ли не в первый раз пример того, как компания, насобирав данных, сделала из этого нечто потенциально полезное для клиентов. За одно это уже можно поаплодировать.
А что получится — в большой степени будет зависеть от готовности техподдержки к поддержке клиентов и готовности команды в целом к быстрым изменениям под их потребности.
Тинькофф топ
давно такое напрашивалось! все таки реально в рф как будто крутые фин сервисы появляются раньше других в мире. Но вот сами маркетплейсы.. качество товаров и их цены конечно пока отдельный разговор...
Супер!
Тинь-Тинь, а где тарифы за сервис посмотреть?
Тема точно классная. Но вопросов много. Типа прогнозирование прибыли, или рекомендации понижения цены для увеличения продаж и тп.Хз
У тиньки удобный интерфейс, норм, можно юзать. Плюс бухгалтерия если закроется, то отлично будет. Один вопрос - цена сие удовольствия?)