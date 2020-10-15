Работодатели смогут контролировать поездки, оплачивать депозит и устанавливать дни и время, когда сотрудники смогут бронировать автомобили в корпоративных целях.

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«Делимобиль» запустил корпоративный сервис Self Service — малый и средний бизнес сможет подключиться к автопарку каршеринга для своих сотрудников. Об этом vc.ru рассказал представитель «Делимобиля».

Работодатели смогут добавить в аккаунт бизнеса ФИО и телефоны сотрудников, которым нужно предоставить корпоративный доступ к бронированию. У сотрудников должен быть личный аккаунт в «Делимобиле». Забронировать автомобиль в корпоративных целях можно будет через специальную вкладку в приложении.

Процесс подключения компании к сервису полностью автоматический: для этого нужно заполнить анкету на сайте и загрузить документы для проверки: копия паспорта гендиректора, свидетельство о постановке на налоговый учёт и реквизиты. Когда служба безопасности сервиса одобрит заявку, компания получит логин и пароль от корпоративного аккаунта.

Работодатели смогут контролировать поездки и устанавливать дни и время, когда сотрудники смогут бронировать автомобили в корпоративных целях.

Чтобы начать бронировать автомобили, компания должна внести на счёт депозит — он автоматически генерируется в приложении, но сервис рекомендует вносить около 15 тысяч рублей в месяц.

Корпоративный доступ будет работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Нижнем Новгороде и Туле. Цены на поездки фиксированные и не зависят от региона и скоринга водителя. Например, поминутный тариф на VW POLO — 9,5 рублей/мин, суточный тариф — 2500 рублей/сутки, включая 300 км пробега. Корпоративные клиенты смогут арендовать любую машину из автопарка — от эконом-класса до премиальных машин.