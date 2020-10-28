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Транспорт
Евгения Евсеева
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Harley-Davidson показал свой первый электровелосипед Материал редакции

И выделил подразделение по производству электровелосипедов в отдельную компанию Serial 1 Cycle.

3 комментария
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Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson представил свой первый электровелосипед. Подразделение, которое занимается разработкой электровелосипедов, производитель выделил в отдельную компанию Serial 1 Cycle.

Serial 1 Cycle

Harley-Davidson представила только дизайн велосипеда и не раскрыла подробности о его характеристиках, таких как ёмкость аккумулятора, мощность и цены.

Дизайн и название велосипеда отсылают к прозвищу старейшего мотоцикла Harley-Davidson, который выпустили в 1903 году.

Serial 1 и старейший мотоцикл Harley-Davidson

Впервые Harley-Davidson представил три прототипа будущих электровелосипедов в августе 2019 года. Serial 1 поступит в продажу весной 2021 года.

Продажи электровелосипедов в США стремительно выросли с начала пандемии Covid-19, поэтому компания собирается выйти на переполненный рынок, пишет The Verge.

Harley не первый бренд мотоциклов, который запустил продажу электровелосипедов. В ноябре 2018 года свой электровелосипед представила Ducati.

#новость #harleydavidson

Евгения Евсеева
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3 комментария
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Mikhail Shamov

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Покрышки бы другого цвета и будет вообще огонь, как прогулочный вариант.

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Александр Кучеряев

Mikhail
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Я думаю при эксплуатации они очень быстро станут другого цвета)

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Валентин Стекольников

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Ждём теперь электро-хьюсонг, да подешевле :) 

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