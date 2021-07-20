Whoosh говорит, что из города «выживают транспорт микромобильности», а Urent предупреждает о росте цен и думает об уходе из Казани.

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В Казани из-за ограничений сервисы для аренды электросамокатов лишились большинства стоянок. Кроме этого, часть дорог закрыли для электросамокатов, а на многих улицах скорость снизили до 10 или 15 км/ч.

Из 1200 парковок для электросамкатов ГИБДД оставила только 122, а мэрия выставила их на аукцион за 927 тысяч рублей. Федеральные Whoosh и Urent не понимают смысл тендера, а также как работать в городе на таких условиях: сервис станет хуже, но при этом дороже. Пока компании раздумывают о приостановке работы, мэрия молчит.

ГИБДД ужесточила правила и сократила количество стоянок для электросамокатов

Сначала власти Казани обсудили правила с сервисами аренды электросамокатов и подписали соглашение.

Стороны договорились с 21 июня:

Запретить пользоваться электросамокатами детям до 16 лет (в Москве и Петербурге до 18 лет), а также в алкогольном или наркотическом опьянении.

Выделить 60 городских «медленных» зон, где максимальная скорость электросамоката не должна превышать 10-15 км/ч.

Девять зон с запретом на движение электросамокатов.

16 участков дороги с запретом на парковку.

Власти пообещали штрафовать за неправильную парковку на 500 рублей, но не уточнили, кого — пользователя или сервиса. Отвечать за соблюдение правил обязали операторов кикшеринга.

Однако о конкретных зонах стороны не договаривались. Через четыре дня Whoosh и Urent получили письмо от комитета по транспорту Казани с предписанием ГИБДД Татарстана. Автоинспеция выбрала улицы, на которых будут ограничения, а также добавила новые требования — к парковкам для электросамокатов. Копия письма есть у vc.ru.

«Медленные» и «мёртвые» зоны

В письме были:

13 улиц с велодорожками, на которых максимальная скорость не должна превышать 15 км/ч.

Список улиц, на тротуарах которых скорость ограничена 10 км/ч — таких улиц оказалось 699.

Ранее стороны договорились о запрете передвижения на электросамокатах по дорогам. В письме прописали список таких участков — всего 2268 дорог.



Кроме того, операторы должны технически ограничить выезд на дорогу на электросамокате, в том числе «отключать проезд» по пешеходному переходу.

Парковки

В письме исполком также представил список парковок для электросамокатов — их количество сократилось с 1200 до 122 стоянок. На каждой стоянке можно размещать до 10 самокатов. То есть через ограничения для парковок начали регулировать численность электросамокатов, отмечало «Бизнес Online».

При полной загрузке на городских парковках не может стоять больше 1220 электросамокатов. На момент получения письма у Whoosh было 1500 самокатов в городе, а у Urent — 600 штук.

По требованиям исполкома, парковка должна быть размером 3,5 м * 1,5 м, а свободная ширина тротуара от границ парковки должна составлять не менее 2 метров.

из письма исполкома Казани

Кто должен делать разметку для таких парковок, в документе не уточняется.

За нарушение новых правил парковки компаниям грозят штрафы до 150 тысяч рублей по статье 3.2 Кодекса РТ об административных правонарушениях — «Нарушение порядка организации уличной торговли» . При повторном нарушении штраф составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Чем меньше в городе парковок, тем менее удобен сервис для пользователей — это убивает пользовательский сценарий поездок последней мили. Остаются только поездки для развлечения. Но с ограничением скорости на большей части города в 10 км/ч радость будет сомнительной. представитель Urent

Число поездок упало, а некоторые сервисы аренды получили штрафы

ГИБДД ввела такие ограничения, потому что её не устроили договорённости между комитетом по транспорту и сервисами, рассказало «Бизнес Online» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соглашение разрешало самокатам двигаться со скоростью пешеходного потока. Считалось, что самокатчики будут ехать не быстрее 5 км/ч. А когда нет пешеходов — до 25 км/ч. Но кто будет определять скорость этих самокатов в потоке пешеходов? Как это сделать? Кто поручится, что самокатчики не начнут гонять в толпе пешеходов на максимальных скоростях? В ГИБДД посчитали, что это небезопасно, поэтому и родился второй документ. источник «Бизнес Online»

По данным издания, ГИБДД запланировала рейды для контроля за превышением скорости и парковкой 25 июня — в тот же день, когда сервисы получили письмо.

Представитель Whoosh сообщил vc.ru, что компания получает штрафы за неправильное размещение самокатов с апреля 2021 года — за захламление или сужение тротуаров и прочее. Сервис оспорил их в суде, а затем получил новые.

Кроме того, самокаты Whoosh начали эвакуировать с улиц без актов изъятия — на штрафстоянке сейчас находится более 50 самокатов сервиса «без какой-либо законной и логичной причины», рассказали в компании.

С июня мы наблюдаем падение числа поездок почти вдвое. В основном это связано с сокращением числа точек парковки самокатов, на данный момент их около 500 на всю Казань. Чтобы на самокатах можно было доехать куда нужно, как на транспорте, стоянок должно быть более 1000. представитель Whoosh

«Парковки» — это точки на карте в приложении, где пользователь может оставить самокат. У Urent до введения ограничений 25 июня была 1000 таких точек, осталось 200.

Whoosh и Urent используют 122 парковки, которые разрешила занимать ГИБДД, а также стоянки своих партнёров, например, кафе и магазинов. Whoosh пользуется и другими городскими парковками.

За неполный месяц у Urent количество поездок в Казани упало на 30%. «Пользователям стало менее удобно использовать самокаты как транспорт из-за ограничения количества парковок», — пояснил представитель компании.

Город объявил аукцион на парковки, но кикшеринг не доволен условиями

В июле исполком Казани выставил на торги 122 стоянки с начальной стоимостью 927 тысяч рублей. Шаг аукциона — 46,3 тысяч рублей.

Аукцион пройдёт 2 августа. Победитель на три месяца получит все 122 точки под стоянку площадью 5,2 м² каждая. В тендере могут участвовать индивидуальные предприниматели и компании. По условиям победитель не может передавать право пользоваться парковками другим.

Тендер в Казани на парковочные места в его нынешнем виде настолько плох, что для нас не имеет смысла даже изображать попытки участия в нем. Он убивает конкуренцию в городе, что в свою очередь приведёт к росту стоимости поездок на шеринговых самокатах и ухудшению сервиса — нет смысла работать лучше, когда ты единственный игрок в городе. Это искусственное создание монополии, которое, вероятно, привлечет внимание антимонопольных органов и в любом случае убьет пользовательский сценарий «последней мили». представитель Urent

В пресс-службе ФАС России заявили vc.ru, что выводы о нарушении антимонопольного законодательства можно будет сделать только если ведомство получит жалобу.

Whoosh готов рассмотреть участие в тендере, если количество парковок в нём вырастет со 122 до 1000 точек.

В Urent не готовы участвовать в конкурсе в этом году.

Что сервисы говорят о своей работе в Казани в будущем

Ограничения ГИБДД «ставят под сомнение экономическую обоснованность дальнейшего развития сервисов кикшеринга» в Казани, заявляли в Urent в июне. Сервис будет принимать решение о дальнейшей работе в городе после аукциона, уточнил представитель компании в разговоре с vc.ru.

Начав работать в Казани в прошлом сезоне, мы увидели огромный спрос в городе на электросамокаты — люди используют их не просто как средство развлечения, но как полноценный транспорт последней мили. В городе для его развития есть все условия, инфраструктура. Мы видим, что появление сервисов кикшеринга помогает снижать зависимость от автомобильного транспорта, уменьшать пробки и улучшать экологию. Во всем мире кикшеринг также способствует росту туристического потенциала городов, поэтому мы были уверены, что сможем быть полезны для города и жителей. В этом году мы с тревогой наблюдаем за действиями казанских властей в отношении сервисов кикшеринга. представитель Urent

Если в Казани останется только 122 стоянки, электросамокаты не смогут работать как транспорт, заявили в Whoosh. «В этом случае проекту нет смысла работать — в модель развлечения в парках мы никогда не целились, все наши процессы и экономика, а так же польза для города сосредоточены в транспортной модели использования», — добавил представитель компании.

Нам кажется, что в городе нет согласованности в том, как поступать. Как развивать транспортную инфраструктуру, как разгружать дороги от автомобилей, а именно этим занимаются самокаты. Стоит учитывать, что мы создаем рабочие места. Дополнительно сотрудники ГИБДД начали штрафовать пользователей кикшеринга за поездки на самокатах по новым велодорожкам. Самокат, который едет до 25 км/ч, по их мнению, не может ехать по велодорожке. Наши самокаты маломощные, по действующему ПДД они скорее велосипед, оборудованный электродвигателем, который «заводится» от мускульной силы — нужно оттолкнуться ногой. представитель Whoosh