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Транспорт
Маша Цепелева

В США новая Tesla Model S Plaid «самопроизвольно загорелась с водителем внутри» Статьи редакции

Адвокаты владельца утверждают, что электромобиль был в партии из первых 250 машин.

25 25 комментариев
2711 просмотров

Новая Tesla Model S Plaid загорелась в Пенсильвании. На некоторе время водитель оказался заперт внутри горевшего автомобиля, сообщает The Verge со ссылкой на местное пожарное управление. Водитель не пострадал.

Илон Маск представил «самый быстрый» автомобиль от Tesla в июне 2021 года, поставки Model S Plaid начались в этом же месяце по цене от $130 тысяч.

Адвокат владельца машины утверждает, что это была одна из первых 250 моделей, отправленных клиентам. По его словам, автомобиль загорелся сам.

Ben Meiselas @meiselasb
Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. https://t.co/wXyJXbWggJ
Мы представляем клиента, который купил новую Tesla Model S Plaid, она была отгружена в числе первых 250. Во вторник автомобиль самопроизвольно возгорелся. Наш клиент оказался в ловушке и мог умереть. Мы пытались связаться с Tesla, но пока нас игнорируют.

«Предварительное расследование продолжается, мы призываем Tesla отозвать автомобили, пока не будет закончено полное расследование», — сообщил другой адвокат владельца Марк Герагос.

В 2019 году Илон Маск комментировал в Twitter случаи самовозгорания электромобилей.

Elon Musk @elonmusk
Over a million combustion engine (it’s right there in the name!) car fires per year & thousands of deaths, but one Tesla car fire with no injuries gets biggest headlines. Why the double standard? This is a real question.
Больше миллиона двигателей внутреннего сгорания (это прямо в названии!) в автомобилях загорается ежегодно, тысячи смертей, но один пожар в автомобиле Tesla без травм получает самые громкие заголовки. Почему двойные стандарты? Вот это настоящий вопрос.
Elon Musk @elonmusk
Reality is a Tesla, like most electric cars, is over 500% *less* likely to catch fire than combustion engine cars, which carry massive amounts of highly flammable fuel. Why is this never mentioned?
У Tesla, как и у большинства электромобилей, вероятность возгорания на 500% меньше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в которых огромное количество легковоспламеняющегося топлива. Почему об этом никогда не упоминается?

Tesla ежегодно публикует статистику возгораний и утверждает, что ее электромобили — самые безопасные в мире.

Компания несколько раз модернизировала Model S, чтобы снизить риск возгорания. В 2013 году после расследования нескольких пожаров Tesla выпустила обновление ПО и добавила дополнительную защиту батарей.

В 2016 году компания выпустила обновление ПО для «дополнительной безопасности во время зарядки» после того, как Model S загорелась в Норвегии.

Представители Tesla не стали комментировать инцидент. Компания распустила отдел по связям с общественностью и не ответила ни на один запрос в течение последних двух лет, сообщает The Verge.

  • Chevrolet, Hyundai, Audi и NIO ранее отзывали свои электромобили из-за риска самовозгорания.

#новость #tesla

25 25 комментариев
10
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25 комментариев
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Andrei Apanasik

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Компания распустила отдел по связям с общественностью и не ответила ни на один запрос в течение последних двух лет, сообщает The Verge.

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Кирилл Поддубный

Andrei
1

А что, так можно было??

Ответить

Людской звук

13

она была отгружена в числе первых 250. Во вторник автомобиль самопроизвольно возгорелся. Наш клиент оказался

... бета-тестером

Ответить

N N

8

— Что случилось с Теслой?
— Она сгорела. [улыбается] 

Ответить

Комментарий удален

Павел Дан

Malissa
10
Ответить

Сергей Щукин

2

Ну вот.. а все над Самсунгом смеялись..

Ответить

Danny Belchenko

2

Я так скажу - электричество гореть не может. Чувака, возможно, ёбнуло током, но огонь от электричества - полная хуета. Правильно Маск говорит - двигатели внутреннего СГОРАНИЯ могут загореться, а электричество не горит, оно течёт. Затопить могло мужика, а пожара не было.

Ответить

N N

1

Идёт тесладрочер по лесу, смотрит - Тесла горит, сел в неё и сгорел

Ответить

Жоомарт Абдиразаков

1

Согласен с Илоном, он все правильно сказал.

Ответить

Дмитрий Новиков

1

Идёт медведь по лесу. Видит Теслу. Сел в машину и сгорел.

Ответить

El'murza Alchakov

0

Акции падают, надо покупать, скоро опять памп будет из-за новости очередной что все нормально и подарили новую Теслу

Ответить

N N

El'murza
0

Теслу вообще не стоит брать из-за большого долга

Ответить

Лев Щенин

0

Вот это новость !
Наезд на Маска?
Конспирологи, ау ?

Ответить

Александр Кузнецов

0

Подожгли Китайцы

Ответить

Andrey Vinokurov

0

Предлагаю Маску переименовать с S Plaid на S7, хайпанёт)

Ответить

Антон Храмченко

0

Это все происки конкурентов

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Никто не понял это был сюрприз. Первый автомобиль со спецэффектом!

Ответить

Сергей Исаков

0

Плохой рекламы не бывает.

Ответить

Тимофей Пелевин

0

Я бы дождался сперва полного расследования и всех фактов, а не делать поспешный «вброс»

Ответить

Павел

Тимофей
0

Думаю поэтому вы не работаете журналистом) 

Ответить

Андрей Шевчук

0

500% less likely

Не надо так.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Сергей Иванов

0

Ох ничего себе новость.Каким образом?неужели все так плохо?

Ответить

Lossless Senator

0

Да и хуй с ней. 

Ответить

Денис Педан

0

Адвокат владельца машины утверждает, что это была одна из первых 250 моделей, отправленных клиентам. По его словам, автомобиль загорелся сам. Успокоил ..

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Руслан Кудрявцев

0

Chevrolet, Hyundai, Audi и NIO ранее отзывали свои электромобили из-за риска самовозгорания.  Ох ничего себе новости. Жесть

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Адвокаты владельца утверждают, что электромобиль был в партии из первых 250 машин.

Ben Meiselas @meiselasb
Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. https://t.co/wXyJXbWggJ
Мы представляем клиента, который купил новую Tesla Model S Plaid, она была отгружена в числе первых 250. Во вторник автомобиль самопроизвольно возгорелся. Наш клиент оказался в ловушке и мог умереть. Мы пытались связаться с Tesla, но пока нас игнорируют.
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