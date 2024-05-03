CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за границы Статьи редакции
Доставка машин займёт до двух месяцев.
Маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping запустил проект по выкупу и доставке автомобилей из-за рубежа — CDEK.Shopping Auto. На сайте представлено около 180 моделей машин от более 20 иностранных брендов. Среди них — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Kia, Toyota и другие.
- Автомобили доставляют из Китая, Кореи и Европы. Если нужной машины нет в каталоге, можно оставить на сайте заявку со ссылкой на автомобиль в зарубежном автосалоне или описанием его характеристик: маркетплейс проверит, сможет ли он выкупить машину.
Работу над сервисом CDEK.Shopping начал в 2023 году. Сейчас компания уже приняла первые заказы.
- Услуга по выкупу и доставке машины включает её таможенное оформление и передачу пакета необходимых документов. В среднем доставка занимает 45-60 дней. В случае индивидуального заказа (с конкретной комплектацией и цветом машины) подождать придётся дольше.
- В «скором времени» компания планирует также запустить продажу автозапчастей для иномарок.
- Купить автомобиль можно и на других маркетплейсах: продажи машин запустили Ozon, «Мегамаркет» и Wildberries. Площадки не доставляют автомобили из-за границы, а сотрудничают с российскими дилерами.
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СДЭК уже слил все ПД, а теперь тачки у них покупать, ага
ну удобно же ,они все документы оформят без вас,данные то все уже у них,а если у них потерялись в интернете найдут🤣🤣🤣🤣
Всё правильно. Терять то уже нечего.
что такое пд?
Персональные данные.
Психиатрический Диспансер
А что-то поменялось когда он все слил? Кто-то пришел домой или кредит оформили? Что из-за этого так греться то
работают прозрачно
А по ценам кто-то уже сравнивал? Дешевле чем у дилера?
Естессно)))
Такие же цены
Логично предположить, что дороже. За доставку, таможку и прочее никто платить не будет что ли)?
Дааа, в дилерскую цену это же все не включено.
Перекупы вышли на новый уровень. Интересно это они придумали. Наверное сотрудничают с одной из компаний, которые этим занимались, вряд ли с нуля сами все организовали.
скорей обратное. отроботали логистику на дешевой шняге. теперь масштабируют рабочую схему
Плюс: Молодцы, что подсуетились
Минус: СДЭК - это тухлая IT-система и хамство
За два месяца можно много денег собрать
Судя по ценам у них утильсбор коммерческий, что в нынешних реалиях уже мало кому интересно.
Королла 1.2 на механике за 2.5кк, интересные цены. За эти деньги возьму подержанную 320d xDrive и горя знать не буду.
Все что нужно знать о компании СДЭК
Что не так на этой фотографии?
К стоимости доставки дохера всяких накруток
Главное честно.
Если бы с вас взяли 444 и дали бы всё это в подарок, лучше было бы?)
В любом бизнесе все расходники падают ведь на конечную стоимость для клиента.
Джеки, когда выйдет новый час пик?
Наверно лучший сервис. Так как они из-за границы будут поставлять авто. В том числе из Европы. Остальные сотрудничают с российскими дилерами. Да и если нет в каталоге можно конкретную модель выбрать. Всё проверят, привезут, растаможат.
До озона пока далеко. Он на этаж поднимает
А вернуть можно, если машина не понравилась?
Возврат платный. 100₽
Сомневаюсь, что сам СДЕК это будет делать, скорее всего сведут с частником как в сдек глобал и сами там разбирайтесь.
а комиссия какая?
Посмотрел цены... Так и не понял, а в чем выгода?
как и на вб типа нет навязывания допов
Удалят удобную приложуху из аппстора. Жаль.
Памятуя о том, как быстро СДЭК возвращает деньги за задержанные и потерянные товары, этот сервис скорее краудфандинг для СДЭКа )). Собрать деньги с клиентов куда выгоднее, чем кредитоваться в банке под нынешние проценты.
1,2 литра за 2,5 млн??? Очередное дно пробиваем
Дорого.
Берём?
СДЭК под санкциями или как? Это же работа на режим (сарказм).
А минусы какие?
Минусов нет. Просто в следующем пакете санкций будет СДЭК. Американские психопаты не успокоятся.
Будет и будет. Банками же пользоваться от этого не прекратили.
похоже на лохотрон
В пункте выдачи забирать можно будет?)
Ноут бы привезли, а тут тачки по 3 мульта)