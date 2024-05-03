Транспорт
Евгения Евсеева

CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за границы Статьи редакции

Доставка машин займёт до двух месяцев.

  • Маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping запустил проект по выкупу и доставке автомобилей из-за рубежа — CDEK.Shopping Auto. На сайте представлено около 180 моделей машин от более 20 иностранных брендов. Среди них — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Kia, Toyota и другие.

  • Автомобили доставляют из Китая, Кореи и Европы. Если нужной машины нет в каталоге, можно оставить на сайте заявку со ссылкой на автомобиль в зарубежном автосалоне или описанием его характеристик: маркетплейс проверит, сможет ли он выкупить машину.

  • Работу над сервисом CDEK.Shopping начал в 2023 году. Сейчас компания уже приняла первые заказы.

  • Услуга по выкупу и доставке машины включает её таможенное оформление и передачу пакета необходимых документов. В среднем доставка занимает 45-60 дней. В случае индивидуального заказа (с конкретной комплектацией и цветом машины) подождать придётся дольше.
  • В «скором времени» компания планирует также запустить продажу автозапчастей для иномарок.
  • Купить автомобиль можно и на других маркетплейсах: продажи машин запустили Ozon, «Мегамаркет» и Wildberries. Площадки не доставляют автомобили из-за границы, а сотрудничают с российскими дилерами.

#новости #сдэк

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49 комментариев
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 moscowpan

СДЭК уже слил все ПД, а теперь тачки у них покупать, ага

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San Sanы4

ну удобно же ,они все документы оформят без вас,данные то все уже у них,а если у них потерялись в интернете найдут🤣🤣🤣🤣

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Griby Lenina

Всё правильно. Терять то уже нечего.

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Ree

что такое пд?

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Faro Mira

Персональные данные.

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miumi xiumi

Психиатрический Диспансер

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Борис

А что-то поменялось когда он все слил? Кто-то пришел домой или кредит оформили? Что из-за этого так греться то

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ЯжПрограммист

работают прозрачно

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Владислав

А по ценам кто-то уже сравнивал? Дешевле чем у дилера?

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Яна Кравчинская-Лодит

Естессно)))

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Иностранный агент

Такие же цены

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Центр принятия решений

Логично предположить, что дороже. За доставку, таможку и прочее никто платить не будет что ли)?

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Бот ЦИПсО #66213

Дааа, в дилерскую цену это же все не включено.

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Степан Беленький

Перекупы вышли на новый уровень. Интересно это они придумали. Наверное сотрудничают с одной из компаний, которые этим занимались, вряд ли с нуля сами все организовали.

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under construction

скорей обратное. отроботали логистику на дешевой шняге. теперь масштабируют рабочую схему

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Недопил

Плюс: Молодцы, что подсуетились
Минус: СДЭК - это тухлая IT-система и хамство

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Vlad

За два месяца можно много денег собрать

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Denis G

Судя по ценам у них утильсбор коммерческий, что в нынешних реалиях уже мало кому интересно.

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Walenok

Королла 1.2 на механике за 2.5кк, интересные цены. За эти деньги возьму подержанную 320d xDrive и горя знать не буду.

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Недопил

Все что нужно знать о компании СДЭК

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джекичян

Что не так на этой фотографии?

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Недопил

К стоимости доставки дохера всяких накруток

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Тройников Трофим

Главное честно.
Если бы с вас взяли 444 и дали бы всё это в подарок, лучше было бы?)

В любом бизнесе все расходники падают ведь на конечную стоимость для клиента.

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Рустам

Джеки, когда выйдет новый час пик?

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SeeSmag

Наверно лучший сервис. Так как они из-за границы будут поставлять авто. В том числе из Европы. Остальные сотрудничают с российскими дилерами. Да и если нет в каталоге можно конкретную модель выбрать. Всё проверят, привезут, растаможат.

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Фоксик

До озона пока далеко. Он на этаж поднимает

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Недопил

А вернуть можно, если машина не понравилась?

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miumi xiumi

Возврат платный. 100₽

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Денис Демидов

Сомневаюсь, что сам СДЕК это будет делать, скорее всего сведут с частником как в сдек глобал и сами там разбирайтесь.

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Лев Тигров

а комиссия какая?

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Юшкин Иван Витальевич
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ihovsky

Посмотрел цены... Так и не понял, а в чем выгода?

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hakhagmon

как и на вб типа нет навязывания допов

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Уши Пьера Безухова
Услуга по выкупу и доставке машины включает её таможенное оформление и передачу пакета необходимых документов. -а вот это мне нравится
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A

Удалят удобную приложуху из аппстора. Жаль.

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Nick Name

Памятуя о том, как быстро СДЭК возвращает деньги за задержанные и потерянные товары, этот сервис скорее краудфандинг для СДЭКа )). Собрать деньги с клиентов куда выгоднее, чем кредитоваться в банке под нынешние проценты.

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A V

1,2 литра за 2,5 млн??? Очередное дно пробиваем

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Слегка Придурковатый

Дорого.

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Алексей Майер

Берём?

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Webmaster3.0

СДЭК под санкциями или как? Это же работа на режим (сарказм).

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Корней Волков
Это же работа на режим

А минусы какие?

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Webmaster3.0

Минусов нет. Просто в следующем пакете санкций будет СДЭК. Американские психопаты не успокоятся.

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Корней Волков

Будет и будет. Банками же пользоваться от этого не прекратили.

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under construction
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under construction
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under construction

похоже на лохотрон

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debil
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Океанский Кит

В пункте выдачи забирать можно будет?)

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Константин

Ноут бы привезли, а тут тачки по 3 мульта)

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46 комментариев
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