В США новая Tesla Model S Plaid «самопроизвольно загорелась с водителем внутри» Статьи редакции
Адвокаты владельца утверждают, что электромобиль был в партии из первых 250 машин.
Новая Tesla Model S Plaid загорелась в Пенсильвании. На некоторе время водитель оказался заперт внутри горевшего автомобиля, сообщает The Verge со ссылкой на местное пожарное управление. Водитель не пострадал.
Илон Маск представил «самый быстрый» автомобиль от Tesla в июне 2021 года, поставки Model S Plaid начались в этом же месяце по цене от $130 тысяч.
Адвокат владельца машины утверждает, что это была одна из первых 250 моделей, отправленных клиентам. По его словам, автомобиль загорелся сам.
«Предварительное расследование продолжается, мы призываем Tesla отозвать автомобили, пока не будет закончено полное расследование», — сообщил другой адвокат владельца Марк Герагос.
В 2019 году Илон Маск комментировал в Twitter случаи самовозгорания электромобилей.
Tesla ежегодно публикует статистику возгораний и утверждает, что ее электромобили — самые безопасные в мире.
Компания несколько раз модернизировала Model S, чтобы снизить риск возгорания. В 2013 году после расследования нескольких пожаров Tesla выпустила обновление ПО и добавила дополнительную защиту батарей.
В 2016 году компания выпустила обновление ПО для «дополнительной безопасности во время зарядки» после того, как Model S загорелась в Норвегии.
Представители Tesla не стали комментировать инцидент. Компания распустила отдел по связям с общественностью и не ответила ни на один запрос в течение последних двух лет, сообщает The Verge.
Компания распустила отдел по связям с общественностью и не ответила ни на один запрос в течение последних двух лет, сообщает The Verge.
Я так скажу - электричество гореть не может. Чувака, возможно, ёбнуло током, но огонь от электричества - полная хуета. Правильно Маск говорит - двигатели внутреннего СГОРАНИЯ могут загореться, а электричество не горит, оно течёт. Затопить могло мужика, а пожара не было.
Акции падают, надо покупать, скоро опять памп будет из-за новости очередной что все нормально и подарили новую Теслу
Я бы дождался сперва полного расследования и всех фактов, а не делать поспешный «вброс»
Комментарий удален
Комментарий удален
Адвокат владельца машины утверждает, что это была одна из первых 250 моделей, отправленных клиентам. По его словам, автомобиль загорелся сам. Успокоил ..
Chevrolet, Hyundai, Audi и NIO ранее отзывали свои электромобили из-за риска самовозгорания. Ох ничего себе новости. Жесть
Комментарий удален
Компания должна отказаться от названия «шампанское», так можно будет называть только произведённый в России напиток из-за поправок к закону.
Пользователи заметили, что стоимость услуг выросла в три раза.
Сегодня расскажу о нашей внутренней базе знаний — как и почему она создавалась, о процессе сбора материалов и опыте использования. Как обычно, в конце статьи вас ждёт бонус — ссылка на публичную версию «Канона».
NFT – инвестиционный инструмент, который внезапно, этой весной, создал целую армию миллионеров, позволяя людям превращать в активы буквально все, что угодно. Но на самом деле, все еще более революционно, чем кажется. И к концу этой статьи вы поймете, почему. Рассказываем, что такое NFT, и почему они важны.
История Андрея Азимова, который хотел стабильно получать $1000 в месяц и недавно продал генератор сайтов из «Google Таблиц».
Адвокаты владельца утверждают, что электромобиль был в партии из первых 250 машин.
Он отсчитывался со стороны пользователя, а не сервиса.
Сегодня вопрос сохранения приватности в интернете становится все более актуальным: люди больше заботятся о безопасности персональных данных, а платформы в ответ внедряют новые технологии защиты личной информации. Руководитель отдела аналитических продуктов Яндекса Сергей Лисицын объясняет, что новые правила означают для рекламной индустрии и…
В начале года компания купила акции SPAC на $130 млн.
Продукты Yota стали доступны для покупки во всех магазинах сети «Эльдорадо». Клиенты смогут приобрести полную линейку устройств Yota на специальных стойках в 573 магазинах «Эльдорадо» по всей России.