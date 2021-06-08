Транспорт
Маша Цепелева

Глава грузового подразделения Tesla и «правая рука» Маска Джером Гильен покинул компанию после 10 лет работы Статьи редакции

Грузовики Tesla Semi должны были повиться на рынке ещё в 2019 году, последний раз компания перенесла запуск из-за нехватки аккумуляторов.

  • Джером Гильен был одним из четырёх топ-менеджеров Tesla, о его уходе из компании стало известно из финансовой отчётности в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщает Bloomberg.
  • Гильен пришёл в компанию осенью 2010 года на должность директора по запуску производства Model S. В 2015 году взял отпуск на несколько месяцев, но вернулся в 2016 году на пост главы направления по производству грузовых автомобилей Semi. В 2018 году Гильен стал руководителем всего автомобильного подразделения, а в марте 2021 года — главой направления тяжёлого грузового транспорта.
  • Впервые Tesla представила грузовики Semi в 2017 году, а в 2019 году они должны были появиться на рынке, но сроки сдвигались несколько раз.
  • В январе 2021 года Илон Маск заявил, что поставка Semi начнётся через несколько месяцев, проблема — в нехватке аккумуляторов, которые Tesla разрабатывает вместе с Panasonic.
Джером Гильен Wikipedia

#tesla #новость

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Ar AbduRashid

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А может с корабля бегут?

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Джон Картошкин

Ar
1

К слову о корабле - как его назовёшь, так он и поплывёт. Назови грузовик Semi (половина) и он всегда будет готов только наполовину )

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Eduard G

Ar
0

Много бегут?

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Ar AbduRashid

Eduard
0

Не знаю, я спросил.
В конце предложения вопросительный знак

Ответить

Никита Корниенко

Eduard
0

Долго бегут*

Ответить

Ar AbduRashid

Никита
0

Пока кушать есть, сидят молчат 😁

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Yury Kotov

0

А кто «левая рука»?

Ответить

Никита Корниенко

Yury
0

Талула Райли

Ответить

Хозяин

Никита
0

другая уже давно

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Андрей

0

Не совсем корректно называть его правой рукой Илона Маска, когда помимо него есть куда более известная "правая рука" Гвинн Шотвел

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Александр Макаров

Андрей
0

Она вроде бы больше по SpaceX.

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Олег Кравченко

0

Баян

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Поддержка Сайта

0

Как говорится: "легенда".

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Вася Пражкин

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Может теперь с Semi дела наладятся. Давно пора уже выдать электротрак.

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