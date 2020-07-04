Основатель «Тинькофф» собирался проводить на ней около 20 недель в году, а в остальное время — сдавать в аренду.

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Компания Damen Yachting 3 июля спустила на воду первую частную 77-метровую яхту-ледокол La Datcha, которую заказал Олег Тиньков. Об этом сообщило профильное издание Yacht Harbour.

На La Datcha можно находиться в море 40 дней без возвращения в порт. У яхты есть батискаф, четыре водных мотоцикла, по два снегохода и вертолёта, на ней могут расположиться 12 гостей и 25 человек экипажа. Согласно объявлению на сайте La Datcha, через который сдаются в аренду дома Тинькова, яхту можно будет взять за €740 тысяч в неделю плюс 30% депозита.

«Мир велик, а жизнь коротка, поэтому нужно путешествовать как можно больше», — приводит Yacht Harbour слова Тинькова перед запуском.