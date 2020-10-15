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Транспорт
Лиана Липанова
807

«Делимобиль» запустил корпоративный доступ к каршерингу Материал редакции

Работодатели смогут контролировать поездки, оплачивать депозит и устанавливать дни и время, когда сотрудники смогут бронировать автомобили в корпоративных целях.

6 комментариев
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«Делимобиль» запустил корпоративный сервис Self Service — малый и средний бизнес сможет подключиться к автопарку каршеринга для своих сотрудников. Об этом vc.ru рассказал представитель «Делимобиля».

Работодатели смогут добавить в аккаунт бизнеса ФИО и телефоны сотрудников, которым нужно предоставить корпоративный доступ к бронированию. У сотрудников должен быть личный аккаунт в «Делимобиле». Забронировать автомобиль в корпоративных целях можно будет через специальную вкладку в приложении.

Процесс подключения компании к сервису полностью автоматический: для этого нужно заполнить анкету на сайте и загрузить документы для проверки: копия паспорта гендиректора, свидетельство о постановке на налоговый учёт и реквизиты. Когда служба безопасности сервиса одобрит заявку, компания получит логин и пароль от корпоративного аккаунта.

Работодатели смогут контролировать поездки и устанавливать дни и время, когда сотрудники смогут бронировать автомобили в корпоративных целях.

Чтобы начать бронировать автомобили, компания должна внести на счёт депозит — он автоматически генерируется в приложении, но сервис рекомендует вносить около 15 тысяч рублей в месяц.

Корпоративный доступ будет работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Нижнем Новгороде и Туле. Цены на поездки фиксированные и не зависят от региона и скоринга водителя. Например, поминутный тариф на VW POLO — 9,5 рублей/мин, суточный тариф — 2500 рублей/сутки, включая 300 км пробега. Корпоративные клиенты смогут арендовать любую машину из автопарка — от эконом-класса до премиальных машин.

«Делимобиль» рассчитывает, что к концу 2020 года к сервису подключится до 4000 компаний. Услуга будет полезна службам курьерской доставки, дилерским компаниям, мерчендайзерам и другим компаниям, сотрудники которых часто передвигаются по городу или ездят в командировки, говорят в «Делимобиле». В будущем сервис планирует добавить автоматическую проверку документов компании.

#новость #делимобиль

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Николай Синицын

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Интересно, дилик разработал отдельную для юрлиц линейку штрафов?

Привесил скорость - 10.000 рублей, увез эвакуатор - 50.000, попал в аварию - залоговая на юрлицо уходит в дилик. Ляпота...

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iFlow Games

Николай
0

Куда же без этого))

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Ашот Кочконян

Николай
0

И комиссию сервиса 10% сверху

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Илья Прокопенко

Николай
0

Думаю, у Штрафмобиля на это и расчет)) У них KPI по сборам штрафов, поэтому нашли решение)

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Олег

2

Самое время этим пользоваться, когда или дома сидят или бюджеты в компаниях на все урезают, а может и вовсе эти компании не работают

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Sergei Timofeyev

0

Теперь продавать фейковые акки станет проще!

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Nikolay Werner
за день
Блять, да сделайте вы подписку рублей 200, больше же денег соберете. Я вот не шибко сторонник пиратства, но за штуку все же лучше на торрент схожу.
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