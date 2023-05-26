Торговля
Артур Томилко

Российский бренд бытовой техники Bork откроет магазины в ОАЭ, Турции и Узбекистане — «Ведомости» Статьи редакции

Сейчас у Bork 74 магазина, в том числе один в Ереване и два — в Минске.

  • О планах компании «Ведомостям» сообщили два источника среди консультантов по недвижимости. По их словам, магазины откроются в конце 2023 года и начале 2024 года. В Bork не ответили на запрос газеты.
  • При выходе на новые новые рынки бренду нужно будет увеличить узнаваемость своих товаров, считает консультант по недвижимости Анна Савченко. Инвестиции в один магазин площадью 1000 м², включая отделку и оборудование, она оценила в $4 млн.
  • При этом в ОАЭ, Турции и Узбекистане есть большие российские диаспоры и потенциал для роста узнаваемости бренда, отмечает директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
  • По информации на официальном сайте, всего у Bork 74 магазина, в том числе один в Ереване и два — в Минске. Выручка основного юрлица компании ООО «Борк Импорт» в 2022 году, по данным «Контур Фокуса», составила 12,3 млрд рублей, чистая прибыль — 987 млн рублей.
Фото «РИА Новости» 

#новость #bork

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16 комментариев
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 Domorost

Молодцы, что развиваются. Борк - ребята вообще не стыдные.

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Сергей Тарасенко

Может и не стыдные, но тут вопрос в другом, как у них дела за рубежом пойдут

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Domorost

В ОАЭ будет условный шоурум, в остальных географических пунктах из новости - продажи

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Александр Кабешов

Премиум яица только в профиль, из собственного только наименование и маркетинг.

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Александр Кабешов

Еще такая же есть у Brevillе Вся суть капитализма :)

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Вася Пражкин
в ОАЭ

Ждем чайники с позолотой?

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Герман Боднар

почему с позолотой ,золотые будут ,с золотой водой

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Кирилл Половинкин

Российский бренд бытовой техники, производящийся австралийской Breville

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Иван Дэвидсон

В Китае

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Аккаунт разморожен

Четырехочковый.

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Вадим Д.

Точно ли российские (чего?!) диаспоры в Эмиратах жаждут покупать "российский" bork?
Турция и Узбекистан — никаких вопросов.

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Aleks B

немецкое качество

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Невкусно и грустно

Бренды-оборотни возвращаются к правде? чевообщепроисходит.жпг

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Eugeniy Yucca

В Турции есть арчелик/беко , никто не купит Борк)

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Aleksei M

Это так же смешно как если бы БОРГ пошел продаваться в Германию 🤣

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Kirill Churnossov

В Турции? Так эта техника же тут и так есть под брендом Sage.

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