Осенью 2019 года Xiaomi и другие инвестировали в автопроизводителя $400 млн.

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Китайский производитель электромобилей Xpeng (Xiaopeng Motors) привлёк $500 млн от гонконгской компании Aspex, американского хедж-фонда Coatue, китайского инвестиционного фонда Hillhouse Capital и других, пишет TechCrunch.

Xpeng вложит средства в дальнейшую разработку машин, уточняет издание. В июле 2020 года компания начала поставки электрического седана P7, которого считают конкурентом Model 3 (поставки этой модели китайским потребителям Tesla начала в январе), отмечает CNBC.

Производители электромобилей в Китае сильно пострадали из-за пандемии: в июне продажи их продукции упали на 33,1% год к году, пишет CNBC со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей. Местные власти пообещали компаниям продлить предоставление субсидий и налоговых льгот до 2022 года.

В ноябре 2019 года Xpeng привлекла $400 млн от Xiaomi и других инвесторов. Тогда оценка компании превысила 25 млрд юаней ($3,56 млрд). В общей сложности за всё время существования в проект было вложено, по данным Crunchbase, $2,2 млрд.

В марте 2019 года Tesla обвинила своего бывшего инженера, который ушёл в Xpeng, в краже исходного кода для технологии автопилота. Инженер Цао Гуанчжи признал, что скопировал фрагменты кода, но заявил, что удалил все файлы прежде чем покинуть компанию.

В июне 2020 года Tesla заявила ходатайство о предоставлении изображений модели и программного кода Xpeng в качестве доказательства. В Xpeng обвинили автопроизводителя в попытке запугать молодого конкурента. Разбирательства были приостановлены из-за пандемии.

Xpeng вместе с Xiaomi разрабатывает технологию соединения смартфона с автомобилем. Первый серийный внедорожник G3 компания представила в конце 2018 года и к июню 2019 года отгрузила 10 тысяч машин.