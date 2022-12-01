«Яндекс Маркет» открыл продажу товаров, выкупленных у российской IKEA Статьи редакции
Часть ассортимента пока доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.
- На момент публикации можно заказать «самые популярные» товары — например, комоды «Мальм», бокалы «Хедерлиг, плюшевых акул, свечи «Лэттнад», новогодние украшения и другое. Расширять ассортимент будут постепенно, изучить текущий можно на маркетплейсе.
- Чтобы первые партии достались как можно большему числу клиентов, «Яндекс» ограничит количество штук, продаваемых в одни руки. Какими будут ограничения, компания не уточнила, но пояснила: «условия продажи гибкие и будут меняться в зависимости от активности покупателей». Если нужную позицию сразу раскупят, стоит проверить наличие на следующий день, добавили в пресс-службе.
- Доступный способ доставки будет зависеть от регионов и самих товаров. Пока некоторые позиции можно заказать на дом или в пункт выдачи только в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем «Яндекс Маркет» запустит доставку всех товаров во все регионы страны.
- IKEA приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года. В июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле начала финальную распродажу на сайте и завершила её в августе.
- О том, что «Яндекс» выкупил оставшиеся в России товары IKEA, стало известно 18 ноября. Финансовые и другие детали сделки компания не раскрыла, но рассказала, что всего приобрела более 20 млн товарных единиц.
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А ведь ими могла торговать сама Икея, эх. Но это в лучшем мире, очевидно.
Какая тебе разница, у кого покупать?
Посмотрите и сравните цены не на рюмки, а на мебель и свет.
Шкаф Бримнес, который продавался за 8000, стоит за 19000. Пластиковая лейка, которых я накупил как-то по 49 рублей, стоит больше 1000)
Спасибо, яндекс, за щедрое предложение)
Да нет
за 4 шт.
Подписываешься на отдельную рассылку Маркета, чтобы узнать о распродаже, а он, конечно, же ничего не шлет, узнаешь на vc. Обожаю.
Да щас про эту распродажу во всем инете напишут. Узнают все)
Скрин с летней еще открытой Икеи и с Маркета сейчас. Ну что ж.
ну и? 299 за 2шт. или 4 по 145 за шт.
проснись! ты обосрался!
В корзину от 6 товаров. Это так они ограничили единицу товара в одни руки)? Возможно, я чего-то не понимаю.
наверно 6 в коробке просто
ПОКАЛ? Серьезно?))
Херня какая-то, потыкался по разделам, половина из них пустые, в остальных по чуть-чуть. Поиска по выбранному разделу тоже нет...
Врут-с.Чтобы продать первые партии как можно дороже...
Это называется «ПРИНЦИП ДЕФИЦИТА». Работает следующим образом: когда человек узнаёт о том, что предложение ограничено (по времени, количеству товара, ещё по чему-нибудь) субъективное восприятие ценности этого предложения для него возрастает.
Так что правильно будет:
— и далее по тексту
UPD
Может и не врут. См. ветку дальше
Это имеет и другую сторону. Если цена сладкая, а она сладкая, просто придут перекупы, закажут овердохера товара и потом будут перепродавать в 10 раз дороже. А мы будем вопить НУ КАК ТАК НУ КТО ПОЗВОЛИЛ
Цена наверное будет выше, хотя на многих сайтах есть товары почти один в один
Посмотрел – с ценами все очень хорошо
Вроде оч похожая цена на икеевские
Яндекс: продаем товары Икея
СБЕрмаркет: продаем товары КАК в Икея
Яндекс официально выкупил товары у икеи. сбер видимо продаёт товары от производителей которые делали товары для икеи.
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Статья 14.3. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения
2.сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены;
Вот весь СберМега маркет.
Остатки уже давно распроданы, выкупить и продавать за розничную цену ИКЕА ни один бы посредник не стал, зная что есть огромный спрос и ограниченное предложение
ИКЕА скорее всего производит товары и реализует через яндекс маркет)
Да не Икеа это производит, как никогда ничего и не производила. Это производят российские заводы, которые годам производили эти товары по заказу Икеи.
надо срочно перевести свои вложения в акулы из икеи
Будут недоставлять, помечать как полученное ? Норм бизнес модель
Как будто дело в товарах...
Цена как в икее. нужно брать)