Apple вела переговоры с Nissan о производстве электромобиля под своим брендом — FT Статьи редакции
Nissan не хочет становиться простым сборщиком оборудования, говорят источники.
- Обсуждения были короткими и не дошли до высшего руководства, так как Apple хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под брендом Apple, пишет Financial Times.
- Такое сотрудничество понизило было автопроизводителя до поставщика оборудования, сказал один источник FT. Многие автопроизводители боятся стать «Foxconn автомобильной промышленности» — фирмой, которая собирает iPhone.
- В Apple отказались от комментариев. Ашвани Гупта, главный операционный директор Nissan, заявил, что они не ведут переговоры.
- Гупта заявил FT, что Nissan не собирается менять способ производства автомобилей. Он подчеркнул, что компания будет проектировать и производить автомобили как Nissan.
- Кроме того, он отметил, что Nissan открыта для сотрудничества с технологическими компаниями. «Мы можем создать партнёрство, но адаптируя их услуги к нашему продукту, а не наоборот», — добавил Гупта.
- В январе 2021 года корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах Hyundai и Apple. В феврале слухи укрепились: например, производственным партнёром Apple могла стать KIA, а инвестиции в проект составить $6,6 млрд. В феврале Hyundai сообщила, что партнёрство с Apple о выпуске электромобилей не состоится.
АвтоВАЗ не против стать сборщиком
автовазом владеет бизнес юнит "Renault Dacia-Lada", который часть "Альянса" Renault–Nissan–Mitsubishi
Мало быть готовым, надо иметь квалифицированных рабочих, готовых работать за копейки.
TSMC вроде что-то делает для автопроизводителей
автопроизводитель сейчас - это дизайн + крупноузловое проектирование и сборка(заводы). все остальные компоненты, в том числе и для двигателей, коробки передач, фары и все все все- делают подрядчики.
Поэтому, не имея налаженную цепочку поставок всех этих компонентов- невозможно собрать авто.
Ну да, лучше дочь проститутка, чем стать Foxconn автомобильной промышленности
Учитывая, как агрессивно Apple торгуется со своими сборщиками, видимо, Nissan видит мало выгоды в таком сотрудничестве, плюс некоторые репутационные издержки.
выбьют самые низкие цены и все издержки на тебя повесят. На кой хрен это самураям
Apple подумала: ха, а как нам Маска, прямо со старта, обыграть?
А давай все сливки сами снимать будем, а все расходы и низкомаржинальный бизнес - гайки крутить - отдадим китайцам(корейцам) ?
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