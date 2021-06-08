Глава грузового подразделения Tesla и «правая рука» Маска Джером Гильен покинул компанию после 10 лет работы Статьи редакции
Грузовики Tesla Semi должны были повиться на рынке ещё в 2019 году, последний раз компания перенесла запуск из-за нехватки аккумуляторов.
- Джером Гильен был одним из четырёх топ-менеджеров Tesla, о его уходе из компании стало известно из финансовой отчётности в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщает Bloomberg.
- Гильен пришёл в компанию осенью 2010 года на должность директора по запуску производства Model S. В 2015 году взял отпуск на несколько месяцев, но вернулся в 2016 году на пост главы направления по производству грузовых автомобилей Semi. В 2018 году Гильен стал руководителем всего автомобильного подразделения, а в марте 2021 года — главой направления тяжёлого грузового транспорта.
- Впервые Tesla представила грузовики Semi в 2017 году, а в 2019 году они должны были появиться на рынке, но сроки сдвигались несколько раз.
- В январе 2021 года Илон Маск заявил, что поставка Semi начнётся через несколько месяцев, проблема — в нехватке аккумуляторов, которые Tesla разрабатывает вместе с Panasonic.
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14 комментариев
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А может с корабля бегут?
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К слову о корабле - как его назовёшь, так он и поплывёт. Назови грузовик Semi (половина) и он всегда будет готов только наполовину )
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0
Долго бегут*
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0
А кто «левая рука»?
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0
Не совсем корректно называть его правой рукой Илона Маска, когда помимо него есть куда более известная "правая рука" Гвинн Шотвел
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