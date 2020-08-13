«Ждём стабилизации по всем направлениям»: каршеринг Anytime приостановил работу в Белоруссии Материал редакции
Сервис не может работать с нестабильным интернетом и не хочет подвергать риску сотрудников.
Каршеринг Anytime приостановил работу в Белоруссии, сообщила компания пользователям в рассылке. Глава «Anytime Беларусь» Станислав Бетин подтвердил изданию dev.by информацию и уточнил, что сервис планирует возобновить перевозки 17 августа.
«Пока нет понимания того, что интернет будет всерьез и надолго. Наш сервис связан с выплатами клиентам в случае, если поездка не завершилась или завершилась не вовремя. И эта неделя показала, что мы не готовы обрабатывать такое количество запросов для возмещения», — пояснил он.
По словам Бетина, Anytime не уходит с рынка, но не хочет подвергать водителей, обслуживающих машины, «каким-то рискам». «Ждём стабилизации по всем направлениям, прежде всего это интернет, дорожная ситуация», — добавил он.
Anytime принадлежит компании «Микро капитал Руссия», которая также владеет «Делимобилем». Каршеринг вышел на рынок Белоруссии в 2018 году. В «Делимобиле» на момент написания заметки не ответили на запрос vc.ru.
По данным «РИА Новости», каршеринги «Везуха», Hello и WestGroup продолжают работу в стране.
Хм, вот реально стало интересно: не было интернета вообще или всё же внутренний был?
Вроде как 3-4г рубили у операторов. Вообще сеть живёт и без глобальной связности
Можно, но проще на главном l3 фильтр сделать и будет лте и не будет инета
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