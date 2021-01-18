Транспорт
Таня Боброва

«Ситимобил» запустил кэшбек за поездки: бонусами можно оплатить часть или всю стоимость Статьи редакции

В будущем бонусы можно будет тратить и в партнёрских сервисах.

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Сервис такси «Ситимобил» обновил программу лояльности — пользователи смогут получать кэшбек за поездки и оплачивать бонусами часть или всю сумму заказа, рассказали vc.ru в компании.

В зависимости от количества поездок и суммы заказов пользователь получает один из шести уровней: «Домосед», «Новичок», «Частый гость», «Знаток», «Гид» и «Легенда». Статус обновляется каждые 30 дней.

Чем выше уровень, тем больше бонусов за поездки может получить пользователь (1 бонус равен 1 рублю). Размер кэшбека варьируется от 7% на уровне «Частый гость» до 20% на «Легенде». На этапе запуска все «Новички» получат повышенный кэшбек в 10%, уточнили в сервисе.

Полученными «Ситибонусами» пользователи могут оплатить часть или всю поездку: до 25% на уровне «Частый гость», до 50% «Знатоке», до 75% «Гиде» и до 100% на «Легенде». На старте «Новички» также смогут оплатить до 50% суммы бонусами.

Пассажирам, которые уже пользовались приложением, будет автоматически присвоен уровень в программе лояльности с учётом его активности за последние 30 дней. Статус появится с обновлением приложения.

Мы заметили, что клиенты, которые получают бонусы, на 30% активнее на нашем сервисе, остаются с нами дольше и ездят чаще, поэтому мы запускаем кэшбек в рамках программы лояльности. В перспективе это поможет нам сократить затраты на привлечение клиентов, увеличить уровень удержания и LTV (Lifetime value — общая прибыль, которую получает компания за все время сотрудничества с клиентом) наших пользователей.

В дальнейшем программа лояльности позволит интегрироваться с партнёрами и другими программами лояльности, чтобы предложить клиентам больше возможностей копить и тратить накопленные бонусы.

Виталий Бедарев
исполнительный директор «Ситимобил»

Скидки по подпискам «СберПрайм» (от «Сбера») и VK Combo (Mail.ru Group) действуют вместе с кешбеком и не влияют на получение бонусов, уточнили в компании. «Ситимобил» входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group. В компании уточнили, что в будущем обновлённая программа лояльности может быть интегрирована как с сервисами СП, так и внешними партнёрами.

  • До этого пользователи «Ситимобила» могли получить фиксированные 10% кэшбека за поездки по тарифам «Комфорт» и выше, уточнили в компании. При этом бонусами можно было оплатить только всю сумму.
  • В «Яндекс.Такси» также можно оплатить поездки баллами по подписке «Плюс».

#новость #ситимобил

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Дак кешбек там давным давно был, только назывался просто баллами

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