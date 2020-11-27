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Транспорт
Рая Хачатрян
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Bloomberg: Volkswagen готовится выпустить компактный электромобиль, универсал и микроавтобус к 2023 году Материал редакции

Автопроизводитель собрался нарастить долю на рынке электромобилей.

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Volkswagen может выпустить компактный электромобиль стоимостью менее €30 тысяч (2,72 млн рублей) к 2023 году, рассказали Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

По их словам, вместе с ним компания также работает над электрическим универсалом, микроавтобусом и кроссовером. Электрическую версию культового микроавтобуса «в стиле хиппи» могут могут выпустить в 2022 году, пишет агентство, кроссовер ID.5 — в 2021 году. Электрический универсал Aero, который может проехать на одном заряде аккумулятора до 700 км, поступит в продажу в 2023 году, утверждают собеседники издания.

Компания представила свой первый серийный электромобиль ID.3 в сентябре 2019 года в Европе. У автомобиля есть три варианта батареи — на 45, 58 и 77 кВт⋅ч. Это позволит электрокару проехать на одном заряде аккумулятора от 330 до 550 км.

В 2021 году немецкий производитель выйдет на мировой рынок электромобилей после выпуска внедорожника ID.4, пишет Bloomberg. Он будет производиться в Европе, Китае и Северной Америке. Бренд рассчитывает увеличить долю на рынке электромобилей в четвертом квартале и в 2021 году — с 8,1% до 8,6%, добавили источники издания.

#новость #volkswagen #электрокары

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