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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Китайская Xpeng привлекла ещё $500 млн — её считают конкурентом Tesla, которая обвиняет стартап в краже технологии Материал редакции

Осенью 2019 года Xiaomi и другие инвестировали в автопроизводителя $400 млн.

12 комментариев
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Китайский производитель электромобилей Xpeng (Xiaopeng Motors) привлёк $500 млн от гонконгской компании Aspex, американского хедж-фонда Coatue, китайского инвестиционного фонда Hillhouse Capital и других, пишет TechCrunch.

Xpeng вложит средства в дальнейшую разработку машин, уточняет издание. В июле 2020 года компания начала поставки электрического седана P7, которого считают конкурентом Model 3 (поставки этой модели китайским потребителям Tesla начала в январе), отмечает CNBC.

Производители электромобилей в Китае сильно пострадали из-за пандемии: в июне продажи их продукции упали на 33,1% год к году, пишет CNBC со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей. Местные власти пообещали компаниям продлить предоставление субсидий и налоговых льгот до 2022 года.

В ноябре 2019 года Xpeng привлекла $400 млн от Xiaomi и других инвесторов. Тогда оценка компании превысила 25 млрд юаней ($3,56 млрд). В общей сложности за всё время существования в проект было вложено, по данным Crunchbase, $2,2 млрд.

В марте 2019 года Tesla обвинила своего бывшего инженера, который ушёл в Xpeng, в краже исходного кода для технологии автопилота. Инженер Цао Гуанчжи признал, что скопировал фрагменты кода, но заявил, что удалил все файлы прежде чем покинуть компанию.

В июне 2020 года Tesla заявила ходатайство о предоставлении изображений модели и программного кода Xpeng в качестве доказательства. В Xpeng обвинили автопроизводителя в попытке запугать молодого конкурента. Разбирательства были приостановлены из-за пандемии.

Xpeng вместе с Xiaomi разрабатывает технологию соединения смартфона с автомобилем. Первый серийный внедорожник G3 компания представила в конце 2018 года и к июню 2019 года отгрузила 10 тысяч машин.

Седан P7 от Xpeng Autocar 

#новость #tesla #xpeng

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Мерлин

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И главное - Xpeng не копирует сайт Tesla. Вообще.

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Мерлин

Мерлин
2

Ну и интерфейс приборки тоже задумка Xpeng

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Ol Ka

Мерлин
2

Если реально всё так похоже, то напрашивается вывод «зачем платить больше?» 😏

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Мерлин

Ol
0

Ну как сказать.. Какие-то глупые люди покупают же Mini Cooper вместо Lifan 320?

Ответить

Alexey Vlasov

2

Китай - вторая Сверхдержава в сегодняшнем мире!

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Руслан Агаев

Alexey
1

А первая кто?

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Томас Иннелаур

Руслан
2

Глупый вопрос
Россия конечно!

Ответить

Роман Шукюров

2

Китайская хрень прочитал

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Дима

0

Как по мне, плевать кто первый и кто у кого украл. Важно кто первый начнёт делать автомобили с ценником для обычных людей. Тесла с ценой от 4млн  слишком неподъёмная цена для большинства людей. Если китайцы смогут сделать дешевле, я определенно буду болеть за них. 
P.S. Сделать качественно по сравнению с Теслой ждать от Китая нет смысла, но если они хотя бы максимально приблизятся, я буду рад.

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Мерлин

Дима
0

Для того, чтобы делать дешёвые электромобили нужны дешёвые батареи. Сейчас стоимость 1 квтч примерно 160. 10 лет назад это стоило почти 1000. И тенденция есть. Пока ближайший "прорыв" по батареи стоит ждать 22 сентября от Маска (по слухам 80-100$), дальше посмотрим.

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Alex One

Дима
0

Тут проблема, нужно инфраструктура зарядных станций. Если их строить, нужно опираться на кол-во электрокаров, станций будем мало. Если станций мало, то не очень удобно иметь электрокар.

Получается нам нужно вложиться в инфраструктуру и заставить всех купить электрокары.
Можно догадаться, что Китай гос рычагами быстрее такое сделает.

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