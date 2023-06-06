Торговля
Маша Цепелева

Ozon запустил онлайн-журнал о торговле на маркетплейсах «Бестселлер» Статьи редакции

С практическими советами и материалами о личном опыте продавцов.

  • Ozon объявил о запуске онлайн-журнала «Бестселлер». Он ориентирован на начинающих и опытных предпринимателей — продавцов, владельцев пунктов выдачи, технологических партнёров, менеджеров по маркетплейсам и других.
  • Редакция сосредоточится на практических материалах, добавили в компании. Например, советах, как увеличить продажи с помощью контента, где найти поставщиков для бизнеса и других.
  • Основные рубрики — «Новичкам», «Деньги», «Продавать больше», «Закупки и поставки», «Личный опыт» и «Свой бренд». В журнале будут и истории предпринимателей, можно предложить тему по почте [email protected].
  • В мае 2023 года свои онлайн-журналы также запустили «МТС Travel», «Яндекс Еда» и коммуникационное агентство Setters.

#новость #ozon

394 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 Аккаунт разморожен
Как найти бренд за рубежом и привезти его в Россию
Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Сани или повозка - выбираем способ выезда за границу

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Раткин

слишком сильно привлекают внимания эти торбы,сразу поймут куда везут

Ответить
Развернуть ветку
Денис Артемов

Это как с москвичами. Покупаем китайский готовый авто и клеим логотип москвича, продаем в два раза дороже.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
советами и материалами о личном опыте продавцов

Проверенных и заслуженных продавцов 👆🏻

Смотрю, такие "издания" становятся трендом. Хотя можно было бы уберегать продавцов от очевидных ошибок, помогать, направлять, выяснять, какие сложности есть и т.д.
Стоп, чего это я? (-:

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Мои сборники стихов никто не покупает. Как решить вопросик ?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Иванов

Писать лучше?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Писать в стол.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Иванов

Или выпускать сборники в рулонах на мягкой бумаге

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Выпустить новый.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Это что, практическое пособие - как стать Ozonнистом или WBологом?
- Тебе скучно жить?
Открой ПВЗ, и жизнь заиграет новыми красками!

Ответить
Развернуть ветку
Борис Еремихин

и через месяц будет новость о том что закрыли онлайн журнал

Ответить
Развернуть ветку
Edward

Сначала наберут овермного спецов только, а потом закроют

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
13 комментариев
null