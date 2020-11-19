Связанный с Владимиром Потаниным фонд оказался инвестором разработчика электробусов Arrival экс-главы Yota Материал редакции
Компания планирует выйти на Nasdaq по схеме с поглощением с оценкой $5,4 млрд.
Связанный с владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners оказался инвестором разработчика электробусов Arrival — стартапа экс-главы Yota Дениса Свердлова, который 18 ноября объявил о выходе на Nasdaq, пишет Forbes.
Управляющий директор фонда Василий Николаев подтвердил изданию инвестиции в Arrival, но отказался сообщить размер вложений и долю фонда в компании.
Николаев объяснил, что интерес к «зеленым» технологиям, которые ускорят глобальную декарбонизацию коммерческого транспорта, есть у большинства международных инвесторов. Он добавил, что доля электротранспорта на рынке коммерческого транспорта минимальна, но очевидны перспективы отрасли.
Представитель фонда перечисляет компании, с которыми Arrival планирует конкурировать на равных, но оценка которых выше. Среди них, например, Rivian, в которого инвестировали Amazon и Ford, c оценкой в $8 млрд, и разработчик электрофур Nikola, который на июнь 2020 года имел капитализацию более $10 млрд.
В портфолио Winter Capital девять компаний, среди которых онлайн-кинотеатр ivi, «Банки.ру», фармацевтическая компания «Петровакс», медицинская ИТ-платформа DocPlanner, онлайн-платформа для изучения иностранных языков SkyEng и другие.
- Компания-разработчик электромобилей Arrival 18 ноября договорилась об объединении бизнеса с американской CIIG Merger Corp — компания с оценкой в $5,4 млрд выйдет на Nasdaq. Денис Свердлов будет контролировать около 75% компании, сообщил источник американского Forbes.
- Среди других инвесторов стартапа — Hyundai и KIA, а также фонды под управлением BlackRock.
А грузовики Никола это те которые, как оказалось спускают с горки, чтобы изобразить тихую технологию?!).
Ну, вот и повод для санкций.
А вы как хотели? Фошизм не пройдет!
Вы совсем ебобо?
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