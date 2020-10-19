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Транспорт
Лиана Липанова
2306

Каршеринг «Делимобиль» добавил рейтинг пользователей — от него будет зависеть индивидуальный тариф на поездки Материал редакции

Рейтинговая система есть и у другого каршеринга — YouDrive.

19 комментариев
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Каршеринг «Делимобиль» добавил в сервис рейтинг пользователей, сообщил vc.ru представитель компании. Новый раздел появится после обновления приложения.

Рейтинг будет отображаться по пятибалльной шкале и автоматически обновляться. Он складывается из четырёх факторов:

  • Манера вождения — скорость, наличие ДТП, резкие торможения и ускорения и другое. Этот параметр учитывает данные за последние полгода и пересчитывается каждые 300 минут в режиме ride со скоростью более 20 километров в час.
  • Частота поездок — этот показатель обновляется один раз в сутки и учитывает время в режиме «Поездка» со скоростью более 20 км/час за последний месяц. Чтобы получить максимальную скидку (10%) за этот параметр, нужно ездить больше 800 минут в месяц.
  • Штрафы — максимальная выгода за отсутствие штрафов составляет 5%. Если у пользователя нет штрафов или они «мелкие», то рейтинг пересчитывается каждые 300 минут в режиме «Аренда». При ДТП или получении штрафа — один раз в сутки.
  • Своевременность оплаты.

Чтобы у новичка появился рейтинг, нужно «откатать» больше часа в режиме «Поездка» со скоростью более 20 километров в час.

От рейтинга пользователя зависит индивидуальная цена за минуту поездки. У пользователя с пятибалльный рейтингом выгода по тарифам может составить до 35%, из них 20% — за безопасность вождения, говорит представитель «Делимобиля». Цены для водителей с наивысшим рейтингом в компании не раскрывают.

Кроме того, высокий рейтинг даёт пользователям доступ к расширенному страхованию и машинам бизнес-класса: BMW, Mercedes, Mini и автомобилям без оклейки.

В специальном разделе можно будет посмотреть детализацию тарифа, свои цели и достижения и получить рекомендации для повышения рейтинга.

Пользователям с низким рейтингом могут закрыть доступ к бизнес-парку и тарифу «Сказка», при «критически низких» показателях сервис предупредит пользователя о возможной блокировке временно или навсегда. На момент публикации заметки в сервисе не ответили на вопрос vc.ru, какие показатели считаются «критически низкими».

Во вкладке «Статистика» можно увидеть поездки, минуты за последний месяц и за всё время, стиль вождения и частоту штрафов.

Значок «%» говорит о сниженной цене за минуту и расчёте по «Персональному» тарифу. Кроме того, пользователь может видеть на карте и машины бизнес-класса, даже если они ему ещё недоступны — такие машины будут отмечены замком. Кликнув на машину, можно узнать рекомендации для получения доступа.

Рейтинговая система для пользователей работает у сервиса каршеринга YouDrive с марта 2017 года. «Чем чаще, дольше и аккуратнее пользователь ездит, тем больше баллов рейтинга он получает, а значит быстрее перейдёт на следующий уровень», — рассказал vc.ru представитель сервиса.

Каждый новый уровень открывает пользователю доступ к новым маркам автомобилей, скидки на поездки, бесплатную функцию страхования и другие бонусы, объяснили в компании. «Размер скидки равен уровню. Например, на пятом уровне скидка 5%. Сейчас максимальный уровень и скидка по нему 8%. Возьмём Nissan Qashqai, цена без скидки в режиме “Использование” 11 рублей за минуту. Соответственно на восьмом уровне пользователю авто доступно по 10,12 рублей за минуту», — объяснили в YouDrive.

#новость #делимобиль #каршеринг

Лиана Липанова
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19 комментариев
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Максим Митин

5

Жалкая попытка выдать десятки ограничений за бонусную систему. Цены как на такси, тачки говно, ещё и собрались диктовать с какими ускорениями ездить? Ну-ну :)

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Александр Иванов

Максим
21

Ебать, не нравится так не пользуйся. Меня всегда выдрачивает когда аборигенам пытаются навязать культуру езды, а оно, сука, пёрднуло-рыгнуло, в чужой машине закурило папироску, а потом плачется что вводят десятки ограничений. 

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Максим Митин

Александр
3

Поддерживаю, мне тоже все это не нравится, я очень аккуратно вожу, без штрафов и не курю. А на хуй ты это мне-то написал?

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Николай Свидэрский

Максим
1

Цены как на такси? Вы с Драйвом не перепутали?

Дели конечно такой себе КШ, но ценник у них норм.

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Максим Митин

Николай
–1

Давно в приложение заходили? Цены одинаковые с Драйвом.

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Николай Свидэрский

Максим
1

Вчера, ЯД 15р за Октавию, рядом поло Дели 7,2р, я не гордый, поехал на Делике.

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Максим Митин

Николай
0

поло

октавия

:)

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Николай

Максим
2

Прям сейчас открыл, ЯД Поло 15р рядом со мной, Делик Поло 6,7.

Фикс до работы ЯД - 400р, Делик - 200р.

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Максим Митин

Николай
–2

Одинаково же

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Ян Орлов

Максим
1

Вы видимо вообще не пользуетесь каршерингом раз не в курсе тарифов.. Яндекс озверел уже как месяца 3. За ср@ные поло и Октавию до 17 рублей/мин доходит. Одна белка имеет единый тариф 7,8 и авто в хорошем состоянии. Яндекс выгоден по фиксу иногда и если авто в центре стоят подешевле.

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Alexey Fedorov

9
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Vladislav Stan

4

Система социального рейтинга в миниатюре. Можно еще штрих-коды и порядковые номера пользователям раздать, ну или нашивки для премиумов на рукав, ну или штаны разных цветов выдавать) 

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Anton Reut

Vladislav
2

А что плохого в соц рейтинге? Вот у меня в парадной постоянно какой то мудак разбивает стекло входной двери, ни администрация дома ни полиция ничего с этим сделать не могут, а вот если бы за каждый такой косяк человек получал минус в рейтинг и в конце концов сдох бы в нищете под мостом (потому что нет нормальной работы в итоге и жилье изымут например) - это было бы очень показательно и действенно.

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Лучезарный Смех

–5

О! А вот и сегрегация по классовыми признакам подъехала

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Ян Орлов

Лучезарный
5

Да, такой класс, который убивает тачки, курит в салоне, ездит как быдло надо сегрегировать, ущемлять в правах и ограничивать

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Denis Smirnov

1

Отличная штука. Если еще ценообразование будет оставаться прозрачным, в отличие от яндекса, то, вообще, огонь.

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Степан И.

1

Эпизод из черного зеркала становится всё более реальным.

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Dmitry Ievlev

0

Адабряю!

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Николай Свидэрский

0

Дели такой Дели, на скринах у чела сразу рейтинг 3.4, ну типа пользуйся Дели и будешь либо лузером с низким рейтингом, либо мы тебе штраф какой-нибудь выпишем.

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