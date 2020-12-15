Транспорт
Рая Хачатрян

Американский разработчик сверхзвукового пассажирского самолёта Boom Technology привлёк $50 млн и стал «единорогом» Материал редакции

Компания может начать испытательные полеты к 2026 году.

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Разработчик сверхзвукового самолета Boom Technology привлёк $50 млн, в результате чего оценка компании превысила $1 млрд, сообщил Bloomberg генеральный директор компании Блейк Шолл.

Средства вложил фонд WRVI Capital и довел общий объем финансирования Boom до $210 млн. Среди существующих инвесторов Boom — фонд Emerson Collective, соучредитель электронного кошелка Stripe Джон Коллисон, венчурное подразделение Bolt и Y Combinator Continuity.

Модель самолета

Boom Technology была основана в 2014 году. Сверхзвуковой самолет компании, который должен летать в два раза быстрее существующих, находится на стадии проектирования. В 2021 году компания планирует запуск уменьшенного прототипа, а в 2022 году — строительство завода по производству самолетов, пишет Bloomberg.

Компания может начать испытательные полеты к 2026 году, но это потребует дополнительных финансовых средств, сказал Шолл. Boom планирует начать полеты по ценам, равным бизнес-классу, а затем снизить их до уровня эконома. Некоторые авиакомпании, например, Japan Airlines, уже сделали предзаказ самолетов.

Последним пассажирским самолетом, который летал быстрее скорости звука, был Concorde, но его прекратили выпускать в 2003 году.

#новость #инвестиции

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