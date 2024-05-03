Маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping запустил проект по выкупу и доставке автомобилей из-за рубежа — CDEK.Shopping Auto. На сайте представлено около 180 моделей машин от более 20 иностранных брендов. Среди них — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Kia, Toyota и другие.