Компания выполнила остальные требования столичных властей: о санитарных нормах и цифровых пропусках.
- Wheely возобновил работу в Москве в полном объёме, рассказали vc.ru в компании. Сервис личных водителей соблюдает необходимые для этого санитарные требования, а также внедрил в приложении систему проверки цифровых пропусков пассажиров перед каждой поездкой.
- В Wheely отметили, что не изменили позицию насчёт передачи данных о машинах в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) департамента транспорта Москвы. Передача сведений о машинах ставит под угрозу безопасность перевозок и не связана с пандемией, заявили ранее в Wheely.
- Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, сервисы перевозок по заказу, к которым относятся премиальные такси, могли возобновить работу в мае при условии передачи данных в ЕРНИС. 12 мая дептранс определил, о каких данных идёт речь: геолокация в режиме реального времени, информация об автомобиле, данные водителя, статус машины.
- В пресс-службе департамента отметили, что не запрашивают данные пассажиров, а информация о водителях необходима, чтобы обеспечить безопасность поездок.
- Власти Москвы приостановили работу премиальных такси и каршеринга в начале апреля и несколько раз продлевали ограничения. Сейчас каршеринг запрещён до 31 мая, такси разрешили работать при соблюдении ряда требований. Сервис Wheely работал в апреле в режиме «Личный помощник».
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Darya Svetikova
запрет каршеринга и премиального такси бессмысленный вообще
Ilya Brin
Хуже не будет точно.👍
Про данные в незашифрованном виде, конечно, дико.
Виталий Журавлев
Вот и опять получается... Вилли не перевозчик, а просто кнопка в смартфоне. Ответственность нести будут перевозчики-юр.лица (партнеры Вилли). А Антоша потом будет кричать "Мы, не мы... мы только оказываем информационные услуги"
Nikolai O
И что будет теперь?
Семен Удальцов
Блин, а в чем смысл упираться? И так все все знают кому нудно)