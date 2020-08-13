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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Ждём стабилизации по всем направлениям»: каршеринг Anytime приостановил работу в Белоруссии Материал редакции

Сервис не может работать с нестабильным интернетом и не хочет подвергать риску сотрудников.

11 комментариев
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Каршеринг Anytime приостановил работу в Белоруссии, сообщила компания пользователям в рассылке. Глава «Anytime Беларусь» Станислав Бетин подтвердил изданию dev.by информацию и уточнил, что сервис планирует возобновить перевозки 17 августа.

«Пока нет понимания того, что интернет будет всерьез и надолго. Наш сервис связан с выплатами клиентам в случае, если поездка не завершилась или завершилась не вовремя. И эта неделя показала, что мы не готовы обрабатывать такое количество запросов для возмещения», — пояснил он.

По словам Бетина, Anytime не уходит с рынка, но не хочет подвергать водителей, обслуживающих машины, «каким-то рискам». «Ждём стабилизации по всем направлениям, прежде всего это интернет, дорожная ситуация», — добавил он.

Anytime принадлежит компании «Микро капитал Руссия», которая также владеет «Делимобилем». Каршеринг вышел на рынок Белоруссии в 2018 году. В «Делимобиле» на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru.

По данным «РИА Новости», каршеринги «Везуха», Hello и WestGroup продолжают работу в стране.

#новость #белоруссия #anytime

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Vladislav S

13

Вот ребята каршерят норм, все работает. Не пойму, что все жалуются 

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Vladimir Chyorniy

3

21 век на дворе.

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Sergei Timofeyev

0

Хм, вот реально стало интересно: не было интернета вообще или всё же внутренний был? 

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Vl Al

Sergei
0

У них, как и в РФ - магистральные каналы наружу полностью под госконтролем.

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Sergei Timofeyev

Vl
0

Вроде как 3-4г рубили у операторов. Вообще сеть живёт и без глобальной связности

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Vl Al

Sergei
0

"Вроде как 3-4г рубили у операторов." - Посекторное глушение базовых станций. Ничего сложного. У одной базовой станции несколько антенн и соотв. несколько секторов. Все это можно в динамике выкл-вкл. И даже более того, двигать лепестки направленности.

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Sergei Timofeyev

Vl
0

Можно, но проще на главном l3 фильтр сделать и будет лте и не будет инета

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Vl Al

Sergei
0

Там же чем выше по уровням, тем больше нужно ЦПУ. БС гораздо проще выключать. Ментам пофиг, у них свое "радиво".

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Sergei Timofeyev

Vl
0

То-то они по мобиле все

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Rinchin Damdinov

0

Тест

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