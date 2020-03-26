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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Правительство России потребовало прекратить авиасообщение с другими странами с 27 марта Материал редакции

Исключение — рейсы для вывоза россиян из-за границы.

22 комментария
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С 27 марта 2020 года Россия прекратит чартерные и регулярные рейсы в другие страны, чтобы избежать распространения коронавируса Covid-2019. Решение принял 25 марта президиум Координационного совета по борьбе с Covid-2019 при правительстве России.

Исключение составят рейсы для вывоза россиян из других государств, а также полёты, которые выполняются по отдельным решениям правительства.

МИД России обязан собрать информацию о россиянах, которые сейчас находятся за границей, и помочь им вернуться домой за счёт государства. К транспортировке будут привлечены воздушные суда министерства обороны, специального лётного отряда «Россия», «Аэрофлота» и других авиакомпаний.

Всех прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания Covid-2019, будут досматривать в аэропорту — измерять температуру, делать тест на коронавирус и выдавать постановление о двухнедельном карантине. Минтранс и Росавиация будут передавать информацию о прибывших из-за границы в медучреждения, к которым россияне прикреплены.

С 18 марта по 1 мая Россия запретила въезд иностранцев и лиц без гражданства. Исключение сделано для дипломатов и консулов, водителей грузовиков, экипажей самолётов, поездов и морских судов и некоторых других.

С 23 марта Россия ограничила авиаперелёты во все страны, за исключением рейсов в столицы других государств из Москвы и чартеры для вывоза россиян из-за границы.

К 26 марта количество заболевших Covid-2019 в России достигло 658 человек в 55 регионах.

#новость #коронавирус #авиаперелеты

Транспорт
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Россия ограничит авиаперелёты во все страны
Останутся только чартеры для вывоза россиян и рейсы из Москвы в другие столицы.
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22 комментария
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Mikhail Gladchenko

5

Наконец-то.
Только не пойму почему все принимаемые меры идут с запозданием в две-три недели?

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Ленар Сафин

Mikhail
10

Чтоб хоть чуть-чуть было заболевших, а то вон заграница все еще не верит что у нас так мало больных. А представьте что бы было если бы у нас было 0 инфицированных? Мировой скандал, не менее.

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Arthur Niazyan

Ленар
5

И новые санкции.

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Nick Sidorov

Mikhail
5

Сроки постоянно обнуляют

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Артём Палённый

Mikhail
0

Потому что это достаточно серьёзные меры, хотят сперва увидеть динамику развития пандемии по факту.

Ответить

Alex Petrov

Артём
2

Чувак ты здоров?  Когда ты увидишь динамику по факту, в стране каждый день будет умирать по несколько сотен ( это хорошо если не тысяч) людей.  Посмотри на пример Италии и Испании, посмотри на Корею и Тайвань ( есть еще Гонконг и Сингапур), есть пример той же Германии. Уже есть подтвержденные работающие методы сдерживания эпидемии и минимизации жертв и  есть пример что  бывает когда решения запоздалые, а правительства не готовы. Так вот наше не готово от слова совсем.

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Mikhail Gladchenko

Артём
1

Ну почему если вся Европа сидит на карантине, то у нас до сих пор перемещения между городами не закрыли?
За последние 10 суток в Россию из стран с коронавирусом вернулся миллион человек!
Как вы думаете сколько из них отсидели положенные две недели карантина?

Одни вопросы...

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Danila Romanov

Mikhail
0

давно пора уже всех расстрелять, нет людей - нет проблем 

Ответить

alex twit

Danila
1

иосиф виссарионыч/рамзан ахматыч, перелогиньтесь

Ответить

tom muntyan

Артём
0

"хотят сперва увидеть динамику развития пандемии по факту".

Это прикол или на самом деле полное отсутствие мозгов?. 
В некоторых странах уже почти по 500 человек за сутки умирают, а палёный и плешивый хотят сперва увидеть ДИНАМИКУ, плять, пандемии. Ты че, совсем что ли ненормальный?

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tom muntyan

Артём
0

Ладно бы речь шла о динамике цен или котировок и тд, а здесь вопрос о людях, здоровье и жизнях, а они, сцука, хотят отследить динамику! 

Ответить

Евгений Алексеев

Mikhail
0

Тот же вопрос

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Nick Sidorov

2

Ну и правильно. 

Ответить

Alex Petrov

2

Время упущено, до сих пор нет массового тестирования и не объявлен карантин хотя бы в Москве,  подготовка новых инфекционных больниц, закупка оборудования началась преступно поздно.  Налицо типичный пример "русского авось", думали до последнего  что пронесет, что будет "22 апреля".  Есть пример  Кореи и Тайваня, сейчас Германия демонстрирует такой же подход и  почему нельзя было взять пример с их системы. 
 Держитесь.

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Евгений Алексеев

1

Давно пора

Ответить

Александр Якунин

1

Если бы это сделали , 3 недели назад все воняли как со вчерашним обращением, для вас не очевидно но многие думают что нет вируса вообще.

Из истории холеры в Москве и карантина

«2 октября 1830 года
А я всё-таки не верю холере. На улицах ловят всех пьяных и полупьяных (а пьют очень много, оказия славная с горя), берут в больницы, бродяг также. Всё это считается больными. Доктора поддерживают, что прежде говорили: выгода их, чтобы было сказано, что их стараниями холера уничтожена.»

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Li Bel

Александр
0

Очень глубоко копнули, с тех времён много изменилось. А меры приняли недостаточны сейчас, это верно.

Ответить

Andron Mi

0

Налогами и скрепами не удалось прогнать вирус

Ответить

Sergey Nakhankov

0

Интересно, сколько сейчас берут таксисты на поездку из аэропорта. Есть же опасность заразиться от вернувшегося из отпуска россиянина. 

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Den Zomann

0

648 из 145 000 000 это какая часть 🤔. Интересно сколько людей умрет из за принятых мер?

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Alexander Poroshin

0

Неэффективная и даже вредная мера, на мой взгляд. По-любому, частные вылеты останутся разрешенными, будет ситуация, как со ставропольским инфекционистом.
А все остальные страдать должны почему от ограничения авиасообщения?
Кто боится вируса, самоизолируется, чем этого не достаточно? Для остальных естественный отбор.

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Alexey Nagornov

0

Главное, чтобы возобновить потом не забыли :)

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