Исключение — рейсы для вывоза россиян из-за границы.

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С 27 марта 2020 года Россия прекратит чартерные и регулярные рейсы в другие страны, чтобы избежать распространения коронавируса Covid-2019. Решение принял 25 марта президиум Координационного совета по борьбе с Covid-2019 при правительстве России.

Исключение составят рейсы для вывоза россиян из других государств, а также полёты, которые выполняются по отдельным решениям правительства.

МИД России обязан собрать информацию о россиянах, которые сейчас находятся за границей, и помочь им вернуться домой за счёт государства. К транспортировке будут привлечены воздушные суда министерства обороны, специального лётного отряда «Россия», «Аэрофлота» и других авиакомпаний.

Всех прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания Covid-2019, будут досматривать в аэропорту — измерять температуру, делать тест на коронавирус и выдавать постановление о двухнедельном карантине. Минтранс и Росавиация будут передавать информацию о прибывших из-за границы в медучреждения, к которым россияне прикреплены.

С 18 марта по 1 мая Россия запретила въезд иностранцев и лиц без гражданства. Исключение сделано для дипломатов и консулов, водителей грузовиков, экипажей самолётов, поездов и морских судов и некоторых других.

С 23 марта Россия ограничила авиаперелёты во все страны, за исключением рейсов в столицы других государств из Москвы и чартеры для вывоза россиян из-за границы.