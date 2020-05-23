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Транспорт
Евгений Делюкин
5349

Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz объявил о банкротстве и реорганизации Материал редакции

Компания не справилась с кризисом, возникшим из-за пандемии Covid-19.

44 комментария
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22 мая американская компания по прокату автомобилей Hertz подала заявление о банкротстве из-за резкого снижения выручки и спроса на машины на фоне пандемии Covid-19.

В заявлении говорится, что Hertz приняла меры для срочной защиты здоровья сотрудников, сохранения ликвидности и снижения несущественных расходов, но «падение спроса было внезапным и драматичным».

Business Insider

Компания не знает, когда доходы смогут вернуться на прежний уровень, а рынок подержанных автомобилей откроется для покупателей, поэтому Hertz начинает финансовую реорганизацию.

Ходатайства по реорганизации были поданы в суд США по делам о банкротствах округа Делавэр в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, заявляет компания.

Все офисы, а также дочерние компании Hertz продолжают работу и обслуживают клиентов. На поддержание деятельности у компании есть более $1 млрд наличными, а в ходе реорганизации она может привлечь новые средства, в том числе, через заимствования.

Hertz — один из крупнейших сервисов по аренде автомобилей. Им наряду с тремя другими брендами аренды транспорта – Dollar, Thrifty и Firefl – управляет The Hertz Corporation в 12,4 тысячах пунктах проката.

#новость #hertz #банкротство

Евгений Делюкин
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44 комментария
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Wladimir Slomushinski

13

Жалко конечно, но "прокатчики" сами особо и не реагировали на кризис.

Могли бы временную услугу запустить для поддержания штанов - например запартнёриться с локальными службами доставки еды/продуктов или с интернет-магазинами предоставляя им свой автопарк на условиях аренды.

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Diego Salvador

Wladimir
–8

Вы оставили этот комментарий в надежде, что здесь появится представитель Uber Eats или Amazon и предложит поступить к ним на работу?

Ответить

Wladimir Slomushinski

Diego
28

Нет, что вы))
Это же VC, я обычный диванный эксперт по экономике.

Ответить

Diego Salvador

Wladimir
–1

А,Вы умеете в иронию:)

Ответить

Алексей Иванов

Wladimir
3

Они просто виси не читают, тут много экспертов по управлению миллиардными бизнесами 

Ответить

Anton Arsentyev

Wladimir
1

Sixt среагировал, но задолго до пандемии, и предлагает каршеринг опцию в Европе

Ответить

Nikita Rogatov

Wladimir
0

Вы представляете что станет с автопарком в результате такого партнерства и сколько это будет стоить?

Ответить

Kostya Golikov

Nikita
0

< здесь был комментарий >

Ответить

Василий

Kostya
3

Я видел 

Ответить

Kikidon

13

Вот это поворот. Дальше будет еще интереснее, думаю.

Ответить

Александр Антипов

Kikidon
2

Вот и первое крутое пике от Американской компании. Дальше кто на очереди? 
Многие будут делать реорганизацию. 

Ответить

Kostya Golikov

Александр
1

J.C. Penney, Neiman Marcus, J.Crew

Ответить

Вася Пражкин

Kostya
1

Кто все эти люди?

Ответить

Kostya Golikov

Вася
2

Большие американские ретейлеры. В США про пятерочку и глорию джинс тоже ни сном ни духом. 

Ответить

Вася Пражкин

Kostya
2

Спасибо. Похоже, это офлайновые бизнесы, которые не смогли в онлайн. Раз так - то результат ожидаем.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Александр
1

следят за банкротством J.C. Penney
тоже 11 глава

Ответить

Салават Галеев

6

Не понял, все таки банкротство или реорганизация и продолжение работы?

Ответить

Arthur Niazyan

Салават
10

И то и другое. Пока только защита от инвесторов.

Ответить

Салават Галеев

Arthur
0

Спасибо)

Ответить

Syzygy

Салават
2

11 глава - это особенное судопроизводство. Когда компания уже не может исполнять свои обязательства или близка к этому, но исчезать не хочет. Подаётся прошение о реорганизации, приглашаются сторонние инвесторы, суд принимает план действий по исправлению ситуации.
Банкротство в США  - это не распродажа с молотка.

Ответить

Вася Пражкин

8

Еще бы они не разорились. Всегда удивлялся их конскому двойному ценнику на аренду авто. Единственный плюс у них был - удобные точки выдачи.

Ответить

Mikhail Novichkov

Вася
1

Из-за это и конский ценник, они платят какие-то космические деньги за аренду первой линии у аэропортов. Но те клиенты, которым это было актуально, которые готовы были доплатить за это сейчас тупо выбирают другие сервисы🤷

Ответить

Nikita Rogatov

Mikhail
3

Клиенты дома сидят

Ответить

Vitaly Tolstykh

Вася
0

У них еще выбор машин хороший, с гарантированным наличием.

Ответить

A SUS

8

каршеринг добил динозавра Герца

Ответить

alex twit

2

Ну, это глава 11, это еще не аллес капут

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Да, с апреля к этому шло, пичаль: зимой я так расстраивался, что их нет на СПБ, хотел в портфель взять. 

Ответить

Tema Borisenko

Nikolay
2

Бедняга 🤪

Ответить

Oleg Oleg

1

Hertz постепенно уступал местным компаниям

Ответить

Даниил Бугай

0

"На поддержание деятельности у компании есть более $1 млрд наличными" кто-то представляет себе такую сумму налом?)

Ответить

Sergey Stepanchenko

Даниил
2

ярд баксов сотками - 10 тонн / 13 кубов. камазом можно утащить при желании

Ответить

Вася Пражкин

Даниил
1

В данном случае "cash" некорректно переведен автором новости(впрочем, тут без удивления). Более корректно - на счетах компании.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Даниил
0

Ага, по стеклянным банкам распиханы
Скорей всего некорректный перевод
Имелось ввиду собственных средств на счетах

Ответить

Laugh Radiant

Vitaliy
0

Cash on hand

Ответить

Pavel Vakhrushev

–1

Только в штатах можно обанкротиться с миллиардом в банке....

Ответить

Alexander Erdyakov

Pavel
1

... и долгами в 20 миллиардов. Hertz глубоко убыточны из года в год.

Ответить

Alexandr Simonov

Pavel
0

Наличными говорит

Ответить

Yegor Yeremenko

0

Оу... :(

Ответить

Andrew Artishchev

0

Первый пошёл.

Ответить

Laugh Radiant

0

Интересно, будет распродажа авто?

Ответить

Artem 69

Laugh
0

Не будет, спишут долги и дальше работать.
Банкротство в штатах это не ликвидация.

Ответить

Laugh Radiant

Artem
0

А, ну ладно тогда. Я просто спросил

Ответить

Viktor Mann

0

Дела совсем hertzново.

Ответить

Pavel Rusanov

0

На мой взгляд тот уровень услуг, который предлагают большие прокатчики сильно проигрывает тому же каршерингу. Сколько сталкивался с прокатными конторами - все время приходится быть на чеку. Пропустил коцку на автомобиле, потом тебе вынесут мозг, а если у тебя не полная страховка - еще заплатишь штраф. Часто можно выбрать только класс, а не конкретный автомобиль. При этом в классе могут быть не равнозначные по комфорту авто. Поддержка до которой нужно дозваниваться минут 30 (это если ты хочешь общаться на английском). И куча других мелочей, которые делают общение с ними не очень комфортным.

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