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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Татьяна Голикова: Россия готова постепенно снимать ограничения на международные полёты с 15 июля Материал редакции

Власти хотят разрешить рейсы в страны с низким уровнем заболеваемости Covid-19.

13 комментариев
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Запрет на международные пассажирские рейсы Россия готова начать снимать с 15 июля 2020 года, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Россия начнёт возобновлять авиасообщение со странами, где заболеваемость Covid-19 не превышает 40 человек на 100 тысяч, а среднесуточный прирост заболевших — не более 1%, уточняет агентство. Голикова пояснила, что снятие ограничений стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости коронавирусом нового типа в России.

Вице-премьер предложила авиационным властям начать переговоры с другими странами и выяснить, какие из них соответствуют критериям, уточняет агентство. Власти будут оценивать ситуацию в других странах каждые две недели и корректировать список, уточняет ТАСС. Ранее ведомство предложило свой перечень стран.

Иностранцы, которые приезжают в Россию, должны будут пройти тест на Covid-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну, и показать документы, которые подтверждают отрицательный тест. Двухнедельный карантин для них отменяется, добавляет агентство.

Для россиян, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, двухнедельный карантин может быть сохранён, уточнила Голикова.

«Если граждане не имеют теста на Covid-19, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на Covid-19, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это пока такие подходы», — цитирует агентство вице-премьера.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта. Разрешение на перевозки пассажиров уже получили «Аэрофлот» и S7. Авиакомпании подчёркивали, что перевозят только тех пассажиров, которым разрешено летать в другие страны.

#новость #авиаперевозки #снятиеограничений

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Vlad Murygin

8

Молодцы ✊🏻
Но только никто Россию не будет пускать к себе, с нашей «победой» над вирусом !)

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Илья Шишкунов

Vlad
0

Грустно всё это

Ответить

Valentin Dombrovsky

Vlad
0

Это на «влёт» — не зря же про справки на ковид написали.

Ответить

Diego Simeone

5

Откройте границы с Грузией или Беларусь, а дальше мы уже как-нибудь сами ))

Ответить

Андрей Задоркин

Diego
0

Армению также добавить

Ответить

Alexey Bo

1

"Пох*уй." - именно с этого слова должно начинаться данное её изречение.

Ответить

Igor Filippov

Alexey
2

Не понял что за буква осталась закрытой.

Ответить

Вася Пражкин

Igor
0

С растяжкой так:
Похууй

Ответить

Gleb Trofimov

0

Скоро залетаем как раньше! :)

Ответить

Гриша Бабкин

0

Все комедию ломают.

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Антон

0

Чемоданы с деньгами негде хранить, вот реыйсы и открывают. 

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Mike Kosulin

0

Татьяна Голикова: Россия готова постепенно покупать подписки в Spotify с 15 июля.

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Аарон Малис

0

Таня, Танечка, Танюша, Танюсик, Татьяна, Танька... Танос!

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