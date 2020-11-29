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Транспорт
Альберт Хабибрахимов
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Агрегаторы такси и каршеринги получат доступ к базе ГИБДД для онлайн-проверки прав водителей Материал редакции

Такой сервис МВД планирует запустить в 2021 году.

  • Агрегаторы такси и сервисы каршеринга смогут проверять наличие прав у водителей в онлайн-режиме через базу ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
  • Организации смогут получить доступ к базе с помощью «витрины данных» ГИБДД и сайта Госуслуг. Запуск системы намечен на 2021 год, заявил представитель МВД. Другую информацию о сроках и работе системы он не уточнил.
  • Онлайн-проверка позволит компаниям не допускать к управлению автомобилями водителей, лишённых или не имеющих прав, пояснили в МВД. Представитель ведомства напомнил, что сейчас проверять водителей можно по номеру и дате выдачи удостоверения на сайте ГИБДД.
  • Компания «Яндекс.Такси» просила ГИБДД дать доступ к системе проверки водительских удостоверений ещё в 2018 году. Сервис проверяет новых водителей в ручном режиме и может не узнать, что человек лишён прав, объяснял тогда директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России и Белоруссии Алексей Федотов.

#новость #каршеринг #такси

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Ol Ka

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А судимости до сих пор проверять не умеют?

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Andrei Smirnovsky

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А что, много случаев когда таксистов берут на работу без прав?

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Ренат Смольный

Andrei
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Прав могут лишить после найма. Каждый день никто не перепроверяет вручную права всех таксистов

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