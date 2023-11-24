МВД начало проверку документов сотрудников склада Wildberries в Электростали Статьи редакции
Компания предупредила, что из-за проверок 8000 работников не могут приступить к обязанностям. Это приведёт с задержкам отгрузок.
- Полицейские оштрафовали 16 мигрантов на сумму от 2000 до 5000 рублей после облавы у склада Wildberries в Электростали. Троих из них выдворили из страны.
- Утром 24 ноября 2023 года в Wildberries сообщили, что в сортировочный центр в Электростали с проверкой пришла полиция. У сотрудников проверяли документы. Из-за этого маркетплейс предупредил о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.
- Позже в Wildberries добавили, что из-за проверки 8000 сотрудников «не могут начать работать», а продавцам грозят «миллиардные убытки в высокий сезон».
- В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что руководство Wildberries «находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов».
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Т.е нелегалов набрал Вайлдберис , а виноваты МВД , охуеть логика
А кто набирает тысячи мигрантов в Россию и поднял экономику с колен до такой степени, что кроме нелегалов из беднейших стран Средней Азии некому работать на складах?
Там все поголовно 8000 нелегалы?
Не удивлюсь, что и десятка не наберется, а деятельность компании парализовали.
Ну вообще - да. Иначе зачем нужно правительство и госорганы. если они не контролируют что происходит
Ягодки сейчас еще месяц ныть будут, что ай как плохо проверять бизнес.
На самом деле тут жалко всех, кроме вб самих. люди, которых проверяли и люди, которым пришлось проверять. Это же в любом случае тяжело
С другой стороны, если взяли бы местных, надо было платить несколько раз больше. Как говорится - если миллиону не хватает одной копейки не миллион, а какие-то жалкие тысячи.
Ни те, ни другие не виноваты на самом деле) Вы почитайте подробнее в новостях, зачем проверяли то
потому что их уже больше, чем "легалов"
Причём тут сука vc.ru?
Ну уйди тогда отсюда.
Новость как раз для vc.
И всегда была.
Я тот же вопрос задал, когда ваши посты увидел
Клики, реклама, +отрабатывают задачу по разжиганию межнациональной розни.
Новость про ВБ, это вроде как бизнес.
Действительно
Пост - не пост без такого комментария уже
Вы скопипастили этот коммент с другого поста тупо?
То что связано с wb
Пора бы уже переставать задавать этот вопрос, реально
Сейчас "будущих" контрактников для СВО отлавливают. Народ не горит желанием, а у чинушь сроки горят, вот и жестят по различным Компаниям, заводам, ...
Я думаю вопрос глобальный, все эти сортировщики работают по серым схемам, налоги не платятся, поэтому вб сейчас прижмут, как следует перед нг
Да почему будущих, уже настоящих...
А тех, что из страны выдворили? Негодны, получается?
Ну как не горит - 400к за год набрали...
Не контрактников а "добровольцев".
И так работать некому, так тут ещё и выдворяют
У нас действительно дворники все исчезли, листья так и не убрали
Вот и мне не понятно, почему в комментах все радуются. Видимо не понимают, что экономика РФ держится на нелегалах.
Если убрать нелегалов, цены на все услуги и товары полетят в космос, множество бизнесов позакрываются. Треть страны и так выживают за чертой бедности, а это их просто добьет.
Комментарий удален модератором
начинайте утро с хороших новостей
А пятница? Сегодня пятница! Это уже хорошая новость, в соседней теме приглашали китайское бухло затестить
Закончим новыми иноагентами, все по плану
Похоже эти мигранты и сайтом вб занимались. Личный кабинет продавца сломался.
Вот только починили
Кабинетами как раз наши занимаются)
Ну за такое точно надо ПВЗ штрафовать.
Закрыть всех нахуй. А то ишь чо...
16 человек как-то не так много
Это, наверное, те, которые отказались контракт подписать. Пару часов назад речь шла о двух автобусах.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Никто не заметил, как за пару дней до этого Основательница ВБ оговорилась, что против модели «сначала рожать, а потом, если срастется, образование и карьера»?
Ой 🙃
Вполне вероятно кстати. Режим таким образом дает понять, что против мнения партии выступать нельзя. Начали с предупреждения.
Интересно, а хоть одна положительная новость будет о ВБ?
А, да. Ещё девок полуголых показывали.
Так постоянно пишут. "Мой аккаунт заблокировали".
Ну это кто, что ищет.
ВБ постоянно открывает новые логистические центры, выходит в другие страны, создает тысячи рабочих мест, ставит рекорды по выручке и так далее.
Один четыре восемь восемь
Мигрантов мы в беду не бросим
Хорошая новость, правда жалко, что троих выгнали, а еще 3 ляма приняли. Лучше бы наоборот
Ужесточили процедуры вроде как
Лень копить рейтинг, я бы тебе дизлайк поставил.
У троих просто не нашлось денег чтобы дать ментам.
ГРУСТНО.
Только еще надо разобраться в какую сторону их выдворили.
Зазервировал место под шутку про арестовали не того
Wildberries мстит за затопление склада?
Кому, сам себе?
24 ноября, молодцы чк, грамотно выбрали время.
Удивительно, что такая крупная компания может позволить себе брать на работу нелегальных сотрудников
Покупайте в обычных интернет магазинах, у нас нет мигрантов, все отгрузки вовремя, к нам не приезжает ОМОН, по крайней мере пока.
В честь этого всем продавцам штраф!
Выбрали еще время для проверки, именно в черную пятницу, когда работы больше чем много
Сволочи. Мусора бы делом занимались, а не людей и бизнес кошмарили.
А это хорошее дело
Комментарий удален модератором
Думаю, по выдворению мигрантов – упрощённая процедура.
А что на работу сотрудники должны были паспорт носить? По хорошему тут за такие действия не только "ремня" начальнику полиции нужно дать.
Я бы на месте ВБ, хоть и ни люблю подал иски от имени всех работников, на компенсацию денег не полученных из за действий полиции.
Детский лепет, видно Вы с органами не воевали
Походит на попытку вызвать общественное возмущение действиями представителей нашей власти. Хотя, вины за полицейскими никакой нет, они исполняют свой долг, борются с нелегалами.
Вайлдберис вообще надо ссаными тряпками гнать, они нарушают наш закон не только беря на работу нелегалов, но и ограничивая наши конституционные права. Магазины обязаны по закону принимать в качестве оплаты покупок наличные средства. Если Вайлдберис это не выгодно по своим соображениям, то это не повод нарушать закон и ограничивать нас в праве расплачиваться наличными.
Комментарий удален модератором
Ну да, их не для того приглашали, что б они на складах работали.
Учитывая, что там все решается через определенных людей, кто-то квоты по мобресурсу не выдает. Сейчас порешают всё быстренько.
Я так понял что сейчас по патентам а не по квотам работают и как раз квотирование хотят вернуть
Никого МВД выдворить не может. На границе нет дактилоскопии и мигранты легко поменяют фамилию и паспорт и вернутся
Современные технические средства позволяют отлавливать депортированных мигрантов в случае их повторного приезда в Россию по другим документам. Есть общая база МВД и есть система автоматического распознавания лиц. То есть, все дело за политической волей представителей нашей власти, если захотят, то сделают так, что ни один выдворенный пожизненно мигрант не сможет повторного въехать к нам в страну, а если и въедет, то легально устроится не сможет, потому, что подаст документы и его тут же по морде лица вычислят.
Создать условия при которых мигранты не смогут находится в РФ на нелегальном положении, тоже можно как два пальца об асфальт, просто надо перестать с таджикскими и узбекскими ОПГ играть в петушка. Таджикам и узбекам можно и нужно помогать бороться с засильем криминальных группировок в их собственных республиках, отдавать же им рабочие места россиян тупо и глупо, ведь таким образом мы не только лишаем россиян их работы, но и позволяем мигрантам выводить очень внушительные средства из нашей экономики. Иными словами, мы сейчас собой волков кормим.
Комментарий удален модератором
Снова проблемы с ВБ, может пора сворачиваться?
Я уже не представляю как это все свернуть можно
Пятницам, регионалам не хватало на бухло. Нашли :)
Жаль, что такие рейды больше показушные, а не систематические.
Хорош
л-логика
Ну-ка ну-ка, что там в хитрой оферте на этот случай
Не читал все комментарии, но вполне возможно это конкурентная война или давление сверху.
Учитывая что сегодня 24 ноября, неочевидно конечно )
@Маша Цепелева а как новость с сайта МВД про выдворение 16 мигрантов соотносится с Wildberries? Там про разные облавы речь
Утром была информация, что это сотрудники Wildberries. Сейчас полиция действительно говорит, что это не так. Текст дополнила, спасибо🤍
Такими моментами ВБ себя позорит сильно
Там нелегалов наверняка намного больше
Показуху устроили просто или попугать
Отлично, но мало
М*****а п******ы
Кто сейчас кричит про мигрантов , вы готовы раз так в пять больше платить за доставку? Просто русский персонал не готов будет работать за гроши мигрантские. Он будет просто пить водку к примеру и философские беседы ввести.
"По данным «Базы», на территории подмосковного склада сейчас работает несколько десятков силовиков. Очевидцы сообщают, что они отлавливают нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, некоторым задержанным вручают повестки в военкомат." Сотрудник WB в зоне СВО.
Доставка посылок с "хлопушками" во вражеские опорники.