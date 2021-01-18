Мы заметили, что клиенты, которые получают бонусы, на 30% активнее на нашем сервисе, остаются с нами дольше и ездят чаще, поэтому мы запускаем кэшбек в рамках программы лояльности. В перспективе это поможет нам сократить затраты на привлечение клиентов, увеличить уровень удержания и LTV (Lifetime value — общая прибыль, которую получает компания за все время сотрудничества с клиентом) наших пользователей.

В дальнейшем программа лояльности позволит интегрироваться с партнёрами и другими программами лояльности, чтобы предложить клиентам больше возможностей копить и тратить накопленные бонусы.