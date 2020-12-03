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Китай впервые запустил беспилотные автомобили на публичные дороги без контроля со стороны людей Материал редакции
По центру Шэньчжэня будут ездить 25 автономных машин без водителей или удалённых операторов.
Китайский стартап AutoX развернул парк из 25 беспилотных автомобилей, которые будут работать в центре Шэньчжэня. Это первый случай в стране, когда автономные машины тестируют без контроля со стороны людей на общедоступных дорогах. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на AutoX.
Сами «роботакси» при этом пока не будут доступны всем желающим, пояснили представители AutoX. Это лишь новый этап тестирования, но он всерьёз приближает компанию к запуску полноценных беспилотных машин в Китае.
Шэньчжэнь — один из самых густонаселённых городов Китая, однако AutoX считает запуск беспилотных машин в центре города безопасным. В компании утверждают, что каждый автомобиль оснащён специальным контрольным блоком XCU, который способен обрабатывать даже очень сложные дорожные сценарии в китайских городах.
Помимо Шэньчжэня, беспилотный транспорт в Китае развивают и в других городах с подачи местных властей. В каждом из густонаселённых пунктов этим занимаются разные компании: AutoX и Deeproute.ai в Шэньчжэне, Pony.ai и WeRide работают в Гуанчжоу, Momenta в Сучжоу, а Apollo в Пекине.
Кто-нибудь может пояснить: как в итоге решился вопрос с этикой? Ведь была самая главная проблема это этика. Почему-то уже начали тестировать беспилотники на дорогах без оператора, а значит юридически решили вопрос. Кто знает как?
"вопрос с этикой" - это миф) Нет никакого вопроса с этикой, есть ПДД. Если на дорогу выскочили в ряд три бабки, два ребенка и женщина с коляской, то не нужно выбирать, кого задавить, нужно в соответствии с ПДД "предпринять экстренное торможение". Всё. Никаких там маневров, сложных этических решений, никакой дичи типа "я лучше уебусь в столб и пусть мой пассажир погибнет, зато спасу того ребенка!" и прочего - нужно просто нажать на тормоз. Да, иногда это не поможет, и внезапно выскочивший на дорогу ребенок будет сбит - ну, очень жаль, что тут скажешь. В ПДД всё предельно конкретно расписано, робот действует по ПДД, причем думает и реагирует намного быстрее человека
Лично я за то, чтобы робот действовал по ПДД и просто тормозил. Если общество считает, что нужно выбирать между бабками и младенцами, пусть лоббирует изменения в законах и ПДД, чтобы и люди тоже во время торможения делали "правильный", этический выбор. Когда соответствующие изменения появятся в ПДД, робот будет их учитывать при принятии решения
Человек и сейчас может выбирать между бабками и младенцами (или своей жизнью тоже например). Просто человек может врать или даже инстинктивно не понимать своих действий.
В случае машины у вас есть полный лог принятия решений.
Оставить решение откуп случайности - долбай по тормозам, а там будь что будет - это тоже архитектурное решение системы.
Ничего человек не может в аварийных ситуациях, в большинстве случаев. Как максимум - у него срабатывают инстинкты и отработанные рефлексы (если они были заложены соответствующим обучением). И всё. И это в лучшем случае.
Про моральный выбор - надуманная чушь и миф, никто его не делает. ИИ его делать тоже не придётся - ему нужно лишь сделать то, что в соответствии с расчётами наименее опасно для наибольшего числа участников ситуации, и всё. Ни о каком "моральном выборе" речи не идёт. Простое взвешивание рисков, просчёт которых для машины куда доступнее, чем для кожаного мешка.
Вово. Как будто комментатор выше ("Хозяин") не видел аварий на перекрёстках, где для предотвращения столкновения с другим автомобилем, водитель инстинктивно забирает вправо и в итоге выезжает на тротуар, где стоят люди. Простое торможение в данном случае не спасёт машину, но убережет людей на тротуаре.
Ты в Кармагеддон так сильно переиграл, что спустя столько лет всё ещё не отпускает :)
Рулить в процессе торможения? Вы либо не водитель, либо мастер управляемого заноса.
Будущее с автотакси - если ты бабка, одевай слюнявчик и передничек. Это даст тебе фору перед другими бабками.
Бинго! Соцрейтинг будет решать. А если он отрицательный - то не по тормозам, а по газам!
В Китае к этому проще относятся )
Да не было никакой проблемы с этикой. Были разговоры, что некого сажать, но "сажаторы" странные люди: зачем обязательно кого-то сажать? Кому от этого легче? Родственникам жертвы? Легче, что кто-то будет 10 лет жрать за их налоги еду в тюрьме? В общем на этих дураков внимания не обращают уже. Вполне норм штрафовать крупно за такие вещи: если не доказано, что задавил умышленно, то просто штраф на уровне стоимости повозки или лям минимум. У меня кстати повозки нет и не будет, пока между пешеходными тротуарами и встречными полосами не будет бетонных заборов толщиной 20 см, высотой 2 метра. Я ибал в тюрьме сидеть за то, что какая-то безумная бабка решила срочно перебежать или в больнице лежать когда пьяный чел на встречке уснул.
Дружище, полностью с тобой солидарен! А ещё надо чтобы во всех авто были алко и нарко тестеры, чтобы права отбирались у агрессивных личностей. Есть привод за хулиганку- лишение прав на полгода, например.
Лично меня совсем не впечатляет идея кататься регулярно на легковом автомобиле в городе, где за рулём ездят психически не выдержанные, возможно бухие личности. Я в такую лотерею не собираюсь играть.
Вполне норм штрафовать крупно за такие вещи
кого штрафовать, владельца или производителя?
Скажите, а как решился вопрос с этикой в случае с Boeing 737 Max?
Ответственных за падения самолётов посадили/расстреляли?
Или может хотя бы вообще нашли?
Вы про те ситуации, где нужно понять как меньше навредить и выбрать меньшее из зол?
Верно, именно ответ на этот вопрос сдерживает весь прорыв
Судить кому жить, а кому лучше умереть само по себе не этично. Хватит сеять этот бред.
Просто почитайте как пешеходы переходят дорогу в Китае, и вам все станет ясно.
А может младенца зовут Адик и он любит рисовать, а бабушка немного королева.
решили классически...
производитель сертифицирует продукцию. В китае был принят первый и в мире и единственный свод правил на сертификацию. За сертифицированную продукцию производитель ответственности не несет - ровно также как автошкола не несет ответственности за своего ученика, котырый сдал экзамен на права а потом выпилил автобус...
ответственность на собственнике автомобиля или ином законным пользователе (лизингополучателе, арендаторе и тд)...
должен ли автомобиль производить расчет минимизации ущерба и проводить коррекцию движения по расчету? нет. так как причина дтп это совокупность! действий участников дорожного движения, в том числе иного лица или иных лиц. Поэтому автопилот это жесткое соблюдение правил организации дорожного движения в конкретном месте (расположение на дороге, приоритет, скорость и тп).
нет. будет так. если нет свободных полос попутного движения и хватит тормозного пути он остановится и вызовет службу поддержки. не хватит - собьет.
нарушение правил - не будет
Одним зайцем две проблемы: обучение ИИ беспилотника в реальных городских условиях, и решение проблемы перенаселения)
Интересно рейтинги и жалобы оставят, ну там "еле доехали", "робот нахамил, был пьян".
Флиртовала женским голосом, предлагала заглянуть под капот, посмотреть, не потекло ли масло.
А в России беспилотные "Цирконы".🤣
Ну нет, все же автопилоты Яндекса на уровне, даже Маркус Брауни оценил в видео, так что тут скорее быстрее бы законы поменяли, чтобы уже как можно больше было автопилотов на улицах
Не у вас. Вы тут ни при чём. Их не хипсторы делают, а специалисты с высшим образованием )
Яндекс обещает 2 года и в мск.
месяц назад видел у Цирка на Вернадского, с инженером пока что.
Кстати, у нас есть ментальная ебнутость, сразу появились не хорошие мысли, как бы протестировать автопилот.
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