Пешие инспекторы начали следить за нарушениями при езде на электросамокатах в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Они будут передавать информацию кикшерингам, а те — применять санкции.
- Пешие инспекторы Городского центра управления парковками с 1 мая 2024 года начали фиксировать нарушения пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). До этого специалисты реагировали только на жалобы граждан.
- Среди таких нарушений: езда вдвоём или втроём, пересечение проезжей части по пешеходному переходу без спешивания, неправильная парковка. В случае ДТП сотрудники могут вызвать правоохранителей.
- Инспекторы будут направлять информацию о нарушителях, в том числе место, время, фотографии и видео, кикшерингам. Сервисы же определят, кто управлял самокатом, и наложат санкции.
- В Whoosh рассказали «Ъ», что при наличии фото- или видеоподтверждения будут определять нарушителя и выставлять штраф или блокировать аккаунт в зависимости от нарушения и в соответствии с офертой. В «МТС Юрент» говорят, что уже начали применять санкции: за езду двух и более человек — штраф 800 рублей и блокировка, за парковку в неположенном месте — 500 рублей, за передачу аккаунта другому человеку — блокировка.
- Кроме того, отслеживать нарушения будут с помощью камер в рамках системы «Безопасный город» — не только в центральных районах, но и во всём городе. На следующем этапе — подключение автоматических передвижных комплексов фото- и видеофиксации «Дозор» и «Паркон».
- В апреле 2024 года Whoosh запустил в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах детектор поездок вдвоём. В Москве кикшеринги оснастили электросамокаты большими индивидуальными номерами для фиксации нарушений камерами.
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Зачем докладывать, если можно им биты выдать? И форму:
Скоро для всех этих СИМ надо будет делать отдельные полосы движения.