Транспорт
Филипп Концаренко

Sony начала тестировать свой первый электромобиль Vision-S на европейских дорогах Статьи редакции

Sony анонсировала собственный электромобиль в 2020 году.

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Sony показала первые видео с тестирования своего электромобиля Vision-S. Тестирование началось в декабре 2020 года на дорогах общего пользования в Европе.

Выпуском автомобиля занимается Magna — крупный канадский производитель автозапчастей. Он, например, собирает i-Pace для Jaguar. Sony работает над электромобилем вместе с другими игроками рынка: Nvidia, Bosch, Qualcomm, BlackBerry и другими.

Sony представила концепт своего первого электрокара Vision-S на выставке CES в 2020 году. Тогда автомобиль считали лишь концептом. По данным The Verge, автомобиль оснащён 33 датчиками, которые находятся внутри и снаружи, несколькими широкоформатными дисплеями на передней консоли и звуковой системой «360 Reality Audio».

По данным motor1, два электродвигателя Vision-S позволят автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды и развивать максимальную скорость до 240 км/ч.

Похожим путём хочет пойти Apple — в январе Korea Economic Daily сообщило о переговорах между Hyundai и Apple по поводу совместного производства электромобилей.

#новость #sony

Материал дополнен редакцией
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Георгий Беглорян

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Вадим Зарипов

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Sony вроде опровергнула планы по серийному выпуску этого концепта, но степень его проработки, плюс вывод на испытания внушают надежду.

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