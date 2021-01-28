Транспорт
Таня Боброва

Tesla приостановила производство электрогрузовиков Semi, потому что пока не может выпускать столько аккумуляторов Статьи редакции

Компания показала грузовик ещё в 2017 году.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi приостановлено, пока компания не сможет наладить выпуск собственных аккумуляторов. Об этом пишет CNBC.

Tesla показала Semi в 2017 году, заявив о первых поставках в 2019 году. В апреле 2020 года компания сообщила о переносе старта производства на начало 2021 года. Среди заказчиков — PepsiCo, DHL, Walmart и другие компании.

По словам Маска, у компании нет проблем с созданием грузовика, кроме обеспечения батарей. Он отметил, что Tesla Semi использует в пять раз более ёмкий аккумулятор, чем легковой автомобиль, но Tesla не может сделать грузовик в пять раз дороже. Поэтому пока смысла выпускать Semi нет, заключил Маск.

  • 28 января Tesla отчиталась о финансовых результатах 2020 года: автопроизводитель впервые завершил его с прибылью в $721 млн и с выручкой в $31,5 млрд.

#новость #tesla

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Вася Пражкин

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Артем Баранов

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