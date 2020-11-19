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Транспорт
Рая Хачатрян
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Связанный с Владимиром Потаниным фонд оказался инвестором разработчика электробусов Arrival экс-главы Yota Материал редакции

Компания планирует выйти на Nasdaq по схеме с поглощением с оценкой $5,4 млрд.

8 комментариев
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Связанный с владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners оказался инвестором разработчика электробусов Arrival — стартапа экс-главы Yota Дениса Свердлова, который 18 ноября объявил о выходе на Nasdaq, пишет Forbes.

Управляющий директор фонда Василий Николаев подтвердил изданию инвестиции в Arrival, но отказался сообщить размер вложений и долю фонда в компании.

Николаев объяснил, что интерес к «зеленым» технологиям, которые ускорят глобальную декарбонизацию коммерческого транспорта, есть у большинства международных инвесторов. Он добавил, что доля электротранспорта на рынке коммерческого транспорта минимальна, но очевидны перспективы отрасли.

Представитель фонда перечисляет компании, с которыми Arrival планирует конкурировать на равных, но оценка которых выше. Среди них, например, Rivian, в которого инвестировали Amazon и Ford, c оценкой в $8 млрд, и разработчик электрофур Nikola, который на июнь 2020 года имел капитализацию более $10 млрд.

В портфолио Winter Capital девять компаний, среди которых онлайн-кинотеатр ivi, «Банки.ру», фармацевтическая компания «Петровакс», медицинская ИТ-платформа DocPlanner, онлайн-платформа для изучения иностранных языков SkyEng и другие.

  • Компания-разработчик электромобилей Arrival 18 ноября договорилась об объединении бизнеса с американской CIIG Merger Corp — компания с оценкой в $5,4 млрд выйдет на Nasdaq. Денис Свердлов будет контролировать около 75% компании, сообщил источник американского Forbes.
  • Среди других инвесторов стартапа — Hyundai и KIA, а также фонды под управлением BlackRock.

#новость #arrival #электромобили #инвестиции

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8 комментариев
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Дмитрий Корнеев

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А грузовики Никола это те которые, как оказалось спускают с горки, чтобы изобразить тихую технологию?!).

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Bobo Momo

0

Ну, вот и повод для санкций.

А вы как хотели? Фошизм не пройдет! 

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Дмитрий Корнеев

Bobo
2

Вы совсем ебобо?

Ответить

Bobo Momo

Дмитрий
0

олигархов страны победившего фошизма к ногтю!

Ответить

Deniss Karpak

Bobo
0

Фошизм пишется через А 🤷🏽‍♂️

Ответить

SG

0

Думаешь не пустят на биржу ?) 

Ответить

Фаиль Исмаилов

0

Молодцы ребята!
Молодцы ребята!

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евгений аношин

0

а как же инвестиции и совместная работа с 2016 года с  UPS Ventures?)

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