Кикшеринги ограничили скорость арендованных электросамокатов до 10 км/ч в двух районах Петербурга Статьи редакции
Ограничения будут действовать на 20 улицах Центрального и Петроградского районов.
Сервисы кикшеринга и комитет по транспорту Петербурга заключили соглашение об ограничении скорости электросамокатов, сообщает «Фонтанка».
Скорость автоматически ограничат на Невском проспекте, площади Восстания, улице Марата (от Невского до Стремянной улицы), Лиговском проспекте (от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка), Большом проспекте Петроградской стороны, Каменноостровском проспекте (от Левашовского проспекта до Большой Пушкарской улицы) и Кронверкском проспекте.
Также ограничения будут действовать на набережной реки Мойки, Гороховой, Большой Конюшенной, Малой Конюшенной улиц, Конюшенной площади, Малой Садовой, Садовой улиц (от начала и до Лермонтовского проспекта), переулка Крылова, Малой Морской, Большой Морской улиц (от Невского до Вознесенского проспекта), Кирпичного переулка, Исаакиевской площади и переулка Антоненко.
Кроме того скорость будет ниже возле основных достопримечательностей города, но пока не уточняется, каких именно.
Ограничения начали действовать 8 июня.
- В июне 2021 года СК по Петербургу начал расследование обстоятельств травмирования детей после наезда электросамокатов, в офисах кикшерингов прошли обыски.
- Также в июне власти Москвы подготовили правила для арендованных электросамокатов, по которым скорость ограничат до 25 км/ч.
Владельцы только и рады - меньше скорость, больше времени использования, больше выручки)
Даже при 15 км/ч самокат с <80% зарядом батареи едет не особо быстро.
При 10 км/ч взрослого мужчину он будет вообще еле-еле катить.
При этом да: цену никто не уменьшит и дорога будет занимать дольше. И дороже.
Возможно, вырастет спрос на личные самокаты.
Натуральный диод
Я вот тоже уже задумался, хотя вроде и ездить толком некуда - только по выдуманные делам и прогулки -)
Как если бы самокаты опасны только возле памятников культуры, а две станции метро от центра - можно гонять, безопасно же.
На этих улицах особо и не погонять было, есть Крестовский остров, ну и в других районах места, где много пространства
Владельцы только и рады - меньше скорость, больше времени использования, больше выручки)
http://pfmeng.com/vtx/video-a-v-e04.html?ref=vc.ru
http://pfmeng.com/vtx/video-a-v-e06.html?ref=vc.ru
http://pfmeng.com/vtx/video-a-v-e08.html?ref=vc.ru
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