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Осенью 2019 года Xiaomi и другие инвестировали в автопроизводителя $400 млн.
Китайский производитель электромобилей Xpeng (Xiaopeng Motors) привлёк $500 млн от гонконгской компании Aspex, американского хедж-фонда Coatue, китайского инвестиционного фонда Hillhouse Capital и других, пишет TechCrunch.
Xpeng вложит средства в дальнейшую разработку машин, уточняет издание. В июле 2020 года компания начала поставки электрического седана P7, которого считают конкурентом Model 3 (поставки этой модели китайским потребителям Tesla начала в январе), отмечает CNBC.
Производители электромобилей в Китае сильно пострадали из-за пандемии: в июне продажи их продукции упали на 33,1% год к году, пишет CNBC со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей. Местные власти пообещали компаниям продлить предоставление субсидий и налоговых льгот до 2022 года.
В ноябре 2019 года Xpeng привлекла $400 млн от Xiaomi и других инвесторов. Тогда оценка компании превысила 25 млрд юаней ($3,56 млрд). В общей сложности за всё время существования в проект было вложено, по данным Crunchbase, $2,2 млрд.
В марте 2019 года Tesla обвинила своего бывшего инженера, который ушёл в Xpeng, в краже исходного кода для технологии автопилота. Инженер Цао Гуанчжи признал, что скопировал фрагменты кода, но заявил, что удалил все файлы прежде чем покинуть компанию.
В июне 2020 года Tesla заявила ходатайство о предоставлении изображений модели и программного кода Xpeng в качестве доказательства. В Xpeng обвинили автопроизводителя в попытке запугать молодого конкурента. Разбирательства были приостановлены из-за пандемии.
Xpeng вместе с Xiaomi разрабатывает технологию соединения смартфона с автомобилем. Первый серийный внедорожник G3 компания представила в конце 2018 года и к июню 2019 года отгрузила 10 тысяч машин.
И главное - Xpeng не копирует сайт Tesla. Вообще.
Китай - вторая Сверхдержава в сегодняшнем мире!
А первая кто?
Как по мне, плевать кто первый и кто у кого украл. Важно кто первый начнёт делать автомобили с ценником для обычных людей. Тесла с ценой от 4млн слишком неподъёмная цена для большинства людей. Если китайцы смогут сделать дешевле, я определенно буду болеть за них.
P.S. Сделать качественно по сравнению с Теслой ждать от Китая нет смысла, но если они хотя бы максимально приблизятся, я буду рад.
Тут проблема, нужно инфраструктура зарядных станций. Если их строить, нужно опираться на кол-во электрокаров, станций будем мало. Если станций мало, то не очень удобно иметь электрокар.
Получается нам нужно вложиться в инфраструктуру и заставить всех купить электрокары.
Можно догадаться, что Китай гос рычагами быстрее такое сделает.
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