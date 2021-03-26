Российская Zetta начнёт серийное производство электромобилей до конца 2021 года Статьи редакции
Российский разработчик электромобилей уже объявлял о серийном производстве в 2020 году, но отложил запуск.
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируют запустить до конца 2021 года, пишет ТАСС.
«До конца года начнут. Всё будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ», — заявил Мантуров.
Мантуров прокатился на электромобиле во время посещения технопарка «Жигулевская Долина». Он назвал управление машиной «комфортным». По его словам, в автомобиле нужно «поработать над шумоизоляцией, над интерьером до конца, чтобы он уже был штатный».
- Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент. Разработчик планировал начать производство в начале 2020 года, но из-за пандемии планы изменились.
- В начале сентября 2020 года Zetta отложила производство первого серийного электромобиля City Modul 1. Компания не смогла получить заём в размере 99,9 млн рублей под 1% годовых от Фонда развития промышленности (ФРП).
- В январе 2021 года прокуратура сообщила, что разработчик электромобилей задолжал работникам 4 млн рублей. Он выплатил деньги после вмешательства властей.
2022-й год, около завода Zetta холм, на нём отдыхают главный инженер и директор завода (оба с приставкой "экс"). Смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из
жопы"...
Мантуров прокатился на электромобиле во время посещения технопарка «Жигулевская Долина»
Как же удобно говорить в конце первого квартала года «До конца года начнут. Всё будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ»!
В добрый путь,любое прогрессивное начинание это хорошо,думаю для каршеринга самое то!
Если ценник будет больше 600 тысяч рублей, навряд ли этот электромобиль обретет популярность
Неудачный формат: при длине 3 метра пропадает все преимущество размера, которое является главным плюсом этой табуретки. Например Смарт короче на 30 см и паркуется везде и разворачивается в 3 приёма везде. А этот размер ни туда ни сюда.
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