Harley-Davidson показал свой первый электровелосипед Материал редакции
И выделил подразделение по производству электровелосипедов в отдельную компанию Serial 1 Cycle.
Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson представил свой первый электровелосипед. Подразделение, которое занимается разработкой электровелосипедов, производитель выделил в отдельную компанию Serial 1 Cycle.
Harley-Davidson представила только дизайн велосипеда и не раскрыла подробности о его характеристиках, таких как ёмкость аккумулятора, мощность и цены.
Дизайн и название велосипеда отсылают к прозвищу старейшего мотоцикла Harley-Davidson, который выпустили в 1903 году.
Впервые Harley-Davidson представил три прототипа будущих электровелосипедов в августе 2019 года. Serial 1 поступит в продажу весной 2021 года.
Продажи электровелосипедов в США стремительно выросли с начала пандемии Covid-19, поэтому компания собирается выйти на переполненный рынок, пишет The Verge.
Harley не первый бренд мотоциклов, который запустил продажу электровелосипедов. В ноябре 2018 года свой электровелосипед представила Ducati.
Покрышки бы другого цвета и будет вообще огонь, как прогулочный вариант.
Я думаю при эксплуатации они очень быстро станут другого цвета)
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