Американский сервис проката электросамокатов Lime сократит 14% сотрудников и прекратит работу в 12 городах
Материал редакции
Компания рассчитывает сократить расходы и выйти на прибыль.
Американский сервис проката электросамокатов Lime сокращает около 100 сотрудников (14% штата) и прекращает работу в 12 городах в США, Латинской Америке и Европе, пишет Axios.
С помощью сокращения расходов компания планирует выйти на прибыль в 2020 году, сказал президент компании Джо Краус. Он также отверг слухи о том, что Lime активно ищет новое финансирование якобы на фоне проблем с деньгами.
В 2019 году конкуренты Lime — Bird, Scoot, Lyft и Skip — также сокращали сотрудников и уходили из некоторых городов, отмечает агентство.
Стартап Lime основан в 2017 году в Сан-Франциско. Сервис работает в США, Австралии, Канаде, на рынках Латинской Америки и Европы. В феврале 2019 года компания привлекла $310 млн при оценке $2,4 млрд.
Тарас Погребняк
Интересно, почему одни города оказались менее прибыльными, чем другие, и почему это не учли изначально
Вел КолдинТарас
мне кажется ответ очевиден :) не надо думать, что только в РФ стартаперы/бизнесмены могут ловить звезду и сильно уверовать в свои силы. Вон там пишут, что подняли 340 млн баксов, наверняка сразу выбрали топ городов по населению, а потом уже, получив по щщам на совете директоров стали сокращаться, поняв, что в Канаде на самокате холодно, ЛА нищие и много вандализма, Австралия далеко, а в Европе эмигранты :) обычная практика :)
Dmitry Ilyin
Как меняется, однако, принципы мышления.
Раньше бизнесы действовали по принципу "семь раз отмерь - один раз отрежь" с анализом рынка, расчетами прибыли, пошаговым развитием.
А нынешние тех.стартапы с лёгкими инвест.деньгами, по ходу, руководствуются принципом "один раз отмерь - семь раз отрежь".