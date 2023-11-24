Торговля
Маша Цепелева

МВД начало проверку документов сотрудников склада Wildberries в Электростали Статьи редакции

Компания предупредила, что из-за проверок 8000 работников не могут приступить к обязанностям. Это приведёт с задержкам отгрузок.

Обновлено в 13:20. На складе Wildberries в Электростали завершили проверку документов у сотрудников сортировочного центра. Склад возобновляет работу, для её нормализации маркетплейс «привлекает дополнительные силы». Продавцам пока рекомендуют отгружать товары на другие склады.
  • Полицейские оштрафовали 16 мигрантов на сумму от 2000 до 5000 рублей после облавы у склада Wildberries в Электростали. Троих из них выдворили из страны.
Обновлено в 15:50. Изначально в заметке была информация, что оштрафованы именно сотрудники Wildberries. Позже полиция опровергла информацию: проверка на ж/д станции в Электростали не связана с проверкой документов у сотрудников склада маркетплейса в этом городе.
  • Утром 24 ноября 2023 года в Wildberries сообщили, что в сортировочный центр в Электростали с проверкой пришла полиция. У сотрудников проверяли документы. Из-за этого маркетплейс предупредил о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.
  • Позже в Wildberries добавили, что из-за проверки 8000 сотрудников «не могут начать работать», а продавцам грозят «миллиардные убытки в высокий сезон».
  • В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что руководство Wildberries «находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов».
Фото МВД России

#новости #wildberries

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264 комментария
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 Sergio Molotkoni

Т.е нелегалов набрал Вайлдберис , а виноваты МВД , охуеть логика

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Gorbun iz Notr Dama

А кто набирает тысячи мигрантов в Россию и поднял экономику с колен до такой степени, что кроме нелегалов из беднейших стран Средней Азии некому работать на складах?

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23 комментария
Денис Демидов

Там все поголовно 8000 нелегалы?
Не удивлюсь, что и десятка не наберется, а деятельность компании парализовали.

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11 комментариев
Qwerty54321

Ну вообще - да. Иначе зачем нужно правительство и госорганы. если они не контролируют что происходит

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35 комментариев
SummerGame

Ягодки сейчас еще месяц ныть будут, что ай как плохо проверять бизнес.

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3 комментария
Арбузио Бандерос

На самом деле тут жалко всех, кроме вб самих. люди, которых проверяли и люди, которым пришлось проверять. Это же в любом случае тяжело

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1 комментарий
Илья Попов

С другой стороны, если взяли бы местных, надо было платить несколько раз больше. Как говорится - если миллиону не хватает одной копейки не миллион, а какие-то жалкие тысячи.

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1 комментарий
оскар

Ни те, ни другие не виноваты на самом деле) Вы почитайте подробнее в новостях, зачем проверяли то

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Артемий Горлов

потому что их уже больше, чем "легалов"

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Fred Han

Причём тут сука vc.ru?

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unknown

Ну уйди тогда отсюда.
Новость как раз для vc.
И всегда была.

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8 комментариев
Gorbun iz Notr Dama

Я тот же вопрос задал, когда ваши посты увидел

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2 комментария
QAWERTYUI

Клики, реклама, +отрабатывают задачу по разжиганию межнациональной розни.

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12 комментариев
Николай Борисов

Новость про ВБ, это вроде как бизнес.

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15 комментариев
Sergei Listopad

Действительно

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2 комментария
Неуловимый Кабачок

Пост - не пост без такого комментария уже

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Voronov

Вы скопипастили этот коммент с другого поста тупо?

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Денис

То что связано с wb

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dr. Dolittle

Пора бы уже переставать задавать этот вопрос, реально

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sunblade

Сейчас "будущих" контрактников для СВО отлавливают. Народ не горит желанием, а у чинушь сроки горят, вот и жестят по различным Компаниям, заводам, ...

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Sergio Molotkoni

Я думаю вопрос глобальный, все эти сортировщики работают по серым схемам, налоги не платятся, поэтому вб сейчас прижмут, как следует перед нг

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20 комментариев
Сладкий Бубалех

Да почему будущих, уже настоящих...

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Капитан Эчпочмак

А тех, что из страны выдворили? Негодны, получается?

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3 комментария
Сергей Д.

Ну как не горит - 400к за год набрали...

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Optimus

Не контрактников а "добровольцев".

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1 комментарий
Я сказал свое имя машине

И так работать некому, так тут ещё и выдворяют

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Gabilay

У нас действительно дворники все исчезли, листья так и не убрали

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32 комментария
Urban nomad

Вот и мне не понятно, почему в комментах все радуются. Видимо не понимают, что экономика РФ держится на нелегалах.
Если убрать нелегалов, цены на все услуги и товары полетят в космос, множество бизнесов позакрываются. Треть страны и так выживают за чертой бедности, а это их просто добьет.

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5 комментариев

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Leonid Bushuev

начинайте утро с хороших новостей

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sunblade

А пятница? Сегодня пятница! Это уже хорошая новость, в соседней теме приглашали китайское бухло затестить

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Osk

Закончим новыми иноагентами, все по плану

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Фоксик

Похоже эти мигранты и сайтом вб занимались. Личный кабинет продавца сломался.
Вот только починили

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Одинокая путешественница

Кабинетами как раз наши занимаются)

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3 комментария
Вадим Д.

Ну за такое точно надо ПВЗ штрафовать.

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Байд Джонов

Закрыть всех нахуй. А то ишь чо...

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Клюев

16 человек как-то не так много

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Ivan Pogoreloff

Это, наверное, те, которые отказались контракт подписать. Пару часов назад речь шла о двух автобусах.

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1 комментарий

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Alex Sherman

Никто не заметил, как за пару дней до этого Основательница ВБ оговорилась, что против модели «сначала рожать, а потом, если срастется, образование и карьера»?
Ой 🙃

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Kiss1nger

Вполне вероятно кстати. Режим таким образом дает понять, что против мнения партии выступать нельзя. Начали с предупреждения.

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Alex Sherman
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1 комментарий
Регина Готовкина

Интересно, а хоть одна положительная новость будет о ВБ?

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Байд Джонов

А, да. Ещё девок полуголых показывали.

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1 комментарий
Байд Джонов

Так постоянно пишут. "Мой аккаунт заблокировали".

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Ware Wow

Ну это кто, что ищет.
ВБ постоянно открывает новые логистические центры, выходит в другие страны, создает тысячи рабочих мест, ставит рекорды по выручке и так далее.

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Слегка Придурковатый

Один четыре восемь восемь
Мигрантов мы в беду не бросим

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Стерлядка Вяленая

Хорошая новость, правда жалко, что троих выгнали, а еще 3 ляма приняли. Лучше бы наоборот

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Тоша Ершов

Ужесточили процедуры вроде как

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Не говорить

Лень копить рейтинг, я бы тебе дизлайк поставил.

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Abnatop Sky
Полицейские оштрафовали 16 мигрантов на сумму от 2000 до 5000 рублей после облавы у склада Wildberries в Электростали. Троих из них выдворили из страны.

У троих просто не нашлось денег чтобы дать ментам.
ГРУСТНО.

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Ware Wow

Только еще надо разобраться в какую сторону их выдворили.

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Артур Маслов
Полицейские оштрафовали 16 мигрантов на сумму от 2000 до 5000 рублей после облавы у склада Wildberries в Электростали. Троих из них отправили домой за деньгами.
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Natural Phobia

Зазервировал место под шутку про арестовали не того

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Император Нолимоций

Wildberries мстит за затопление склада?

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Sergio Molotkoni

Кому, сам себе?

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Абырвалг Абырвалг

24 ноября, молодцы чк, грамотно выбрали время.

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Где деньги?

Удивительно, что такая крупная компания может позволить себе брать на работу нелегальных сотрудников

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ArtemRE2

Покупайте в обычных интернет магазинах, у нас нет мигрантов, все отгрузки вовремя, к нам не приезжает ОМОН, по крайней мере пока.

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Колян

В честь этого всем продавцам штраф!

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Автомат Томпсона

Выбрали еще время для проверки, именно в черную пятницу, когда работы больше чем много

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Eva

Сволочи. Мусора бы делом занимались, а не людей и бизнес кошмарили.

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Кузя

А это хорошее дело

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Буквоед

Думаю, по выдворению мигрантов – упрощённая процедура.

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6 комментариев
Yan

А что на работу сотрудники должны были паспорт носить? По хорошему тут за такие действия не только "ремня" начальнику полиции нужно дать.

Я бы на месте ВБ, хоть и ни люблю подал иски от имени всех работников, на компенсацию денег не полученных из за действий полиции.

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Very Sexy & Beautiful

Детский лепет, видно Вы с органами не воевали

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HEIM

Походит на попытку вызвать общественное возмущение действиями представителей нашей власти. Хотя, вины за полицейскими никакой нет, они исполняют свой долг, борются с нелегалами.

Вайлдберис вообще надо ссаными тряпками гнать, они нарушают наш закон не только беря на работу нелегалов, но и ограничивая наши конституционные права. Магазины обязаны по закону принимать в качестве оплаты покупок наличные средства. Если Вайлдберис это не выгодно по своим соображениям, то это не повод нарушать закон и ограничивать нас в праве расплачиваться наличными.

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Влад Шушкевич

Ну да, их не для того приглашали, что б они на складах работали.
Учитывая, что там все решается через определенных людей, кто-то квоты по мобресурсу не выдает. Сейчас порешают всё быстренько.

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Sergio Molotkoni

Я так понял что сейчас по патентам а не по квотам работают и как раз квотирование хотят вернуть

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2 комментария
Иван Саблин

Никого МВД выдворить не может. На границе нет дактилоскопии и мигранты легко поменяют фамилию и паспорт и вернутся

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HEIM

Современные технические средства позволяют отлавливать депортированных мигрантов в случае их повторного приезда в Россию по другим документам. Есть общая база МВД и есть система автоматического распознавания лиц. То есть, все дело за политической волей представителей нашей власти, если захотят, то сделают так, что ни один выдворенный пожизненно мигрант не сможет повторного въехать к нам в страну, а если и въедет, то легально устроится не сможет, потому, что подаст документы и его тут же по морде лица вычислят.

Создать условия при которых мигранты не смогут находится в РФ на нелегальном положении, тоже можно как два пальца об асфальт, просто надо перестать с таджикскими и узбекскими ОПГ играть в петушка. Таджикам и узбекам можно и нужно помогать бороться с засильем криминальных группировок в их собственных республиках, отдавать же им рабочие места россиян тупо и глупо, ведь таким образом мы не только лишаем россиян их работы, но и позволяем мигрантам выводить очень внушительные средства из нашей экономики. Иными словами, мы сейчас собой волков кормим.

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rigens rogi

Снова проблемы с ВБ, может пора сворачиваться?

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Максим Ц.

Я уже не представляю как это все свернуть можно

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Доктор Шкутко

Пятницам, регионалам не хватало на бухло. Нашли :)

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Илья

Жаль, что такие рейды больше показушные, а не систематические.

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Женя Женек

Хорош

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Михаил Потапов

л-логика

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Витторио Скалетта
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Эмиль Тахмазов

Ну-ка ну-ка, что там в хитрой оферте на этот случай

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Платон Щукин

Не читал все комментарии, но вполне возможно это конкурентная война или давление сверху.

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Абырвалг Абырвалг

Учитывая что сегодня 24 ноября, неочевидно конечно )

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Артем Иванов

@Маша Цепелева а как новость с сайта МВД про выдворение 16 мигрантов соотносится с Wildberries? Там про разные облавы речь

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Маша Цепелева
Автор

Утром была информация, что это сотрудники Wildberries. Сейчас полиция действительно говорит, что это не так. Текст дополнила, спасибо🤍

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Борис Шувалов

Такими моментами ВБ себя позорит сильно

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Олег Юрьевич

Там нелегалов наверняка намного больше
Показуху устроили просто или попугать

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ChatGPT

Отлично, но мало

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Кигхриль Vselensky

М*****а п******ы

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Станислав

Кто сейчас кричит про мигрантов , вы готовы раз так в пять больше платить за доставку? Просто русский персонал не готов будет работать за гроши мигрантские. Он будет просто пить водку к примеру и философские беседы ввести.

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Тоже хочу

"По данным «Базы», на территории подмосковного склада сейчас работает несколько десятков силовиков. Очевидцы сообщают, что они отлавливают нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, некоторым задержанным вручают повестки в военкомат." Сотрудник WB в зоне СВО.

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Alexander Golubev

Доставка посылок с "хлопушками" во вражеские опорники.

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