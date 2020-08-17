Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов выбор места и другие платные услуги Материал редакции
Нарушителей сервис понизит в результатах — для них будет невозможен прямой переход на сайт с кнопки «Купить».
С 1 сентября 2020 года Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов дополнительные платные услуги. Об этом vc.ru сообщили в компании.
Авиакомпании, которые продолжат без согласия пользователя добавлять в корзину такие услуги, будут помечены специальным значком, добавили в Aviasales. Также сервис понизит такие предложения в результатах выдачи: для них будет невозможен прямой переход с кнопки «Купить».
По данным Aviasales, перемещение с кнопки «Купить» приводит к падению продаж в 3-4 раза, говорится в письме перевозчикам, рассказал vc.ru знакомый с его содержанием источник.
В компании отметили, что в последнее время вместе с билетами всё активнее предлагаются платные сервисы: выбор места, еда, дополнительный багаж, страховка и так далее. При этом часто перевозчики добавляют их без согласия покупателя.
«Мы поддерживаем развитие линейки сервисов услуг, предлагаемых перевозчиками. Но сам процесс должен быть цивилизованным. Навязывать же пользователю выбор недопустимо», — пояснил управляющий директор Aviasales Макс Крайнов.
Среди российских авиакомпаний, сотрудничающий с Aviasales и не навязывающих дополнительные услуги, в сервисе называют «Уральские авиалинии», «Ангару», «ИрАэро», «Аврору».
В 2015 году Aviasales уже запретил навязывать дополнительные платные услуги туристическим агентствам-партнёрам, отметили в сервисе. Теперь при переходе на сайт агентов все эти услуги по умолчанию отключены, пользователь может добавить их самостоятельно, отметили в компании.
Давно пора было это сделать. Там если не внимательно нажимать далее можно кучу бесполезных услуг на 1000 рублей накрутить.
Вот подобные инициативы я очень поддерживаю. Молодцы, нужно думать про клиентов 👍
А кто смотрит на авиасэйлс, и покупает на сайте/приложении перевозчика? +1
Авиасейлс – это поисковик билетов. При любом раскладе вы будете покупать на сайте/приложении перевозчика.
Я смотрю товары на Я.маркете, потом захожу на сайт с новой страницы и покупаю. 👹
Сомневаюсь, что они смогут диктовать условия Аэрофлоту или всеми любимой Победе...))
Такое может позволить только wildberries (в одежде) ))
Победы и Аэрофлота нет у нас в выдаче напрямую еще с 1 мая :) https://vc.ru/transport/121912-aeroflot-i-pobeda-perestanut-napryamuyu-prodavat-bilety-cherez-aviasales-no-reysy-ne-ischeznut-iz-rezultatov-poiska
А когда они были в выдаче — у них не было никаких предвыбранных услуг.
Объясните мне зачем нужен этот авиасейлз???? НИ разу не пользовал его. Щас зашел для интереса - они же просто цены показывают с сайтов авиакомпаний. Ни скидок не дают, ничего. Кому он нужен??? Лучше бы скидки давали - тогда был бы от него польза
Дядь, прикиньте, авиасейлс - это поисковик самых дешевых билетов в одном месте, чтобы Вам не пришлось сравнивать цены на сайтах перевозчиков.
Тож считаю что пассажир должен быть оповещен о всех доп.услугах предоставляемых авиакомпанией и сам делать выбор что он будет покупать,а что нет.В принципе все бюджетные авиакомпании и так расписывают стоимость доп услуг обед,багаж габариты вес ,перевозка спортинвентаря и т.д. и т.п.
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