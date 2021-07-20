Казанские проблемы электросамокатов: власти в 10 раз сократили число стоянок, сервисы аренды не понимают, как работать Статьи редакции
Whoosh говорит, что из города «выживают транспорт микромобильности», а Urent предупреждает о росте цен и думает об уходе из Казани.
В Казани из-за ограничений сервисы для аренды электросамокатов лишились большинства стоянок. Кроме этого, часть дорог закрыли для электросамокатов, а на многих улицах скорость снизили до 10 или 15 км/ч.
Из 1200 парковок для электросамкатов ГИБДД оставила только 122, а мэрия выставила их на аукцион за 927 тысяч рублей. Федеральные Whoosh и Urent не понимают смысл тендера, а также как работать в городе на таких условиях: сервис станет хуже, но при этом дороже. Пока компании раздумывают о приостановке работы, мэрия молчит.
ГИБДД ужесточила правила и сократила количество стоянок для электросамокатов
Сначала власти Казани обсудили правила с сервисами аренды электросамокатов и подписали соглашение.
Стороны договорились с 21 июня:
- Запретить пользоваться электросамокатами детям до 16 лет (в Москве и Петербурге до 18 лет), а также в алкогольном или наркотическом опьянении.
- Выделить 60 городских «медленных» зон, где максимальная скорость электросамоката не должна превышать 10-15 км/ч.
- Девять зон с запретом на движение электросамокатов.
- 16 участков дороги с запретом на парковку.
Власти пообещали штрафовать за неправильную парковку на 500 рублей, но не уточнили, кого — пользователя или сервиса. Отвечать за соблюдение правил обязали операторов кикшеринга.
Однако о конкретных зонах стороны не договаривались. Через четыре дня Whoosh и Urent получили письмо от комитета по транспорту Казани с предписанием ГИБДД Татарстана. Автоинспеция выбрала улицы, на которых будут ограничения, а также добавила новые требования — к парковкам для электросамокатов. Копия письма есть у vc.ru.
«Медленные» и «мёртвые» зоны
В письме были:
- 13 улиц с велодорожками, на которых максимальная скорость не должна превышать 15 км/ч.
- Список улиц, на тротуарах которых скорость ограничена 10 км/ч — таких улиц оказалось 699.
- Ранее стороны договорились о запрете передвижения на электросамокатах по дорогам. В письме прописали список таких участков — всего 2268 дорог.
Кроме того, операторы должны технически ограничить выезд на дорогу на электросамокате, в том числе «отключать проезд» по пешеходному переходу.
Парковки
В письме исполком также представил список парковок для электросамокатов — их количество сократилось с 1200 до 122 стоянок. На каждой стоянке можно размещать до 10 самокатов. То есть через ограничения для парковок начали регулировать численность электросамокатов, отмечало «Бизнес Online».
При полной загрузке на городских парковках не может стоять больше 1220 электросамокатов. На момент получения письма у Whoosh было 1500 самокатов в городе, а у Urent — 600 штук.
По требованиям исполкома, парковка должна быть размером 3,5 м * 1,5 м, а свободная ширина тротуара от границ парковки должна составлять не менее 2 метров.
Кто должен делать разметку для таких парковок, в документе не уточняется.
За нарушение новых правил парковки компаниям грозят штрафы до 150 тысяч рублей по статье 3.2 Кодекса РТ об административных правонарушениях — «Нарушение порядка организации уличной торговли». При повторном нарушении штраф составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Число поездок упало, а некоторые сервисы аренды получили штрафы
ГИБДД ввела такие ограничения, потому что её не устроили договорённости между комитетом по транспорту и сервисами, рассказало «Бизнес Online» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, ГИБДД запланировала рейды для контроля за превышением скорости и парковкой 25 июня — в тот же день, когда сервисы получили письмо.
Представитель Whoosh сообщил vc.ru, что компания получает штрафы за неправильное размещение самокатов с апреля 2021 года — за захламление или сужение тротуаров и прочее. Сервис оспорил их в суде, а затем получил новые.
Кроме того, самокаты Whoosh начали эвакуировать с улиц без актов изъятия — на штрафстоянке сейчас находится более 50 самокатов сервиса «без какой-либо законной и логичной причины», рассказали в компании.
«Парковки» — это точки на карте в приложении, где пользователь может оставить самокат. У Urent до введения ограничений 25 июня была 1000 таких точек, осталось 200.
Whoosh и Urent используют 122 парковки, которые разрешила занимать ГИБДД, а также стоянки своих партнёров, например, кафе и магазинов. Whoosh пользуется и другими городскими парковками.
За неполный месяц у Urent количество поездок в Казани упало на 30%. «Пользователям стало менее удобно использовать самокаты как транспорт из-за ограничения количества парковок», — пояснил представитель компании.
Город объявил аукцион на парковки, но кикшеринг не доволен условиями
В июле исполком Казани выставил на торги 122 стоянки с начальной стоимостью 927 тысяч рублей. Шаг аукциона — 46,3 тысяч рублей.
Аукцион пройдёт 2 августа. Победитель на три месяца получит все 122 точки под стоянку площадью 5,2 м² каждая. В тендере могут участвовать индивидуальные предприниматели и компании. По условиям победитель не может передавать право пользоваться парковками другим.
В пресс-службе ФАС России заявили vc.ru, что выводы о нарушении антимонопольного законодательства можно будет сделать только если ведомство получит жалобу.
- Whoosh готов рассмотреть участие в тендере, если количество парковок в нём вырастет со 122 до 1000 точек.
- В Urent не готовы участвовать в конкурсе в этом году.
Что сервисы говорят о своей работе в Казани в будущем
Ограничения ГИБДД «ставят под сомнение экономическую обоснованность дальнейшего развития сервисов кикшеринга» в Казани, заявляли в Urent в июне. Сервис будет принимать решение о дальнейшей работе в городе после аукциона, уточнил представитель компании в разговоре с vc.ru.
Если в Казани останется только 122 стоянки, электросамокаты не смогут работать как транспорт, заявили в Whoosh. «В этом случае проекту нет смысла работать — в модель развлечения в парках мы никогда не целились, все наши процессы и экономика, а так же польза для города сосредоточены в транспортной модели использования», — добавил представитель компании.
На момент публикации заметки в пресс-службе мэрии Казани не ответили на вопросы vc.ru о том, на каких условиях сервисы пользуются городскими парковками и почему все стоянки в тендере рассчитаны только на одну компанию.
Запретить! Обязать! Посадить! Расстрелять! Так и живем.
Я прям жду не дождусь когда на все электросамокаты начнут выдавать права. Нет у этих самокатчиков культуры передвижения (есть исключения, но мало).
Давайте ещё права на велосипеды выдавать, на ролики, на детские коляски, скейты, на ноги в конце концов, а то у этих бегунов в наушниках совсем никакой культуры передвижения... К слову, я сам электросамокатами не пользуюсь, просто нет нужды, но категорически против бредовых ограничений.
Когда вас или ваших родственников собьют на самокате тогда посмотрим что вы будете говорить
Ушлепок сбил вашу жену насмерть? А самокатчик может спокойно отправить взрослого человека в мир иной.
Где же новости о том как велосипедист или бегун кого-то убил? А про самокатчиков масса новостей, как эти дебилы либо сами убивались либо кого-то убивали.
Тема модная просто
Блогер влетел в человека (даже не насмерть)? Море новостей, до сих пор обсуждают. Сотни аварий с пьяницами? Хорошо если хоть процент от них попадёт в новости
С самокатами то же самое. Большинство новостей связанных с травмами и самокатами - самокатчики или наоборот, те кто их не любит начинают драку. Футбол тогда тоже травмоопасен - вон сколько смертей среди болельщиков
Автомобиль тоже может
Автомобиль ездить по правилам и по дорогам общего пользования а также имеет номер. Самокатчики это просто хаотично передвигающиеся люди по тротуарам на скорости которая ограничивается только их чувством самосохранения.
А с чего эта культура будет? Про ПДД ни компании кикшеринга, ни "самокатчики" не знают.
Про ПДД и многие велосипедисты и даже автомобилисты не в курсе. Если человек идиот - то он и на машине и на самокате, и на своих двух останется идиотом, и что теперь, давайте вводить права на ходьбу? Я конечно понимаю, что гораздо легче ограничить и запретить удобный городской транспорт чем подстроить городскую среду для безопасности его использования, но в таком случае давайте возвращаться в 16 век и пусть все ходят пешком, а для бега выдавать права.
Для транспорта - дороги. Тротуары для пешеходов. Пихать где только можно стоянки для самокатов - нельзя. Если компании зарабатывают деньги на транспорте - пусть строят инфраструктуру, а не паразититуют на том что есть.
"Для транспорта - дороги. Тротуары для пешеходов." - Вы это своему ребенку скажете, когда он захочет по тротуару на велосипеде покататься?
"Пихать где только можно стоянки для самокатов - нельзя." - С этим частично согласен, но это должно ОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ властями, а не тупо ЗАПРЕЩАТЬСЯ.
"Если компании зарабатывают деньги на транспорте - пусть строят инфраструктуру, а не паразититуют на том что есть." - Серьезно? То есть по вашему фирмам такси теперь надо строить дороги?
Боюсь что в таком случае популярность у этих самокатов очень быстро упадёт.
Наконец-то их "самокатчиков" начали прижимать. До властей что-то начало доходить.
Самокат – это удобное средство передвижение в большом городе. Оно должно быть и город должен создавать условия для них (и велосипедов).
Казань, мне за тебя стыдно! Позор властям!
Отличная новость так то) Теперь по улицам можно ходить безопасно, не озираясь, и не ожидая, когда прилетит такой "подарок"))
Самокатчики же упоротые - взять набережную, где для них сделана ОГРОМНАЯ дорожка для движения, так они катят по пешеходной...((
Да и не надо было пускать эти самокаты в города . К примеру весь Новосибирск ими завален, на каждом углу стоят.
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