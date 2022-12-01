Торговля
Полина Лааксо

«Яндекс Маркет» открыл продажу товаров, выкупленных у российской IKEA Статьи редакции

Часть ассортимента пока доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.

  • На момент публикации можно заказать «самые популярные» товары — например, комоды «Мальм», бокалы «Хедерлиг, плюшевых акул, свечи «Лэттнад», новогодние украшения и другое. Расширять ассортимент будут постепенно, изучить текущий можно на маркетплейсе.
  • Чтобы первые партии достались как можно большему числу клиентов, «Яндекс» ограничит количество штук, продаваемых в одни руки. Какими будут ограничения, компания не уточнила, но пояснила: «условия продажи гибкие и будут меняться в зависимости от активности покупателей». Если нужную позицию сразу раскупят, стоит проверить наличие на следующий день, добавили в пресс-службе.
  • Доступный способ доставки будет зависеть от регионов и самих товаров. Пока некоторые позиции можно заказать на дом или в пункт выдачи только в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем «Яндекс Маркет» запустит доставку всех товаров во все регионы страны.
  • IKEA приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года. В июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле начала финальную распродажу на сайте и завершила её в августе.
  • О том, что «Яндекс» выкупил оставшиеся в России товары IKEA, стало известно 18 ноября. Финансовые и другие детали сделки компания не раскрыла, но рассказала, что всего приобрела более 20 млн товарных единиц.

#новость #ikea #яндексмаркет

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72 комментария
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 Вадим Д.

А ведь ими могла торговать сама Икея, эх. Но это в лучшем мире, очевидно.

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Duck

Какая тебе разница, у кого покупать?

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28 комментариев
AE1

Посмотрите и сравните цены не на рюмки, а на мебель и свет.
Шкаф Бримнес, который продавался за 8000, стоит за 19000. Пластиковая лейка, которых я накупил как-то по 49 рублей, стоит больше 1000)
Спасибо, яндекс, за щедрое предложение)

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Orca

Да нет

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Инженер-душнила
Пластиковая лейка, которых я накупил как-то по 49 рублей, стоит больше 1000)

за 4 шт.

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Elizaveta Knyazeva

Подписываешься на отдельную рассылку Маркета, чтобы узнать о распродаже, а он, конечно, же ничего не шлет, узнаешь на vc. Обожаю.

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Duck

Да щас про эту распродажу во всем инете напишут. Узнают все)

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Gar Gars

Скрин с летней еще открытой Икеи и с Маркета сейчас. Ну что ж.

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Инженер-душнила

ну и? 299 за 2шт. или 4 по 145 за шт.

проснись! ты обосрался!

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2 комментария
Саша Трофимова

В корзину от 6 товаров. Это так они ограничили единицу товара в одни руки)? Возможно, я чего-то не понимаю.

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Egor Chusov

наверно 6 в коробке просто

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1 комментарий
Константин Приветов

ПОКАЛ? Серьезно?))

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1 комментарий
AleXXX

Херня какая-то, потыкался по разделам, половина из них пустые, в остальных по чуть-чуть. Поиска по выбранному разделу тоже нет...

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Олег Макаров
Чтобы первые партии достались как можно большему числу клиентов, «Яндекс» ограничит количество штук, продаваемых в одни руки.

Врут-с.
Это называется «ПРИНЦИП ДЕФИЦИТА». Работает следующим образом: когда человек узнаёт о том, что предложение ограничено (по времени, количеству товара, ещё по чему-нибудь) субъективное восприятие ценности этого предложения для него возрастает.
Так что правильно будет:

Чтобы продать первые партии как можно дороже...

— и далее по тексту

UPD
Может и не врут. См. ветку дальше

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Orca

Это имеет и другую сторону. Если цена сладкая, а она сладкая, просто придут перекупы, закажут овердохера товара и потом будут перепродавать в 10 раз дороже. А мы будем вопить НУ КАК ТАК НУ КТО ПОЗВОЛИЛ

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1 комментарий
Маргарита Баженова

Цена наверное будет выше, хотя на многих сайтах есть товары почти один в один

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Joe McEachern

Посмотрел – с ценами все очень хорошо

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7 комментариев
Влад

Вроде оч похожая цена на икеевские

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Дарья Смолякова

Яндекс: продаем товары Икея
СБЕрмаркет: продаем товары КАК в Икея

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lakoros

Яндекс официально выкупил товары у икеи. сбер видимо продаёт товары от производителей которые делали товары для икеи.

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Дарья Смолякова

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Статья 14.3. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения
2.сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены;

Вот весь СберМега маркет.

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1 комментарий
Максим Маркин

Остатки уже давно распроданы, выкупить и продавать за розничную цену ИКЕА ни один бы посредник не стал, зная что есть огромный спрос и ограниченное предложение

ИКЕА скорее всего производит товары и реализует через яндекс маркет)

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Duck

Да не Икеа это производит, как никогда ничего и не производила. Это производят российские заводы, которые годам производили эти товары по заказу Икеи.

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4 комментария
Инженер-душнила

надо срочно перевести свои вложения в акулы из икеи

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alpden

Будут недоставлять, помечать как полученное ? Норм бизнес модель

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Иван Дэвидсон

Как будто дело в товарах...

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lakoros

Цена как в икее. нужно брать)

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