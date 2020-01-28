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Транспорт
Татьяна Боброва
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Европейский автобусный перевозчик FlixBus вышел на российский рынок через белорусского партнёра Материал редакции

Компания запустила ежедневный маршрут Москва—Минск.

  • Немецкая FlixMobility GmbH (бренд FlixBus) начала работу на российском рынке, запустив ежедневный автобусный маршрут Москва—Минск, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Партнёр сервиса — перевозчик «Байер Транс» (входит в белорусскую Intercars).
  • Пока пользователи могут купить билеты на сайте и в Android-приложении, российская версия для iOS должна появиться позднее. Билет по маршруту Москва—Минск обойдётся в 1450 рублей. Купить его смогут только граждане России и Белоруссии из-за отсутствия визового контроля во время поездки.
  • На других рынках FlixBus выступает оператором поездок с полным вовлечением в продажу билетов, маркетинг и брендирование партнёрских автобусов, указывает издание. В партнёрстве с Intercars сервис начал работать как агрегатор, что предполагает только частичную продажу билетов на рейсы.
  • В Intercars подтвердили партнёрство с FlixBus. В компании отметили, что не видят необходимости «брендироваться под кого-либо». Сколько билетов перевозчик отдаст партнёру, в Intercars не говорят.
  • FlixMobility основана в 2013 году в Германии. В июле 2019 года компания привлекла €500 млн инвестиций при оценке €2 млрд, говорили источники Reuters. По собственным данным, в 2019 году услугами FlixBus воспользовались 62 млн пассажиров — на 37% больше, чем годом ранее.

#новость #автобусныеперевозки #flixbus

Транспорт
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