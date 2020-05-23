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Компания не справилась с кризисом, возникшим из-за пандемии Covid-19.
22 мая американская компания по прокату автомобилей Hertz подала заявление о банкротстве из-за резкого снижения выручки и спроса на машины на фоне пандемии Covid-19.
В заявлении говорится, что Hertz приняла меры для срочной защиты здоровья сотрудников, сохранения ликвидности и снижения несущественных расходов, но «падение спроса было внезапным и драматичным».
Компания не знает, когда доходы смогут вернуться на прежний уровень, а рынок подержанных автомобилей откроется для покупателей, поэтому Hertz начинает финансовую реорганизацию.
Ходатайства по реорганизации были поданы в суд США по делам о банкротствах округа Делавэр в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, заявляет компания.
Все офисы, а также дочерние компании Hertz продолжают работу и обслуживают клиентов. На поддержание деятельности у компании есть более $1 млрд наличными, а в ходе реорганизации она может привлечь новые средства, в том числе, через заимствования.
Hertz — один из крупнейших сервисов по аренде автомобилей. Им наряду с тремя другими брендами аренды транспорта – Dollar, Thrifty и Firefl – управляет The Hertz Corporation в 12,4 тысячах пунктах проката.
Жалко конечно, но "прокатчики" сами особо и не реагировали на кризис.
Могли бы временную услугу запустить для поддержания штанов - например запартнёриться с локальными службами доставки еды/продуктов или с интернет-магазинами предоставляя им свой автопарк на условиях аренды.
Вы оставили этот комментарий в надежде, что здесь появится представитель Uber Eats или Amazon и предложит поступить к ним на работу?
Нет, что вы))
Это же VC, я обычный диванный эксперт по экономике.
Они просто виси не читают, тут много экспертов по управлению миллиардными бизнесами
Sixt среагировал, но задолго до пандемии, и предлагает каршеринг опцию в Европе
Вы представляете что станет с автопарком в результате такого партнерства и сколько это будет стоить?
Вот это поворот. Дальше будет еще интереснее, думаю.
Вот и первое крутое пике от Американской компании. Дальше кто на очереди?
Многие будут делать реорганизацию.
J.C. Penney, Neiman Marcus, J.Crew
Кто все эти люди?
Большие американские ретейлеры. В США про пятерочку и глорию джинс тоже ни сном ни духом.
Спасибо. Похоже, это офлайновые бизнесы, которые не смогли в онлайн. Раз так - то результат ожидаем.
Не понял, все таки банкротство или реорганизация и продолжение работы?
И то и другое. Пока только защита от инвесторов.
11 глава - это особенное судопроизводство. Когда компания уже не может исполнять свои обязательства или близка к этому, но исчезать не хочет. Подаётся прошение о реорганизации, приглашаются сторонние инвесторы, суд принимает план действий по исправлению ситуации.
Банкротство в США - это не распродажа с молотка.
Еще бы они не разорились. Всегда удивлялся их конскому двойному ценнику на аренду авто. Единственный плюс у них был - удобные точки выдачи.
Из-за это и конский ценник, они платят какие-то космические деньги за аренду первой линии у аэропортов. Но те клиенты, которым это было актуально, которые готовы были доплатить за это сейчас тупо выбирают другие сервисы🤷
Да, с апреля к этому шло, пичаль: зимой я так расстраивался, что их нет на СПБ, хотел в портфель взять.
"На поддержание деятельности у компании есть более $1 млрд наличными" кто-то представляет себе такую сумму налом?)
ярд баксов сотками - 10 тонн / 13 кубов. камазом можно утащить при желании
В данном случае "cash" некорректно переведен автором новости(впрочем, тут без удивления). Более корректно - на счетах компании.
Ага, по стеклянным банкам распиханы
Скорей всего некорректный перевод
Имелось ввиду собственных средств на счетах
Только в штатах можно обанкротиться с миллиардом в банке....
... и долгами в 20 миллиардов. Hertz глубоко убыточны из года в год.
Интересно, будет распродажа авто?
На мой взгляд тот уровень услуг, который предлагают большие прокатчики сильно проигрывает тому же каршерингу. Сколько сталкивался с прокатными конторами - все время приходится быть на чеку. Пропустил коцку на автомобиле, потом тебе вынесут мозг, а если у тебя не полная страховка - еще заплатишь штраф. Часто можно выбрать только класс, а не конкретный автомобиль. При этом в классе могут быть не равнозначные по комфорту авто. Поддержка до которой нужно дозваниваться минут 30 (это если ты хочешь общаться на английском). И куча других мелочей, которые делают общение с ними не очень комфортным.
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