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оказалась нейронной сетью
Исключение — рейсы для вывоза россиян из-за границы.
С 27 марта 2020 года Россия прекратит чартерные и регулярные рейсы в другие страны, чтобы избежать распространения коронавируса Covid-2019. Решение принял 25 марта президиум Координационного совета по борьбе с Covid-2019 при правительстве России.
Исключение составят рейсы для вывоза россиян из других государств, а также полёты, которые выполняются по отдельным решениям правительства.
МИД России обязан собрать информацию о россиянах, которые сейчас находятся за границей, и помочь им вернуться домой за счёт государства. К транспортировке будут привлечены воздушные суда министерства обороны, специального лётного отряда «Россия», «Аэрофлота» и других авиакомпаний.
Всех прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания Covid-2019, будут досматривать в аэропорту — измерять температуру, делать тест на коронавирус и выдавать постановление о двухнедельном карантине. Минтранс и Росавиация будут передавать информацию о прибывших из-за границы в медучреждения, к которым россияне прикреплены.
С 18 марта по 1 мая Россия запретила въезд иностранцев и лиц без гражданства. Исключение сделано для дипломатов и консулов, водителей грузовиков, экипажей самолётов, поездов и морских судов и некоторых других.
С 23 марта Россия ограничила авиаперелёты во все страны, за исключением рейсов в столицы других государств из Москвы и чартеры для вывоза россиян из-за границы.
К 26 марта количество заболевших Covid-2019 в России достигло 658 человек в 55 регионах.
Наконец-то.
Только не пойму почему все принимаемые меры идут с запозданием в две-три недели?
Чтоб хоть чуть-чуть было заболевших, а то вон заграница все еще не верит что у нас так мало больных. А представьте что бы было если бы у нас было 0 инфицированных? Мировой скандал, не менее.
Потому что это достаточно серьёзные меры, хотят сперва увидеть динамику развития пандемии по факту.
Чувак ты здоров? Когда ты увидишь динамику по факту, в стране каждый день будет умирать по несколько сотен ( это хорошо если не тысяч) людей. Посмотри на пример Италии и Испании, посмотри на Корею и Тайвань ( есть еще Гонконг и Сингапур), есть пример той же Германии. Уже есть подтвержденные работающие методы сдерживания эпидемии и минимизации жертв и есть пример что бывает когда решения запоздалые, а правительства не готовы. Так вот наше не готово от слова совсем.
Ну почему если вся Европа сидит на карантине, то у нас до сих пор перемещения между городами не закрыли?
За последние 10 суток в Россию из стран с коронавирусом вернулся миллион человек!
Как вы думаете сколько из них отсидели положенные две недели карантина?
Одни вопросы...
давно пора уже всех расстрелять, нет людей - нет проблем
"хотят сперва увидеть динамику развития пандемии по факту".
Это прикол или на самом деле полное отсутствие мозгов?.
В некоторых странах уже почти по 500 человек за сутки умирают, а палёный и плешивый хотят сперва увидеть ДИНАМИКУ, плять, пандемии. Ты че, совсем что ли ненормальный?
Ладно бы речь шла о динамике цен или котировок и тд, а здесь вопрос о людях, здоровье и жизнях, а они, сцука, хотят отследить динамику!
Время упущено, до сих пор нет массового тестирования и не объявлен карантин хотя бы в Москве, подготовка новых инфекционных больниц, закупка оборудования началась преступно поздно. Налицо типичный пример "русского авось", думали до последнего что пронесет, что будет "22 апреля". Есть пример Кореи и Тайваня, сейчас Германия демонстрирует такой же подход и почему нельзя было взять пример с их системы.
Держитесь.
Если бы это сделали , 3 недели назад все воняли как со вчерашним обращением, для вас не очевидно но многие думают что нет вируса вообще.
Из истории холеры в Москве и карантина
«2 октября 1830 года
А я всё-таки не верю холере. На улицах ловят всех пьяных и полупьяных (а пьют очень много, оказия славная с горя), берут в больницы, бродяг также. Всё это считается больными. Доктора поддерживают, что прежде говорили: выгода их, чтобы было сказано, что их стараниями холера уничтожена.»
Интересно, сколько сейчас берут таксисты на поездку из аэропорта. Есть же опасность заразиться от вернувшегося из отпуска россиянина.
648 из 145 000 000 это какая часть 🤔. Интересно сколько людей умрет из за принятых мер?
Неэффективная и даже вредная мера, на мой взгляд. По-любому, частные вылеты останутся разрешенными, будет ситуация, как со ставропольским инфекционистом.
А все остальные страдать должны почему от ограничения авиасообщения?
Кто боится вируса, самоизолируется, чем этого не достаточно? Для остальных естественный отбор.
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