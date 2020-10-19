Рейтинговая система есть и у другого каршеринга — YouDrive.

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Каршеринг «Делимобиль» добавил в сервис рейтинг пользователей, сообщил vc.ru представитель компании. Новый раздел появится после обновления приложения.

Рейтинг будет отображаться по пятибалльной шкале и автоматически обновляться. Он складывается из четырёх факторов:

Манера вождения — скорость, наличие ДТП, резкие торможения и ускорения и другое. Этот параметр учитывает данные за последние полгода и пересчитывается каждые 300 минут в режиме ride со скоростью более 20 километров в час.

Частота поездок — этот показатель обновляется один раз в сутки и учитывает время в режиме «Поездка» со скоростью более 20 км/час за последний месяц. Чтобы получить максимальную скидку (10%) за этот параметр, нужно ездить больше 800 минут в месяц.

Штрафы — максимальная выгода за отсутствие штрафов составляет 5%. Если у пользователя нет штрафов или они «мелкие», то рейтинг пересчитывается каждые 300 минут в режиме «Аренда». При ДТП или получении штрафа — один раз в сутки.

Своевременность оплаты.

Чтобы у новичка появился рейтинг, нужно «откатать» больше часа в режиме «Поездка» со скоростью более 20 километров в час.

От рейтинга пользователя зависит индивидуальная цена за минуту поездки. У пользователя с пятибалльный рейтингом выгода по тарифам может составить до 35%, из них 20% — за безопасность вождения, говорит представитель «Делимобиля». Цены для водителей с наивысшим рейтингом в компании не раскрывают.

Кроме того, высокий рейтинг даёт пользователям доступ к расширенному страхованию и машинам бизнес-класса: BMW, Mercedes, Mini и автомобилям без оклейки.

В специальном разделе можно будет посмотреть детализацию тарифа, свои цели и достижения и получить рекомендации для повышения рейтинга.

Пользователям с низким рейтингом могут закрыть доступ к бизнес-парку и тарифу «Сказка», при «критически низких» показателях сервис предупредит пользователя о возможной блокировке временно или навсегда. На момент публикации заметки в сервисе не ответили на вопрос vc.ru, какие показатели считаются «критически низкими».

Во вкладке «Статистика» можно увидеть поездки, минуты за последний месяц и за всё время, стиль вождения и частоту штрафов.

Значок «%» говорит о сниженной цене за минуту и расчёте по «Персональному» тарифу. Кроме того, пользователь может видеть на карте и машины бизнес-класса, даже если они ему ещё недоступны — такие машины будут отмечены замком. Кликнув на машину, можно узнать рекомендации для получения доступа.

Рейтинговая система для пользователей работает у сервиса каршеринга YouDrive с марта 2017 года. «Чем чаще, дольше и аккуратнее пользователь ездит, тем больше баллов рейтинга он получает, а значит быстрее перейдёт на следующий уровень», — рассказал vc.ru представитель сервиса.