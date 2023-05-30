Минпромторг с 1 июня 2023 года запустит эксперимент по маркировке безалкогольных газированных напитков, соков и квасов Статьи редакции
Он продлится до 31 августа 2023 года.
- Участие в эксперименте добровольное и бесплатное, отметило в своём Telegram-канале ведомство. Оборудование участникам также предоставят безвозмездно — этим займётся Центр развития перспективных технологий как оператор госсистемы маркировки «Честный знак».
- Инициативу распространят на минеральные и газированные воды, которые содержат сахар, подсластители или вкусо-ароматические добавки, квасы, соки, компоты, морсы, а также напитки на основе сои, орехов, злаков и семян, уточняет «Интерфакс».
- По словам Минпромторга, у большей части будущих участников эксперимента уже есть опыт работы с маркировкой — воды и пива. Текущий же тест позволит проверить работу технологий, а также убедиться в «эффективности» взаимодействия государства и производителей.
- По данным центра отраслевой экономики «НИФИ» при Минфине, уровень контрафакта в сегменте производства безалкогольных напитков составляет порядка 20%. Эксперимент по маркировке планировали начать ещё 15 мая 2023 года и закончить 1 февраля 2024-го, но перенесли запуск и сократили продолжительность.
- Союз производителей соков, воды и напитков выступал против теста, так как он сам и последующая обязательная маркировка потребуют от отрасли финансовых и технологических ресурсов, которые «отсутствуют» в «текущем экономическом положении». При этом, по оценке «НИФИ», рост конечной стоимости продукции после введения маркировки не превысит 1% за шесть лет.
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Что-то подсказывает что оно явно не добровольное и уж точно не бесплатное и уж тем более не до 31.08.23..
И уж явно превысит 1%
Спасибо, газировка уже и так дороже пива, ещё давайте больше. Чтоб народ бухал.
А про минеральную воду, вообще молчу. 100р на за нарзанчик, спасибо.
Я на днях зашел в магазин взять что-то попить среди рабочего дня - единственное что нашел без сахара и заменителей (и чтобы не вода) - безалкогольное пиво.
В Пятёрочке самая дешевая минералка с газами стоит 20 рублей за 0,5 литров. Дешевле только даром.
Толку маркировать минералку - надо еще очень постараться, чтобы умудриться ее просрочить
Минералка скоро мясо догонит по стоимости. Дело не в просрочке, а в контрафакте
Дело не в контрафакте, а в том, что с генерации каждого кода нужные люди получают копеечку + всякие честные знаки усложняют жизнь серовозам. Ну точнее они всем усложняют жизнь, кроме нужных людей.
Так образуется воронка продаж.
пипец, уже скоро будут знать, каким именно листком туалетной бумаги подтерся... БигДата зло. С другой стороны, как еще создать машину времени, если не на пространствах памяти? Надо бухнуть, короче
Знать не самое страшное, скоро будут разрешать подтираться только определённым листком бумаги. Но людям это судя по всему нравится, это-же так удобно, а остальное это теории заговора
Изи 1% дохода
Надо больше минералов...