«Яндекс Такси» сделает бесплатными поездки при «массовых эвакуациях» Статьи редакции
«Эвакуация» не обязательно должна быть связана с соответствующим объявлением властей. Расходы сервис возьмёт на себя.
- Инициатива начнёт действовать с 27 марта 2024 года во всех регионах, где работает сервис, пишет РБК.
- «Яндекс Такси» будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях «вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф». Определять зоны и время эвакуаций сервис будет в сотрудничестве с городскими властями, а затем возвращать деньги всем, кто покинул «опасный район» на такси.
- Деньги «Такси» будет возвращать за свой счёт: водители сохранят заработки. Средства перечислят в течение трех дней на те карты, с которых оплачивалась поездка, либо промокодом — если платили наличными.
- Под «массовой эвакуацией» компания будет понимать ситуации, когда люди решили уехать и увезти семьи из «опасного района», это не обязательно должно быть связано с объявлением от властей.
- Также деньги вернут пассажирам из Белгорода, Воронежа, Брянска, Курска и других городов, которые после 10 марта 2024 года были вынуждены эвакуироваться на такси. Средства перечислят в течение недели.
1.2K показов
513 открытий
Молодцы
Вроде и похвально, а вроде и идея как будто не очень. Как вы сейчас будете определять чрезвычайную ситуацию, я примерно понимаю, так, что ее в нашей стране больше никогда не будет!
Когда на вас обратит внимание ФАС, будете вертеться не хуже
Сделать поездку бесплатной и вернуть полную стоимость поездки - это ведь разные процессы)
Но итог один
Зная Яндекс, это будет не за счёт Яндекса, а за счёт повышенного спроса для других клиентов. Хорошо ли это. Да, для тех, кто в этой услуге нуждается.
❤️