У нас есть массив данных всех селлеров на маркетплейсах, есть массив трат наших клиентов-физиков как в маркетплейсах, так и в интернет-магазинах. Мы фактически видим рынок ecom насквозь и со стороны продавца, и со стороны покупателя.

На основании этих данных мы сможем давать рекомендации. Представим, что селлер Иван торгует свитшотами. Мы покажем ему топ-5 его конкурентов по свитшотам, покажем, где у него с ними одинаковые модели, у кого выше или ниже цена.

Мы сделаем для предпринимателя и прогнозирование цены на основе искусственного интеллекта. Рекомендательная модель подскажет Ивану: подними цены на рубль, и в итоге ты продашь на пять заказов меньше, но заработаешь на 50 рублей больше.

Также мы можем подсказать и определенные ниши. Скажем, мы видим, что в онлайне есть тренд на укороченные свитшоты, их активно покупают в онлайн-магазинах, но при этом их не хватает на маркетплейсах. И мы подскажем Ивану, что, например, на конкретном маркетплейсе не хватает такого предложения — и там эта ниша свободна.