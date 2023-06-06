Ozon запустил онлайн-журнал о торговле на маркетплейсах «Бестселлер» Статьи редакции
С практическими советами и материалами о личном опыте продавцов.
- Ozon объявил о запуске онлайн-журнала «Бестселлер». Он ориентирован на начинающих и опытных предпринимателей — продавцов, владельцев пунктов выдачи, технологических партнёров, менеджеров по маркетплейсам и других.
- Редакция сосредоточится на практических материалах, добавили в компании. Например, советах, как увеличить продажи с помощью контента, где найти поставщиков для бизнеса и других.
- Основные рубрики — «Новичкам», «Деньги», «Продавать больше», «Закупки и поставки», «Личный опыт» и «Свой бренд». В журнале будут и истории предпринимателей, можно предложить тему по почте [email protected].
- В мае 2023 года свои онлайн-журналы также запустили «МТС Travel», «Яндекс Еда» и коммуникационное агентство Setters.
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Сани или повозка - выбираем способ выезда за границу
слишком сильно привлекают внимания эти торбы,сразу поймут куда везут
Это как с москвичами. Покупаем китайский готовый авто и клеим логотип москвича, продаем в два раза дороже.
Проверенных и заслуженных продавцов 👆🏻
Смотрю, такие "издания" становятся трендом. Хотя можно было бы уберегать продавцов от очевидных ошибок, помогать, направлять, выяснять, какие сложности есть и т.д.
Стоп, чего это я? (-:
Мои сборники стихов никто не покупает. Как решить вопросик ?
Писать лучше?
Писать в стол.
Или выпускать сборники в рулонах на мягкой бумаге
Выпустить новый.
Это что, практическое пособие - как стать Ozonнистом или WBологом?
- Тебе скучно жить?
Открой ПВЗ, и жизнь заиграет новыми красками!
и через месяц будет новость о том что закрыли онлайн журнал
Сначала наберут овермного спецов только, а потом закроют