Транспорт
Евгения Евсеева

Apple вела переговоры с Nissan о производстве электромобиля под своим брендом — FT Статьи редакции

Nissan не хочет становиться простым сборщиком оборудования, говорят источники.

  • Обсуждения были короткими и не дошли до высшего руководства, так как Apple хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под брендом Apple, пишет Financial Times.
  • Такое сотрудничество понизило было автопроизводителя до поставщика оборудования, сказал один источник FT. Многие автопроизводители боятся стать «Foxconn автомобильной промышленности» — фирмой, которая собирает iPhone.
  • В Apple отказались от комментариев. Ашвани Гупта, главный операционный директор Nissan, заявил, что они не ведут переговоры.
  • Гупта заявил FT, что Nissan не собирается менять способ производства автомобилей. Он подчеркнул, что компания будет проектировать и производить автомобили как Nissan.
  • Кроме того, он отметил, что Nissan открыта для сотрудничества с технологическими компаниями. «Мы можем создать партнёрство, но адаптируя их услуги к нашему продукту, а не наоборот», — добавил Гупта.
  • В январе 2021 года корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах Hyundai и Apple. В феврале слухи укрепились: например, производственным партнёром Apple могла стать KIA, а инвестиции в проект составить $6,6 млрд. В феврале Hyundai сообщила, что партнёрство с Apple о выпуске электромобилей не состоится.

#новость #apple

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Александр Кучеряев

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АвтоВАЗ не против стать сборщиком

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Michael Petrov

Александр
8

автовазом владеет бизнес юнит "Renault Dacia-Lada", который часть "Альянса" Renault–Nissan–Mitsubishi

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Sergey Epihin

Александр
–2

Мало быть готовым, надо иметь квалифицированных рабочих, готовых работать за копейки. 

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Александр Кучеряев

Sergey
0

А не квалифицированных готовых за еду?

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Взаимный браслет

8

Apple так и не найдёт, похоже, сборщика. Ну ничо, Foxconn и машины научится собирать)) 

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Александр Кучеряев

Взаимный
0

TSMC вроде что-то делает для автопроизводителей

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Nikolay Vavilov

Александр
0

автопроизводитель сейчас - это дизайн + крупноузловое проектирование и сборка(заводы). все остальные компоненты, в том числе и для двигателей, коробки передач, фары и все все все- делают подрядчики.
Поэтому, не имея налаженную цепочку поставок всех этих компонентов- невозможно собрать авто.

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Alexandr Shilnikov

4

Ну да, лучше дочь проститутка, чем стать Foxconn автомобильной промышленности

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Данияр Салахутдинов

Alexandr
3

Учитывая, как агрессивно Apple торгуется со своими сборщиками, видимо, Nissan видит мало выгоды в таком сотрудничестве, плюс некоторые репутационные издержки.

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Денис Файзулин

Данияр
0

выбьют самые низкие цены и все издержки на тебя повесят. На кой хрен это самураям

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Serg Al

0

))

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Павел Бокарёв

0

Потому что ниссан это самсунг

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Dmitriy

0

Почему-то пока не хотят как Тесла в ангаре вручную шлепать 🤷🏼‍♂️

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Nikolay Vavilov

0

Apple подумала: ха, а как нам Маска, прямо со старта, обыграть?
А давай все сливки  сами снимать будем, а все расходы и  низкомаржинальный бизнес - гайки крутить -  отдадим китайцам(корейцам) ?

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