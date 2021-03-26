Транспорт
Евгения Евсеева

Российская Zetta начнёт серийное производство электромобилей до конца 2021 года Статьи редакции

Российский разработчик электромобилей уже объявлял о серийном производстве в 2020 году, но отложил запуск.

18 18 комментариев
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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируют запустить до конца 2021 года, пишет ТАСС.

«До конца года начнут. Всё будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ», — заявил Мантуров.

Мантуров прокатился на электромобиле во время посещения технопарка «Жигулевская Долина». Он назвал управление машиной «комфортным». По его словам, в автомобиле нужно «поработать над шумоизоляцией, над интерьером до конца, чтобы он уже был штатный».

  • Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент. Разработчик планировал начать производство в начале 2020 года, но из-за пандемии планы изменились.
  • В начале сентября 2020 года Zetta отложила производство первого серийного электромобиля City Modul 1. Компания не смогла получить заём в размере 99,9 млн рублей под 1% годовых от Фонда развития промышленности (ФРП).
  • В январе 2021 года прокуратура сообщила, что разработчик электромобилей задолжал работникам 4 млн рублей. Он выплатил деньги после вмешательства властей.
Кто разрабатывает российский электроавтомобиль…
В стартап вложено 570 млн рублей, но этого не хватает, чтобы пустить машины в серию.
vc.ru

#новость #zetta

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Вася Пражкин

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2022-й год, около завода Zetta холм, на нём отдыхают главный инженер и директор завода (оба с приставкой "экс"). Смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из
жопы"...

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greg chudnoff

Вася
0

Этот анекдот не просто бородатый, он уже истлел.

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Roman Moskovskiy

3

Можно хотя бы один??

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Raimond Vladimirov

1

Мантуров прокатился на электромобиле во время посещения технопарка «Жигулевская Долина»

Ответить

Сидор

1

Как же удобно говорить в конце первого квартала года «До конца года начнут. Всё будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ»!

Ответить

greg chudnoff

Сидор
0

Заметьте, год не уточнили.

Ответить

Егор Т.

1

ну как начнет, так и напишите?

Ответить

роман долгополов

1

В добрый путь,любое прогрессивное начинание это хорошо,думаю для каршеринга самое то!

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Ярослав

0

почему  эта херня такая страшная 

Ответить

Александр Сергеевич

0

Да давайте уже!!!

Ответить

Сергей

0

Если ценник будет больше 600 тысяч рублей, навряд ли этот электромобиль обретет популярность

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Sergei Timofeyev

0

Что там делает Мантуров? Это госпредприятие или частное?

Ответить

Alex Bach

0

Не начнут

Ответить

Предстоящий бас

0

Было бы хорошо, но что-то не верится... 

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Балкон.Ру

0

Неудачный формат: при длине 3 метра пропадает все преимущество размера, которое является главным плюсом этой табуретки. Например Смарт короче на 30 см и паркуется везде и разворачивается в 3 приёма везде. А этот размер ни туда ни сюда.

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greg chudnoff

0
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Андрей

–2

Диски днище, как на 6ки раньше ставили тюнниг-шмуннинг

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Александр Калита

–2

Что вечно такие названия убогие постоянно, креатива 0

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