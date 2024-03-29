«Яндекс Go» добавил возможность разделить междугороднюю поездку на такси и её стоимость с попутчиками Статьи редакции
Сумма проезда для каждого уменьшится до 30%, а время в пути увеличится в среднем на 15 минут, говорят в компании.
- Алгоритм автоматически подбирает заказы с попутными маршрутами в тарифе «Межгород», сообщил сервис. Одновременно попутчиков может быть трое: два на заднем сидении и один на переднем. Пассажир может занять только одно место, крупный багаж с собой рекомендуют не брать.
- Водитель будет ждать три минуты и потом может уехать, чтобы не задерживать остальных. В дороге предусмотрена остановка на 10 минут — это время не будет включено в стоимость.
- Пользователи могут заказать «Межгород» заранее, в срок от трёх часов до трёх дней. Новая услуга уже доступна для направления Казань — Зеленодольск и обратно, сервис добавляет её постепенно.
- На заказ назначаются водители с высоким рейтингом, которые готовы выполнять длинные поездки между соседними городами. Водитель сразу увидит, что место назначения — другой город, а поездка будет с попутчиками. Стоимость заказа для водителя также отобразится в приложении перед началом пути. При этом он получит плату от всех пассажиров, даже если попутчики не найдутся — сервис доплатит сам.
- «Яндекс Go» запустил тариф для поездок между соседними городами с бесплатным ожиданием для остановок по дороге в 2022 году. Как уточнили vc.ru в компании, сейчас доступны поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска и других крупных городов до близлежащих населённых пунктов и обратно.
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Из такси маршрутку сделали.
Что плохого?
Плохо что никто не смотрит что заказывает. Тыкают в самый дешёвый, и потом удивление. а мы ничего не знаем.
Проблемы индейцев...
Там нет такого, человек дважды соглашается с тем, что поездка с попутчиками будет и типа «ой, я не знал, я обычно на Лексусе езжу», не прокатит😅
Из-за этого, как показала практика, таксисты часто игнорят попутчика, не отменяя заказ. В итоге стоишь ждёшь по 15 минут как дурак, хотя к тебе никто не собирается ехать.
Комментарий удален модератором
А чем пользоваться то? Убер (тот же яндекс)
Сити мобил )))
Чел на модерации? Ты хочешь и vc загосить?
Дизайнер Яндекса откровенный хуесос, который выражает свое мнение с любыми предлогами и не чурается в подборе словарного запаса.
Я плачу деньги платформе на которой с 10 лет, и ты будешь без причины удалять мой комментарий со словом йух?
Ты там не ахуел часом?
а с водителем нельзя разделить?
Ну да, ну да, только высокорейтинговые.
Перед майскими для дачников с рассадой.
Яндекс изобрёл Бла Бла Кар
Как изобрёл, "спи***л"
Ну с учетом того, что балблакар в России по сути сдох, кто-то должен был перехватить потребность рынка.
Тарифы «Маршрутка» от Яндекса это дно…сколько раз не пользовался, всегда какой-то кипишь…то чел не выйдет, то выйдет, но не туда, утром начинается возня а мол чего его первого везете, везите меня я опаздываю
Новости от Яндекса - индикатор доброты и дружелюбия.
Кек, я здесь живу
BlablaЯндекс 😅