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Торговля
Евгения Евсеева

Ozon ввёл плату за указание логотипа бренда в карточке товара Статьи редакции

Разовый платёж за включение инструмента — 35 тысяч рублей, с 7 ноября — 50 тысяч рублей.

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  • С 27 сентября 2023 года Ozon запустил новую систему выделения брендов на платформе — чтобы помочь им стать «заметнее». С этой даты маркетплейс предложил части брендов попробовать новый инструмент продвижения товаров. С 4 октября подключить его можно самостоятельно, с 5 октября за продвижение начали взимать плату. На изменения обратил внимание Telegram-канал «Что в коробке?».
  • В личном кабинете продавцов появился раздел «Товары» → «Бренды», в котором собраны все бренды из ассортимента.
  • Оплачивать инструмент нужно разово. Стоимость до 6 ноября 2023 года — 35 тысяч рублей, после — 50 тысяч рублей. Также дополнительно будут удерживаться 0,5% с каждой продажи товаров. Вносить разовый платёж нужно тому продавцу, который включает инструмент. Если продвижение для бренда уже включено, платить нужно только 0,5% от продажи.
  • Бренды с подключённым продвижением получают логотип в фильтрах, занимают верхнюю позицию в них и подсвечиваются, когда название вводят в поисковую строку.
Фото Ozon
  • Товары брендов подсвечиваются названием бренда в каталоге и поисковой выдаче, а также названием и логотипом в карточке. Из неё можно перейти на страницу со всеми товарами бренда. С 7 ноября 2023 года товары будут дополнительно продвигать в поиске.
Фото Ozon
  • Подключить услугу продвижения могут только продавцы с ролями «Управляющий» или «Администратор» — для всех категорий, кроме книг. Ozon может проверить документы на бренд, подтверждающие право продавать товары. Если их не будет, товары скроют от покупателей. Возврата оплаты не будет.
  • Если у продавца есть хоть один товар бренда, он может подключить продвижение самостоятельно или присоединиться к уже существующему продвижению.
  • В первом случае нужно перейти в раздел «Товары» → «Бренды» → «Продвижение брендов», выбрать нужный и включить инструмент. Товары начнут автоматически продвигаться через 24 часа, тогда же маркетплейс удержит плату. Отключить инструмент можно только через 24 часа после включения.
  • Во втором случае продавцу придёт уведомление, а товары будут продвигаться автоматически. Сначала даётся три дня пробного периода, потом будут взимать комиссию с продаж. Услугу можно отключить.
Фото Ozon
  • Если отключить продвижение, из карточки товара исчезнет логотип и название бренда — его можно указать только в названии или описании. Также из карточки нельзя будет перейти на страницу бренда, а товар не будет дополнительно продвигаться в поиске.

#новость #ozon

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78 комментариев
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 Николай Зуев

Значок с брендом должен подчеркивать оригинальность товара. Чтобы защищать покупателя от подделок. А они его просто продавать решили.
Ждём крупных оптовиков с брендами-подделками, купивших значок. Через какое-то время доверие к озону упадёт. Но они этого не понимают кажется.

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Katya

На днях ужесточили проверку и последствия за подделки

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1 комментарий
Игрополис ТВ

Ну просто идиоты там сидят

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Ola Kleva

Сначала не понимают, вернее не хотят вникать, пока не случится очередной треш))

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Штуки из труб

Вот прямо упадет доверие к Озону, да? Это смешно! Люди будут все равно покупать на Озон. Или Вайлдберриз. Не суть. Потому что разницы, вообще нет. В любом месте вас могут обмануть. А могут не обмануть. Но альтернативы маркетплейсам нет. И не будет. А вы о каком-то доверии…

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Artem Tarasov

фича прикольная , продвигает твой продукт в топ

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Макс Мартин

Правда? А теперь смотри, мой юный друг, ВСЕ продавцы озона ее покупают и никто никуда не двигаетсы. Ну, только озон по деньгам

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3 комментария
Хозяин местных лахтаботов

нечего сказать. Только если про момент, что Амазон ссанина с точки зрения юзера после опыта с Озон

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Yep Yep

Только Амазон спутники запускает, а Озон поборы устраивает

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16 комментариев

Комментарий удален модератором

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Roman S

покупателям все равно, что там маркетплейс запускает, спутники на орбиту или навоз из катапульты. Им главное пользовательский интерфейс. Amazon кривой весь, с дизайном из нулевых. Ozon намного удобнее, постоянно дизайн улучшает.

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7 комментариев

Комментарий удален модератором

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Премудрый Вискарь

хочу забрендить Озон Алибабаевич Амазон

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Qqq Qqq

Кстати, а Озон будет проверять, есть ли у продавца право на использование бренда?

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1 комментарий
Oleg Dubovitskiy

Озон уже не знает на чем еще заработать

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Аглалия Фурс

Не хочу подсказывать, но у WB можно подсмотреть, на чем еще зарабатывать

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Игорь Панкратов

Такой вопрос. А разве там не должно быть тогда маркировки о рекламе?

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Qqq Qqq

Это же просто логотипы, по сути мало чем отличающиеся от текстовых названий.

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Штуки из труб

Ни там, ни в самих карточках товара на маркетплейсах таких пометок не нужно. ФАС комментировал это уже.

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Байд Джонов

Лучше бы спутники запустили. Как в соседних новостях.

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noname

Запускай.

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1 комментарий
Штуки из труб

Людям нужны удобные сайты и магазины, а не спутники.

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4 комментария
Тоже хочу

А разве так не было раньше? Вроде всегда, когда тыкаешь на продавца, то переходишь в его магазин

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Виталий

У бренда может быть несколько продавцов

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5 комментариев
Алeкcандр Блoxин

При маржинальность маркетплейса в 20% получается 2,5% от прибыли. Звучит дороговато. А у кого-то и всё 5% будут.

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Ola Kleva

Логика понятна, тем самым Озон хочет выдвинуть топовые компании и бренды и заработать одновременно, только непонятно какие их действия будут с теми товарищами, которые привозят контейнеры типа брендовых товаров отдельно и они заплатят за этот инструмент, чтобы быстро обернуть все, только а) скорее это паленка; б) негатив со стороны клиента; в) товар закончится и они сольются. А вот реальным дистрибам потом разбираться, у Озон снова планы поедут и родиться новая фича🫣🤣

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Mike Kosulin

Появится мотивация тщательнее проверять. По сути магазин будет платить за модерацию озону, как хорошо это будет работать — другой вопрос.

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1 комментарий
Шахерезада Ташкентская

Я вам тут разложила что и как https://vc.ru/story/869892-kak-yandex-v-uzbekistane-5-let-nalogi-ne-platil

Как Yandex в Узбекистане 5 лет налоги не платил…
Ташкент за последние пару лет стал одним из самых густонаселенных мегаполисов СНГ. Около 6…
vc.ru
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Antonio

Ха, яндекс не платил узбекам 5 лет) озон 25 лет ни хера налогов не платит в России, потому что не с чего платить – убытки)

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Mike Kosulin

Куча косвенных налогов, при чем тут прибыль вообще

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4 комментария
Пётр Петров

Инновации, блин - копируем функционал с Амазона, но прикручиваем монетизацию за этот пук.

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Игрополис ТВ

Что за "пик" там у этих "пик" работают!!??

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Impossible

Как интересно. Зашел у себя в «Товары и цены»-«Бренды» смотрю пару брендов добавлены. Вот как так?!

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Юрий Пепперони

Отщипывать, и подписали документ 🤝

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Марат Шайхутдинов

+0,5 % к комиссии, если ты продаёшь товар под брендом. Супер

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Кирилл Кириллов

Отличная тема для продажи пали

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Денис Султан

Какая прелесть. Бренд внутри маркета — слив (если нет сильного имени вне маркета), а тут ещё и впаивают его как туземцам бусы.

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75 комментариев
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