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Основатель «Тинькофф» собирался проводить на ней около 20 недель в году, а в остальное время — сдавать в аренду.
Компания Damen Yachting 3 июля спустила на воду первую частную 77-метровую яхту-ледокол La Datcha, которую заказал Олег Тиньков. Об этом сообщило профильное издание Yacht Harbour.
На La Datcha можно находиться в море 40 дней без возвращения в порт. У яхты есть батискаф, четыре водных мотоцикла, по два снегохода и вертолёта, на ней могут расположиться 12 гостей и 25 человек экипажа. Согласно объявлению на сайте La Datcha, через который сдаются в аренду дома Тинькова, яхту можно будет взять за €740 тысяч в неделю плюс 30% депозита.
«Мир велик, а жизнь коротка, поэтому нужно путешествовать как можно больше», — приводит Yacht Harbour слова Тинькова перед запуском.
О том, что Тиньков заказал яхту, которая оценивается в более чем €100 млн, стало известно в апреле 2019 года, тогда же были опубликованы первые рендеры интерьера. Сейчас предприниматель проходит лечение от лейкемии, которая была обнаружена у него в октябре 2019 года.
Жаль, что ему сейчас совсем не до яхты.
Но яхта красивая, да и за год построили. Неплохо
Так это же вложение, а не для кайфа. Это как и его дачи в других местах только плавающая вилла.
Помнится про яхты он совсем другое говорил) Но если пять месяцев в году путешествовать - конечно другое дело.
Яхта-ледокол - это по-русски!
яхта-танк
Не следующий этап это яхта-подводная лодка и яхта космический челнок.
Думаю такие будут даже при нашей жизни
будет взять за €740 тысяч в неделю плюс 30% депозита
А сколько нынче яхты стоят?
Хороший вроде бизнес
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