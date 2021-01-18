«Ситимобил» запустил кэшбек за поездки: бонусами можно оплатить часть или всю стоимость Статьи редакции
В будущем бонусы можно будет тратить и в партнёрских сервисах.
Сервис такси «Ситимобил» обновил программу лояльности — пользователи смогут получать кэшбек за поездки и оплачивать бонусами часть или всю сумму заказа, рассказали vc.ru в компании.
В зависимости от количества поездок и суммы заказов пользователь получает один из шести уровней: «Домосед», «Новичок», «Частый гость», «Знаток», «Гид» и «Легенда». Статус обновляется каждые 30 дней.
Чем выше уровень, тем больше бонусов за поездки может получить пользователь (1 бонус равен 1 рублю). Размер кэшбека варьируется от 7% на уровне «Частый гость» до 20% на «Легенде». На этапе запуска все «Новички» получат повышенный кэшбек в 10%, уточнили в сервисе.
Полученными «Ситибонусами» пользователи могут оплатить часть или всю поездку: до 25% на уровне «Частый гость», до 50% «Знатоке», до 75% «Гиде» и до 100% на «Легенде». На старте «Новички» также смогут оплатить до 50% суммы бонусами.
Пассажирам, которые уже пользовались приложением, будет автоматически присвоен уровень в программе лояльности с учётом его активности за последние 30 дней. Статус появится с обновлением приложения.
Скидки по подпискам «СберПрайм» (от «Сбера») и VK Combo (Mail.ru Group) действуют вместе с кешбеком и не влияют на получение бонусов, уточнили в компании. «Ситимобил» входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group. В компании уточнили, что в будущем обновлённая программа лояльности может быть интегрирована как с сервисами СП, так и внешними партнёрами.
- До этого пользователи «Ситимобила» могли получить фиксированные 10% кэшбека за поездки по тарифам «Комфорт» и выше, уточнили в компании. При этом бонусами можно было оплатить только всю сумму.
- В «Яндекс.Такси» также можно оплатить поездки баллами по подписке «Плюс».
Блоги компаний
Показать еще