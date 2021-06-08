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Транспорт
Маша Цепелева

Кикшеринги ограничили скорость арендованных электросамокатов до 10 км/ч в двух районах Петербурга Статьи редакции

Ограничения будут действовать на 20 улицах Центрального и Петроградского районов.

12 12 комментариев
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Сервисы кикшеринга и комитет по транспорту Петербурга заключили соглашение об ограничении скорости электросамокатов, сообщает «Фонтанка».

Скорость автоматически ограничат на Невском проспекте, площади Восстания, улице Марата (от Невского до Стремянной улицы), Лиговском проспекте (от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка), Большом проспекте Петроградской стороны, Каменноостровском проспекте (от Левашовского проспекта до Большой Пушкарской улицы) и Кронверкском проспекте.

Также ограничения будут действовать на набережной реки Мойки, Гороховой, Большой Конюшенной, Малой Конюшенной улиц, Конюшенной площади, Малой Садовой, Садовой улиц (от начала и до Лермонтовского проспекта), переулка Крылова, Малой Морской, Большой Морской улиц (от Невского до Вознесенского проспекта), Кирпичного переулка, Исаакиевской площади и переулка Антоненко.

Кроме того скорость будет ниже возле основных достопримечательностей города, но пока не уточняется, каких именно.

Ограничения начали действовать 8 июня.

  • В июне 2021 года СК по Петербургу начал расследование обстоятельств травмирования детей после наезда электросамокатов, в офисах кикшерингов прошли обыски.
  • Также в июне власти Москвы подготовили правила для арендованных электросамокатов, по которым скорость ограничат до 25 км/ч.

#новость #электросамокаты

12 12 комментариев
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Goodsanta

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Владельцы только и рады - меньше скорость, больше времени использования, больше выручки)

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A V

Goodsanta
1

Ехать на 10 это ужасное тошнилово.Там и на 15 уже никакой динамики, обогнать кого-либо тяжело.Опасность столкновения наоборот усиливается.

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Андрей

4

Даже при 15 км/ч самокат с <80% зарядом батареи едет не особо быстро.
При 10 км/ч взрослого мужчину он будет вообще еле-еле катить.

При этом да: цену никто не уменьшит и дорога будет занимать дольше. И дороже.

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Артем Большаков

3

10 ум час это вообще ни о чем

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Alexey Ivanov

1

Возможно, вырастет спрос на личные самокаты.

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Натуральный диод

Alexey
0

Я вот тоже уже задумался, хотя вроде и ездить толком некуда - только по выдуманные делам и прогулки -) 

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Аружан Аманжол

–1

.

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Сергей Сергеевич

0

Только с прогулки, бухие безумцы и на 10 убивать будут

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One Geek

0

Как если бы самокаты опасны только возле памятников культуры, а две станции метро от центра - можно гонять, безопасно же.

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Nick Levy

0

На этих улицах особо и не погонять было, есть Крестовский остров, ну и в других районах места, где много пространства

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Michel Lebron

0

Владельцы только и рады - меньше скорость, больше времени использования, больше выручки)
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Натуральный диод

0

Ну хотя бы по времени можно было сделать.
У нас в Самаре ограничили в парке им. Гагарина до 17 и ещё на участке МШ (там сквер) до 15.
Я понимаю ограничения днем, в выходные. 
Но почему я в среду в 11 ночи не могу дать 25 км/ч при видимости в километр?! 

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