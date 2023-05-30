Торговля
Полина Лааксо

Минпромторг с 1 июня 2023 года запустит эксперимент по маркировке безалкогольных газированных напитков, соков и квасов Статьи редакции

Он продлится до 31 августа 2023 года.

  • Участие в эксперименте добровольное и бесплатное, отметило в своём Telegram-канале ведомство. Оборудование участникам также предоставят безвозмездно — этим займётся Центр развития перспективных технологий как оператор госсистемы маркировки «Честный знак».
  • Инициативу распространят на минеральные и газированные воды, которые содержат сахар, подсластители или вкусо-ароматические добавки, квасы, соки, компоты, морсы, а также напитки на основе сои, орехов, злаков и семян, уточняет «Интерфакс».
  • По словам Минпромторга, у большей части будущих участников эксперимента уже есть опыт работы с маркировкой — воды и пива. Текущий же тест позволит проверить работу технологий, а также убедиться в «эффективности» взаимодействия государства и производителей.
  • По данным центра отраслевой экономики «НИФИ» при Минфине, уровень контрафакта в сегменте производства безалкогольных напитков составляет порядка 20%. Эксперимент по маркировке планировали начать ещё 15 мая 2023 года и закончить 1 февраля 2024-го, но перенесли запуск и сократили продолжительность.
  • Союз производителей соков, воды и напитков выступал против теста, так как он сам и последующая обязательная маркировка потребуют от отрасли финансовых и технологических ресурсов, которые «отсутствуют» в «текущем экономическом положении». При этом, по оценке «НИФИ», рост конечной стоимости продукции после введения маркировки не превысит 1% за шесть лет.
Источник: Crispy News

#новость #минпромторг

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14 комментариев
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 Шпуля Шунтиковна

Что-то подсказывает что оно явно не добровольное и уж точно не бесплатное и уж тем более не до 31.08.23..

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Невероятный Блондин

И уж явно превысит 1%

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Alex K

Спасибо, газировка уже и так дороже пива, ещё давайте больше. Чтоб народ бухал.
А про минеральную воду, вообще молчу. 100р на за нарзанчик, спасибо.

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Похер
Реклама: "Что купить: сок ребенку или же пиво бате? *Смотрим на цены* Выбор очевиден – пиво ребенку!😌👌
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Topre

Я на днях зашел в магазин взять что-то попить среди рабочего дня - единственное что нашел без сахара и заменителей (и чтобы не вода) - безалкогольное пиво.

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Максим Ростокин

В Пятёрочке самая дешевая минералка с газами стоит 20 рублей за 0,5 литров. Дешевле только даром.

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Nastya Lomova

Толку маркировать минералку - надо еще очень постараться, чтобы умудриться ее просрочить

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Невероятный Блондин

Минералка скоро мясо догонит по стоимости. Дело не в просрочке, а в контрафакте

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Винсент Вега

Дело не в контрафакте, а в том, что с генерации каждого кода нужные люди получают копеечку + всякие честные знаки усложняют жизнь серовозам. Ну точнее они всем усложняют жизнь, кроме нужных людей.

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High Stakes

Так образуется воронка продаж.

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шапочка из фольги плавит мозги

пипец, уже скоро будут знать, каким именно листком туалетной бумаги подтерся... БигДата зло. С другой стороны, как еще создать машину времени, если не на пространствах памяти? Надо бухнуть, короче

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Винсент Вега

Знать не самое страшное, скоро будут разрешать подтираться только определённым листком бумаги. Но людям это судя по всему нравится, это-же так удобно, а остальное это теории заговора

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Denis Azarenko

Изи 1% дохода

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Винсент Вега

Надо больше минералов...

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