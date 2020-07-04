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Транспорт
Андрей Фролов
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В Нидерландах достроили яхту-ледокол для Олега Тинькова Материал редакции

Основатель «Тинькофф» собирался проводить на ней около 20 недель в году, а в остальное время — сдавать в аренду.

16 комментариев
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Компания Damen Yachting 3 июля спустила на воду первую частную 77-метровую яхту-ледокол La Datcha, которую заказал Олег Тиньков. Об этом сообщило профильное издание Yacht Harbour.

Damen Yachting

На La Datcha можно находиться в море 40 дней без возвращения в порт. У яхты есть батискаф, четыре водных мотоцикла, по два снегохода и вертолёта, на ней могут расположиться 12 гостей и 25 человек экипажа. Согласно объявлению на сайте La Datcha, через который сдаются в аренду дома Тинькова, яхту можно будет взять за €740 тысяч в неделю плюс 30% депозита.

Damen Yachting

«Мир велик, а жизнь коротка, поэтому нужно путешествовать как можно больше», — приводит Yacht Harbour слова Тинькова перед запуском.

Damen Yachting

О том, что Тиньков заказал яхту, которая оценивается в более чем €100 млн, стало известно в апреле 2019 года, тогда же были опубликованы первые рендеры интерьера. Сейчас предприниматель проходит лечение от лейкемии, которая была обнаружена у него в октябре 2019 года.

#олегтиньков

Андрей Фролов
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16 комментариев
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Азат Ваджипов

5

Жаль, что ему сейчас совсем не до яхты.

Но яхта красивая, да и за год построили. Неплохо

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Игорь Старков

Азат
1

Так это же вложение, а не для кайфа. Это как и его дачи в других местах только плавающая вилла.

Ответить

Илья Александров

1

Красивая яхта.
Классный проект.

Ответить

Роман Александров

1

Хочешь рассмешить Б(б)ога – расскажи ему о своих планах

Ответить

Oleg Nikolenko

1

Здоровья Олегу, желаю ему как можно больше раз сходить на этой яхте

Ответить

Lucky Fucko

0

Помнится про яхты он совсем другое говорил) Но если пять месяцев в году путешествовать - конечно другое дело.

Ответить

Mikhail Brain

Lucky
2

Он много чего говорил.

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Яхта-ледокол - это по-русски!

Ответить

Andrei B

Юрий
0

Круче только яхта-танкер

Ответить

Гриша Булыжников

Andrei
1

яхта-танк

Ответить

Алекс Никифоров

Гриша
1

Ядерный!

Ответить

Aleksandr Talalaev

Andrei
0

Не следующий этап это яхта-подводная лодка и яхта космический челнок.
Думаю такие будут даже при нашей жизни

Ответить

Arthur Niazyan

0

Красивая.

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Илья Шишкунов

0

будет взять за €740 тысяч в неделю плюс 30% депозита

А сколько нынче яхты стоят? 
Хороший вроде бизнес

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Laugh Radiant

0

Дадь, дай покататься?

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Alexey QuQu

0

Боюсь сейчас многим не до яхт

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