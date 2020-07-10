Комментарии
больше миллиона раз
Власти хотят разрешить рейсы в страны с низким уровнем заболеваемости Covid-19.
Запрет на международные пассажирские рейсы Россия готова начать снимать с 15 июля 2020 года, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Россия начнёт возобновлять авиасообщение со странами, где заболеваемость Covid-19 не превышает 40 человек на 100 тысяч, а среднесуточный прирост заболевших — не более 1%, уточняет агентство. Голикова пояснила, что снятие ограничений стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости коронавирусом нового типа в России.
Вице-премьер предложила авиационным властям начать переговоры с другими странами и выяснить, какие из них соответствуют критериям, уточняет агентство. Власти будут оценивать ситуацию в других странах каждые две недели и корректировать список, уточняет ТАСС. Ранее ведомство предложило свой перечень стран.
Иностранцы, которые приезжают в Россию, должны будут пройти тест на Covid-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну, и показать документы, которые подтверждают отрицательный тест. Двухнедельный карантин для них отменяется, добавляет агентство.
Для россиян, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, двухнедельный карантин может быть сохранён, уточнила Голикова.
«Если граждане не имеют теста на Covid-19, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на Covid-19, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это пока такие подходы», — цитирует агентство вице-премьера.
Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта. Разрешение на перевозки пассажиров уже получили «Аэрофлот» и S7. Авиакомпании подчёркивали, что перевозят только тех пассажиров, которым разрешено летать в другие страны.
Молодцы ✊🏻
Но только никто Россию не будет пускать к себе, с нашей «победой» над вирусом !)
Откройте границы с Грузией или Беларусь, а дальше мы уже как-нибудь сами ))
"Пох*уй." - именно с этого слова должно начинаться данное её изречение.
Не понял что за буква осталась закрытой.
Татьяна Голикова: Россия готова постепенно покупать подписки в Spotify с 15 июля.
Блоги компаний
Показать еще