Ozon ввёл плату за указание логотипа бренда в карточке товара Статьи редакции
Разовый платёж за включение инструмента — 35 тысяч рублей, с 7 ноября — 50 тысяч рублей.
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- С 27 сентября 2023 года Ozon запустил новую систему выделения брендов на платформе — чтобы помочь им стать «заметнее». С этой даты маркетплейс предложил части брендов попробовать новый инструмент продвижения товаров. С 4 октября подключить его можно самостоятельно, с 5 октября за продвижение начали взимать плату. На изменения обратил внимание Telegram-канал «Что в коробке?».
- В личном кабинете продавцов появился раздел «Товары» → «Бренды», в котором собраны все бренды из ассортимента.
- Оплачивать инструмент нужно разово. Стоимость до 6 ноября 2023 года — 35 тысяч рублей, после — 50 тысяч рублей. Также дополнительно будут удерживаться 0,5% с каждой продажи товаров. Вносить разовый платёж нужно тому продавцу, который включает инструмент. Если продвижение для бренда уже включено, платить нужно только 0,5% от продажи.
- Бренды с подключённым продвижением получают логотип в фильтрах, занимают верхнюю позицию в них и подсвечиваются, когда название вводят в поисковую строку.
- Товары брендов подсвечиваются названием бренда в каталоге и поисковой выдаче, а также названием и логотипом в карточке. Из неё можно перейти на страницу со всеми товарами бренда. С 7 ноября 2023 года товары будут дополнительно продвигать в поиске.
- Подключить услугу продвижения могут только продавцы с ролями «Управляющий» или «Администратор» — для всех категорий, кроме книг. Ozon может проверить документы на бренд, подтверждающие право продавать товары. Если их не будет, товары скроют от покупателей. Возврата оплаты не будет.
- Если у продавца есть хоть один товар бренда, он может подключить продвижение самостоятельно или присоединиться к уже существующему продвижению.
- В первом случае нужно перейти в раздел «Товары» → «Бренды» → «Продвижение брендов», выбрать нужный и включить инструмент. Товары начнут автоматически продвигаться через 24 часа, тогда же маркетплейс удержит плату. Отключить инструмент можно только через 24 часа после включения.
- Во втором случае продавцу придёт уведомление, а товары будут продвигаться автоматически. Сначала даётся три дня пробного периода, потом будут взимать комиссию с продаж. Услугу можно отключить.
- Если отключить продвижение, из карточки товара исчезнет логотип и название бренда — его можно указать только в названии или описании. Также из карточки нельзя будет перейти на страницу бренда, а товар не будет дополнительно продвигаться в поиске.
Значок с брендом должен подчеркивать оригинальность товара. Чтобы защищать покупателя от подделок. А они его просто продавать решили.
Ждём крупных оптовиков с брендами-подделками, купивших значок. Через какое-то время доверие к озону упадёт. Но они этого не понимают кажется.
На днях ужесточили проверку и последствия за подделки
Ну просто идиоты там сидят
Сначала не понимают, вернее не хотят вникать, пока не случится очередной треш))
Вот прямо упадет доверие к Озону, да? Это смешно! Люди будут все равно покупать на Озон. Или Вайлдберриз. Не суть. Потому что разницы, вообще нет. В любом месте вас могут обмануть. А могут не обмануть. Но альтернативы маркетплейсам нет. И не будет. А вы о каком-то доверии…
фича прикольная , продвигает твой продукт в топ
Правда? А теперь смотри, мой юный друг, ВСЕ продавцы озона ее покупают и никто никуда не двигаетсы. Ну, только озон по деньгам
нечего сказать. Только если про момент, что Амазон ссанина с точки зрения юзера после опыта с Озон
Только Амазон спутники запускает, а Озон поборы устраивает
Комментарий удален модератором
покупателям все равно, что там маркетплейс запускает, спутники на орбиту или навоз из катапульты. Им главное пользовательский интерфейс. Amazon кривой весь, с дизайном из нулевых. Ozon намного удобнее, постоянно дизайн улучшает.
Комментарий удален модератором
хочу забрендить Озон Алибабаевич Амазон
Кстати, а Озон будет проверять, есть ли у продавца право на использование бренда?
Озон уже не знает на чем еще заработать
Не хочу подсказывать, но у WB можно подсмотреть, на чем еще зарабатывать
Такой вопрос. А разве там не должно быть тогда маркировки о рекламе?
Это же просто логотипы, по сути мало чем отличающиеся от текстовых названий.
Ни там, ни в самих карточках товара на маркетплейсах таких пометок не нужно. ФАС комментировал это уже.
Лучше бы спутники запустили. Как в соседних новостях.
Запускай.
Людям нужны удобные сайты и магазины, а не спутники.
А разве так не было раньше? Вроде всегда, когда тыкаешь на продавца, то переходишь в его магазин
У бренда может быть несколько продавцов
При маржинальность маркетплейса в 20% получается 2,5% от прибыли. Звучит дороговато. А у кого-то и всё 5% будут.
Логика понятна, тем самым Озон хочет выдвинуть топовые компании и бренды и заработать одновременно, только непонятно какие их действия будут с теми товарищами, которые привозят контейнеры типа брендовых товаров отдельно и они заплатят за этот инструмент, чтобы быстро обернуть все, только а) скорее это паленка; б) негатив со стороны клиента; в) товар закончится и они сольются. А вот реальным дистрибам потом разбираться, у Озон снова планы поедут и родиться новая фича🫣🤣
Появится мотивация тщательнее проверять. По сути магазин будет платить за модерацию озону, как хорошо это будет работать — другой вопрос.
Я вам тут разложила что и как https://vc.ru/story/869892-kak-yandex-v-uzbekistane-5-let-nalogi-ne-platil
Ха, яндекс не платил узбекам 5 лет) озон 25 лет ни хера налогов не платит в России, потому что не с чего платить – убытки)
Куча косвенных налогов, при чем тут прибыль вообще
Инновации, блин - копируем функционал с Амазона, но прикручиваем монетизацию за этот пук.
Что за "пик" там у этих "пик" работают!!??
Как интересно. Зашел у себя в «Товары и цены»-«Бренды» смотрю пару брендов добавлены. Вот как так?!
Отщипывать, и подписали документ 🤝
+0,5 % к комиссии, если ты продаёшь товар под брендом. Супер
Отличная тема для продажи пали
Какая прелесть. Бренд внутри маркета — слив (если нет сильного имени вне маркета), а тут ещё и впаивают его как туземцам бусы.