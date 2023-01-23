«Яндекс Маркет» разрешил открывать пункты выдачи заказов в малых городах и деревнях Статьи редакции
Например, такую точку можно запустить в деревенском магазине.
- «Яндекс Маркет» запустил новый формат пункта выдачи заказов «Лёгкий старт» для небольших городов, где живут до 50 тысяч человек, и деревень. Это поможет покупателям получать заказы там, где раньше это было невозможно, а продавцам — расширить географию продаж, считают в компании.
- Для такого ПВЗ не обязательно выполнять все условия по оформлению точки. Например, можно не красить стены в жёлтый, белый и серый цвета. «Маркет» бесплатно выдаст партнёру внешнюю вывеску и рекламные материалы. Открыть ПВЗ можно в любом коммерческом помещении — например, в действующем деревенском магазине.
- Выдавать заказы по новому тарифу можно в Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Удмуртской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане. Количество регионов будут увеличивать.
- В октябре 2022 года «домашние пункты выдачи» в малых городах и сёлах с населением до 3500 человек запустил Ozon.
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В мелком городке Финляндии откроют доставку амазона - молодцы.
У нас подобное - обосрут и осудят, мол сельпо ебонное, лучше бы страну с колен поднимали, твари наркоманы, палкой их в гробу шевелить!
Парад клоунов ниже уже начался. А новость отличная, части жителей РФ явно станет проще и легче.
Согласен. То, что творят "иностранные коллеги" - это нормально, а то, что в России - всегда плохо.
Кретинизм на уровне.
Первый комментарий после регистрации и сразу за 15 рублей. Всем бы так зарабатывать, горжусь.
Ципсо?
Комментарий удален модератором
Ты сравни городок Финляндии и русскую деревню. Даже обсирать не надо и так очевидно
Первый пошел🤡
А мне в русской деревне нравится.
Хорошо. Речка, березки и рябинки, изба которую дед мой поставил. Грибы, ягоды. Сетевой газ и интернет. И самое главное - девчата красавицы!
Какая там нахрен Финляндия!
Немного преждевременный комментарий, пока ничего плохого не написали )
Это превентивный удар по воображаемым врагам России на VC. Человек зарегистрировался, сам придумал проблему и сам с ней воюет.
Имхо, достойная конкуренция для охреневших от монополии небольших местных магазинов.
А в небольших деревнях больше и негде ПВЗ открывать, кроме как в небольших местных магазинах. Так что, это для них будет ещё один приработок. А по ассортименту они слабо пересекаться будут
Есть куча пустующих зданий.
Знаю пример, где пустует пол здания универмага. Есть, где расположиться
Так и представляется:
– Аз есмь... Сим повелеваю не гнушаться деревнями малыми да городами убогими, а возводить там лавки выдавальные да местный люд принимать в услужение!
А что, собственно, не так? Были правила для открытия точек, эти правила скорректировали, читай разрешили делать по другому. До чего доёб?
Долго думал к чему доебаться, с трудом выдавил что нашлось.
И то обделался.
Да и нет, собственно, доёба.
а в чём суть сообщения?
Плюсики сами себя не соберут
Минусики тоже.
В принципе то удобно, почему нет. Вот только инетересно, насколько это реально востребовано.
Да будет востребовано. В деревнях тоже люди живут, который покупки совершают на маркете.
Ну будет машина по десятку посылок раз в неделю завозить в эрзац-ПВЗ и пару-тройку возвратов забирать. Особо не накладно.
а профит какой? Яндекс чтото платит открывшим на постоянке или только за обработку заказов? сомнительно что в деревне будет хоть сколько то рентабельный поток заказов
у меня знакомые из деревни просто ездят в ближайший среднекрупный город за озоном и остальным, ктото вроде открывал точку Озона у них но сразу же закрыл
Рентабельный для чего?
Какие будут дополнительные затраты у сельмага при открытии ПВЗ?
На аренду? Выделить место под складирования нескольких коробок в любом из них можно без проблем.
На персонал? Там уже есть продавец, у которого достаточно свободного времени. 1-2 посылки в день он уж выдаст как-нибудь
ну так то да, в конце концов можно вообще поставить постамат и уйти бухать
а кто должен все эти посылки в деревню привозить? сам озон, тогда ок
Заебца
Позитивная новость!
Постамат в каждый дом!
Главная проблема партнёрских ПВЗ, как минимум в Ростовской области - бесплатная доставка от 3000 рублей.
Мне кажется это достаточно адекватно. Типа Лично у меня есть собака, которая каждые 1.5 месяца требует корм на 10 кг за 2 тысячи. Сейчас цены на ВСЕ, достаточно немаленькие и типа на 3 тысячи набрать не сложно.
Если люди будут заказывать даже раз в месяц, типа что-то полезное. Молоко по 12 штук или типа того, условно оптом, думаю на 3 к наберется любая корзина.
наоборот норм.
так еще в очередях стоять из-за любителей заказать себе 2 сникерса.
Всей областью заказываем
Заросли конопли на фотке вижу я.
разве это не кипорисовик?
Я диванный ботаник, а не настоящий, поэтому не спорь.
Озон вроде тоже заходить пытался, но пруфов изб с их брендингов не видел
А в Сибири вообще нет Яндекс маркета
ничего не потеряли от этого в Сибири
Чего?🤡
Но табакерку все равно давным давно стоило бы внести ! А новость хорошая.
Сделал возврат по товару заказанному в Яндекс Маркете через Сплит, в середине декабря. Заказ отменили, но деньги до сих пор не возвращают, на данный момент прошло более месяца. И деньги за заказ списывают по частям с карты до сих пор. Поддержка отвечает, что произошёл сбой и все исправят. Но толку 0 - ни денег, ни товара.
Яндекс сельпо с диджитал граблями и сводкой новостей от бабы Алисы