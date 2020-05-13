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Транспорт
Татьяна Боброва
1561

Сервис личных водителей Wheely решил возобновить работу в Москве, но данные машин и водителей передавать отказался Материал редакции

Компания выполнила остальные требования столичных властей: о санитарных нормах и цифровых пропусках.

  • Wheely возобновил работу в Москве в полном объёме, рассказали vc.ru в компании. Сервис личных водителей соблюдает необходимые для этого санитарные требования, а также внедрил в приложении систему проверки цифровых пропусков пассажиров перед каждой поездкой.
  • В Wheely отметили, что не изменили позицию насчёт передачи данных о машинах в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) департамента транспорта Москвы. Передача сведений о машинах ставит под угрозу безопасность перевозок и не связана с пандемией, заявили ранее в Wheely.
  • Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, сервисы перевозок по заказу, к которым относятся премиальные такси, могли возобновить работу в мае при условии передачи данных в ЕРНИС. 12 мая дептранс определил, о каких данных идёт речь: геолокация в режиме реального времени, информация об автомобиле, данные водителя, статус машины.
  • В пресс-службе департамента отметили, что не запрашивают данные пассажиров, а информация о водителях необходима, чтобы обеспечить безопасность поездок.
  • Власти Москвы приостановили работу премиальных такси и каршеринга в начале апреля и несколько раз продлевали ограничения. Сейчас каршеринг запрещён до 31 мая, такси разрешили работать при соблюдении ряда требований. Сервис Wheely работал в апреле в режиме «Личный помощник».

#новость #wheely

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Darya Svetikova

11

запрет каршеринга и премиального такси бессмысленный вообще

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Ilya Brin

4

Хуже не будет точно.👍

Про данные в незашифрованном виде, конечно, дико.

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Виталий Журавлев

–1

Вот и опять получается... Вилли не перевозчик, а просто кнопка в смартфоне. Ответственность нести будут перевозчики-юр.лица (партнеры Вилли). А Антоша потом будет кричать "Мы, не мы... мы только оказываем информационные услуги"

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Nikolai O

0

И что будет теперь?

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Семен Удальцов

–3

Блин, а в чем смысл упираться? И так все все знают кому нудно)

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