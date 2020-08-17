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Транспорт
Татьяна Боброва
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Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов выбор места и другие платные услуги Материал редакции

Нарушителей сервис понизит в результатах — для них будет невозможен прямой переход на сайт с кнопки «Купить».

13 комментариев
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С 1 сентября 2020 года Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов дополнительные платные услуги. Об этом vc.ru сообщили в компании.

Авиакомпании, которые продолжат без согласия пользователя добавлять в корзину такие услуги, будут помечены специальным значком, добавили в Aviasales. Также сервис понизит такие предложения в результатах выдачи: для них будет невозможен прямой переход с кнопки «Купить».

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По данным Aviasales, перемещение с кнопки «Купить» приводит к падению продаж в 3-4 раза, говорится в письме перевозчикам, рассказал vc.ru знакомый с его содержанием источник.

В компании отметили, что в последнее время вместе с билетами всё активнее предлагаются платные сервисы: выбор места, еда, дополнительный багаж, страховка и так далее. При этом часто перевозчики добавляют их без согласия покупателя.

«Мы поддерживаем развитие линейки сервисов услуг, предлагаемых перевозчиками. Но сам процесс должен быть цивилизованным. Навязывать же пользователю выбор недопустимо», — пояснил управляющий директор Aviasales Макс Крайнов.

Среди российских авиакомпаний, сотрудничающий с Aviasales и не навязывающих дополнительные услуги, в сервисе называют «Уральские авиалинии», «Ангару», «ИрАэро», «Аврору».

В 2015 году Aviasales уже запретил навязывать дополнительные платные услуги туристическим агентствам-партнёрам, отметили в сервисе. Теперь при переходе на сайт агентов все эти услуги по умолчанию отключены, пользователь может добавить их самостоятельно, отметили в компании.

#новость #aviasales

Татьяна Боброва
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13 комментариев
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Иван Гуляев

24

Благородная инициатива

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Михаил

5

Давно пора было это сделать. Там если не внимательно нажимать далее можно кучу бесполезных услуг на 1000 рублей накрутить.

Ответить

Святослав Гусев

4

Вот подобные инициативы я очень поддерживаю. Молодцы, нужно думать про клиентов 👍

Ответить

anvar

0

А кто смотрит на авиасэйлс, и покупает на сайте/приложении перевозчика? +1

Ответить

Melanie Warsong

anvar
10

Авиасейлс – это поисковик билетов. При любом раскладе вы будете покупать на сайте/приложении перевозчика.

Ответить

Артём Палённый

Melanie
0

А разве переход именно с авиасейлз не имеет значения?

Ответить

Black Jack

anvar
0

Я смотрю товары на Я.маркете, потом захожу на сайт с новой страницы и покупаю. 👹

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Константин Фанки

1

Сомневаюсь, что они смогут диктовать условия Аэрофлоту или всеми любимой Победе...))
Такое может позволить только wildberries (в одежде) ))

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Aviasales

Константин
1

Победы и Аэрофлота нет у нас в выдаче напрямую еще с 1 мая :) https://vc.ru/transport/121912-aeroflot-i-pobeda-perestanut-napryamuyu-prodavat-bilety-cherez-aviasales-no-reysy-ne-ischeznut-iz-rezultatov-poiska
А когда они были в выдаче — у них не было никаких предвыбранных услуг.

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Сергей Ермилов

Aviasales
0

Что это дало им и вам?

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Александр Торцев

0

Объясните мне зачем нужен этот авиасейлз???? НИ разу не пользовал его. Щас зашел для интереса - они же просто цены показывают с сайтов авиакомпаний. Ни скидок не дают, ничего. Кому он нужен??? Лучше бы скидки давали - тогда был бы от него польза

Ответить

Dan Badalian

Александр
1

Дядь, прикиньте, авиасейлс - это поисковик самых дешевых билетов в одном месте, чтобы Вам не пришлось сравнивать цены на сайтах перевозчиков.

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Игорь

0

Тож считаю что пассажир должен быть оповещен о всех доп.услугах предоставляемых авиакомпанией и сам делать выбор что он будет покупать,а что нет.В принципе все бюджетные авиакомпании и так расписывают стоимость доп услуг обед,багаж габариты вес ,перевозка спортинвентаря и т.д. и т.п.

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