Компания не справилась с кризисом, возникшим из-за пандемии Covid-19.

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22 мая американская компания по прокату автомобилей Hertz подала заявление о банкротстве из-за резкого снижения выручки и спроса на машины на фоне пандемии Covid-19.

В заявлении говорится, что Hertz приняла меры для срочной защиты здоровья сотрудников, сохранения ликвидности и снижения несущественных расходов, но «падение спроса было внезапным и драматичным».

Business Insider

Компания не знает, когда доходы смогут вернуться на прежний уровень, а рынок подержанных автомобилей откроется для покупателей, поэтому Hertz начинает финансовую реорганизацию.

Ходатайства по реорганизации были поданы в суд США по делам о банкротствах округа Делавэр в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, заявляет компания.

Все офисы, а также дочерние компании Hertz продолжают работу и обслуживают клиентов. На поддержание деятельности у компании есть более $1 млрд наличными, а в ходе реорганизации она может привлечь новые средства, в том числе, через заимствования.