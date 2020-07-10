Власти хотят разрешить рейсы в страны с низким уровнем заболеваемости Covid-19.

В закладки

Запрет на международные пассажирские рейсы Россия готова начать снимать с 15 июля 2020 года, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Россия начнёт возобновлять авиасообщение со странами, где заболеваемость Covid-19 не превышает 40 человек на 100 тысяч, а среднесуточный прирост заболевших — не более 1%, уточняет агентство. Голикова пояснила, что снятие ограничений стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости коронавирусом нового типа в России.

Вице-премьер предложила авиационным властям начать переговоры с другими странами и выяснить, какие из них соответствуют критериям, уточняет агентство. Власти будут оценивать ситуацию в других странах каждые две недели и корректировать список, уточняет ТАСС. Ранее ведомство предложило свой перечень стран.

Иностранцы, которые приезжают в Россию, должны будут пройти тест на Covid-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну, и показать документы, которые подтверждают отрицательный тест. Двухнедельный карантин для них отменяется, добавляет агентство.

Для россиян, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, двухнедельный карантин может быть сохранён, уточнила Голикова.

«Если граждане не имеют теста на Covid-19, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на Covid-19, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это пока такие подходы», — цитирует агентство вице-премьера.