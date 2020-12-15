Американский разработчик сверхзвукового пассажирского самолёта Boom Technology привлёк $50 млн и стал «единорогом» Материал редакции
Компания может начать испытательные полеты к 2026 году.
Разработчик сверхзвукового самолета Boom Technology привлёк $50 млн, в результате чего оценка компании превысила $1 млрд, сообщил Bloomberg генеральный директор компании Блейк Шолл.
Средства вложил фонд WRVI Capital и довел общий объем финансирования Boom до $210 млн. Среди существующих инвесторов Boom — фонд Emerson Collective, соучредитель электронного кошелка Stripe Джон Коллисон, венчурное подразделение Bolt и Y Combinator Continuity.
Boom Technology была основана в 2014 году. Сверхзвуковой самолет компании, который должен летать в два раза быстрее существующих, находится на стадии проектирования. В 2021 году компания планирует запуск уменьшенного прототипа, а в 2022 году — строительство завода по производству самолетов, пишет Bloomberg.
Компания может начать испытательные полеты к 2026 году, но это потребует дополнительных финансовых средств, сказал Шолл. Boom планирует начать полеты по ценам, равным бизнес-классу, а затем снизить их до уровня эконома. Некоторые авиакомпании, например, Japan Airlines, уже сделали предзаказ самолетов.
Последним пассажирским самолетом, который летал быстрее скорости звука, был Concorde, но его прекратили выпускать в 2003 году.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще