Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс Маркет» разрешил открывать пункты выдачи заказов в малых городах и деревнях Статьи редакции

Например, такую точку можно запустить в деревенском магазине.

Фото «Яндекс Маркета»
  • «Яндекс Маркет» запустил новый формат пункта выдачи заказов «Лёгкий старт» для небольших городов, где живут до 50 тысяч человек, и деревень. Это поможет покупателям получать заказы там, где раньше это было невозможно, а продавцам — расширить географию продаж, считают в компании.
  • Для такого ПВЗ не обязательно выполнять все условия по оформлению точки. Например, можно не красить стены в жёлтый, белый и серый цвета. «Маркет» бесплатно выдаст партнёру внешнюю вывеску и рекламные материалы. Открыть ПВЗ можно в любом коммерческом помещении — например, в действующем деревенском магазине.
  • Выдавать заказы по новому тарифу можно в Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Удмуртской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане. Количество регионов будут увеличивать.
  • В октябре 2022 года «домашние пункты выдачи» в малых городах и сёлах с населением до 3500 человек запустил Ozon.

#новость #яндексмаркет

1456 просмотров
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44 комментария
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 nanochat.ru

В мелком городке Финляндии откроют доставку амазона - молодцы.
У нас подобное - обосрут и осудят, мол сельпо ебонное, лучше бы страну с колен поднимали, твари наркоманы, палкой их в гробу шевелить!

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Igor Chimbur

Парад клоунов ниже уже начался. А новость отличная, части жителей РФ явно станет проще и легче.

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Максим Смирнов

Согласен. То, что творят "иностранные коллеги" - это нормально, а то, что в России - всегда плохо.
Кретинизм на уровне.

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Pavel Cree

Первый комментарий после регистрации и сразу за 15 рублей. Всем бы так зарабатывать, горжусь.

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Роман Ростовский

Ципсо?

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Комментарий удален модератором

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Alex R

Ты сравни городок Финляндии и русскую деревню. Даже обсирать не надо и так очевидно

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Сергей Я

Первый пошел🤡

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Роман Ростовский

А мне в русской деревне нравится.
Хорошо. Речка, березки и рябинки, изба которую дед мой поставил. Грибы, ягоды. Сетевой газ и интернет. И самое главное - девчата красавицы!
Какая там нахрен Финляндия!

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Artur Kuramshin

Немного преждевременный комментарий, пока ничего плохого не написали )

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Розовый Кирилл

Это превентивный удар по воображаемым врагам России на VC. Человек зарегистрировался, сам придумал проблему и сам с ней воюет.

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Цифровые комплексы

Имхо, достойная конкуренция для охреневших от монополии небольших местных магазинов.

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Михаил Барабаш

А в небольших деревнях больше и негде ПВЗ открывать, кроме как в небольших местных магазинах. Так что, это для них будет ещё один приработок. А по ассортименту они слабо пересекаться будут

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Котеджо

Есть куча пустующих зданий.
Знаю пример, где пустует пол здания универмага. Есть, где расположиться

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Вадим Д.

Так и представляется:

– Аз есмь... Сим повелеваю не гнушаться деревнями малыми да городами убогими, а возводить там лавки выдавальные да местный люд принимать в услужение!

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Eugene Podosenov

А что, собственно, не так? Были правила для открытия точек, эти правила скорректировали, читай разрешили делать по другому. До чего доёб?

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nochnoy.ru

Долго думал к чему доебаться, с трудом выдавил что нашлось.

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Сергей Я

И то обделался.

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Вадим Д.

Да и нет, собственно, доёба.

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nochnoy.ru

а в чём суть сообщения?

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Eugene Podosenov

Плюсики сами себя не соберут

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Сергей Я

Минусики тоже.

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Игорь Иванов

В принципе то удобно, почему нет. Вот только инетересно, насколько это реально востребовано.

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Edgar Martirosyan

Да будет востребовано. В деревнях тоже люди живут, который покупки совершают на маркете.

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Михаил Барабаш

Ну будет машина по десятку посылок раз в неделю завозить в эрзац-ПВЗ и пару-тройку возвратов забирать. Особо не накладно.

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Свежерег Июньский

а профит какой? Яндекс чтото платит открывшим на постоянке или только за обработку заказов? сомнительно что в деревне будет хоть сколько то рентабельный поток заказов
у меня знакомые из деревни просто ездят в ближайший среднекрупный город за озоном и остальным, ктото вроде открывал точку Озона у них но сразу же закрыл

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Михаил Барабаш

Рентабельный для чего?
Какие будут дополнительные затраты у сельмага при открытии ПВЗ?
На аренду? Выделить место под складирования нескольких коробок в любом из них можно без проблем.
На персонал? Там уже есть продавец, у которого достаточно свободного времени. 1-2 посылки в день он уж выдаст как-нибудь

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Свежерег Июньский

ну так то да, в конце концов можно вообще поставить постамат и уйти бухать
а кто должен все эти посылки в деревню привозить? сам озон, тогда ок

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Энтони Лавджой

Заебца

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Dimm Debrov

Позитивная новость!

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ААА

Постамат в каждый дом!

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Евгений Рыбалкин

Главная проблема партнёрских ПВЗ, как минимум в Ростовской области - бесплатная доставка от 3000 рублей.

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Влад

Мне кажется это достаточно адекватно. Типа Лично у меня есть собака, которая каждые 1.5 месяца требует корм на 10 кг за 2 тысячи. Сейчас цены на ВСЕ, достаточно немаленькие и типа на 3 тысячи набрать не сложно.

Если люди будут заказывать даже раз в месяц, типа что-то полезное. Молоко по 12 штук или типа того, условно оптом, думаю на 3 к наберется любая корзина.

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Абырвалг Абырвалг

наоборот норм.
так еще в очередях стоять из-за любителей заказать себе 2 сникерса.

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Чиф Никиф

Всей областью заказываем

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Слегка Придурковатый

Заросли конопли на фотке вижу я.

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Никита Лукьянов

разве это не кипорисовик?

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Слегка Придурковатый

Я диванный ботаник, а не настоящий, поэтому не спорь.

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Алексей Шаров

Озон вроде тоже заходить пытался, но пруфов изб с их брендингов не видел

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Кирилл Кириллов

А в Сибири вообще нет Яндекс маркета

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Daniil Levi

ничего не потеряли от этого в Сибири

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Сергей Я

Чего?🤡

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Ferry Kusuanto

Но табакерку все равно давным давно стоило бы внести ! А новость хорошая.

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Хуяндес

Сделал возврат по товару заказанному в Яндекс Маркете через Сплит, в середине декабря. Заказ отменили, но деньги до сих пор не возвращают, на данный момент прошло более месяца. И деньги за заказ списывают по частям с карты до сих пор. Поддержка отвечает, что произошёл сбой и все исправят. Но толку 0 - ни денег, ни товара.

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Марина Крылова

Яндекс сельпо с диджитал граблями и сводкой новостей от бабы Алисы

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