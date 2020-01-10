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Транспорт
Татьяна Боброва
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Американский сервис проката электросамокатов Lime сократит 14% сотрудников и прекратит работу в 12 городах Материал редакции

Компания рассчитывает сократить расходы и выйти на прибыль.

  • Американский сервис проката электросамокатов Lime сокращает около 100 сотрудников (14% штата) и прекращает работу в 12 городах в США, Латинской Америке и Европе, пишет Axios.
  • С помощью сокращения расходов компания планирует выйти на прибыль в 2020 году, сказал президент компании Джо Краус. Он также отверг слухи о том, что Lime активно ищет новое финансирование якобы на фоне проблем с деньгами.
  • В 2019 году конкуренты Lime — Bird, Scoot, Lyft и Skip — также сокращали сотрудников и уходили из некоторых городов, отмечает агентство.
  • Стартап Lime основан в 2017 году в Сан-Франциско. Сервис работает в США, Австралии, Канаде, на рынках Латинской Америки и Европы. В феврале 2019 года компания привлекла $310 млн при оценке $2,4 млрд.
E-scooter startup Lime shuts in 12 markets, lays…
The move comes with layoffs of about 14% of its workforce.
www.axios.com

#новость #lime

Транспорт
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3 комментария
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Тарас Погребняк

0

Интересно, почему одни города оказались менее прибыльными, чем другие, и почему это не учли изначально

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Вел Колдин

Тарас
2

мне кажется ответ очевиден :) не надо думать, что только в РФ стартаперы/бизнесмены могут ловить звезду и сильно уверовать в свои силы. Вон там пишут, что подняли 340 млн баксов, наверняка сразу выбрали топ городов по населению, а потом уже, получив по щщам на совете директоров стали сокращаться, поняв, что в Канаде на самокате холодно, ЛА нищие и много вандализма, Австралия далеко, а в Европе эмигранты :) обычная практика :) 

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Dmitry Ilyin

0

Как меняется, однако, принципы мышления.
 
Раньше бизнесы действовали по принципу "семь раз отмерь - один раз отрежь" с анализом рынка, расчетами прибыли, пошаговым развитием. 

А нынешние тех.стартапы с лёгкими инвест.деньгами, по ходу, руководствуются принципом "один раз отмерь - семь раз отрежь".

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