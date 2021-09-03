«Яндекс.Навигатор» отключил возможность убрать рекламу из приложения Статьи редакции
Пользоваться сервисом без рекламы нельзя даже с подпиской «Яндекс.Плюс».
В App Store и Google Play появились отзывы пользователей «Яндекс.Навигатора» о том, что в приложении больше нельзя отключить рекламу.
До последнего обновления в «Настройках» можно было отключить шесть видов рекламы, в том числе аудиосообщения, рекламу мест на маршруте и при остановках. Теперь этой вкладки в приложении нет, пишут пользователи.
Пользователи пишут, что отключить рекламу нельзя даже с платной подпиской «Плюс».
В службе поддержки «Яндекс.Навигатора» подтвердили, что в новой версии нет настроек отключения рекламы, а её показ позволяет оставлять приложение бесплатным. «Реклама отображается только при полной остановке или до начала движения», — ответили представители компании.
Большинство пользователей не отключали рекламу и раньше, поэтому компания приняла решение убрать опцию из настроек, сообщает Adindex со ссылкой на представителя «Яндекса».
Удалить
х2 рекламы только для подписчиков Яндекс.Плюс
Самое смешное, что они так спешили убрать отключение, что в приложении даже остался раздел, где они были, просто это теперь пустой экран
Тот факт, что даже с подпиской Плюс у пользователей остается реклама в Почте (либо смотри, лио плати отдельно за отключение), а теперь и в других продуктах - это просто здец какой-то...
За последние пару-тройку лет Яндекс реально превратился в монстра ненасытного, раньше люди на Сбер и Мэйл жаловались, но теперь Яндекс всех заткнул своим поведением и жадностью..
Кто-то в Яндексе очень не любит людей..
Яндекс, ну ведь так хорошо всё начиналось. В какой момент вы свернули не туда?
«Её показ позволяет оставлять приложение бесплатным»? Так, а сбор данных? А подписка «Яндекс.Плюс»? Приложение точно бесплатное?
А сбор данных Яндексу по вашему зачем?)
Для таргетирования рекламы в остальных продуктах. FB собирает данные в WhatsApp, а использует их в остальных продуктах и это очень выгодно, так что это не оправдывает жадность Яндекса.
Вполне возможно. Но все-таки первопричина сбора данных – это возможность показать вам хоть и релевантную, но рекламу.
Когда Тигран директором стал
Да раньше. Как только отклонились от изначального своего предназначения - поиска.
Подтверждаю. Имею подписку Плюс.
Реклама в навигаторе это, как минимум, опасно.
Она реально мешает во время движения и может спровоцировать ДТП.
Днище. Перешел на Гугл, хоть и многое не привычно (нет заправок, как минимум).
Хуже чем он никто не строит маршрут, тем более 90% дорог не знает
В гугле есть проблема с качеством карт и адресами.
А навигатор в 2ГИС нужно настраивать в опциях - там по-умолчанию довольно странные настройки
Если не секрет, что именно вы делаете в настройках?
Мне лично как карты 2ГИС нравится намного больше, чем Яндекс или Гугл — если речь идёт о крупных городах. Но вот пользоваться их навигатором почти физически больно. Это что, как то лечится настройками?
Там не включено избегание грунтовых дорог и маршруты странные получаются.
Остальное в интерфейсе мне в целом норм
Просто для справки: не google, не тугис не являются навигаторами - это просто карты.
СитиГИД и разные его версии - вот это профессиональный навигатор. Сам использую и другим рекомендую (не реклама).
Пользуюсь гугл картами давно (со случая когда яндекс навигатор записывал весь звук с микрофона в файл), заправки там есть. Даже быстрая кнопка "АЗС" под полем поиска есть.
Во-первых, заправки - имеется ввиду функция «заправки из карты», когда на заправке вы можете оплатить топливо и указать колонку из приложения, без похода к кассе
Во вторых, качество карт гугла - унылое. У нас в городе (Новосибирск) - местами прям ужас
Сравните скрины (
У гуллинет камер, без камер очень плохо, ездить, когда привыкаешь почти невозможео
Верный Петя
Камеры есть в waze. Но оно хоть и пренадлежит Гуглу, имеет весьма специфичный "игровой" интерфейс. Хотя, многим заходит.
В бесплатном варианте товаром являетесь Вы.
Абсолютно согласен с Яндексом. Просто дайте им время, через годик появится Плюс VIP, и там рекламы не будет, а нищеброды в отзывах всегда есть были и будут. Как и люди, которые не знают где настройки в приложении. И Сбер с подпиской на перевод денег без комиссии и Яндекс с самым крутым навигатором в мире будут зарабатывать на таких вот комментаторах. А гугл карты как не показывают ограничения скорости и ведут тебя через кирпичи и через реки так и будут вести.
Наоборот же, в Плюс VIP рекламы будет ещё больше.
Стальной блик
Нужно сделать Яндекс Минус.
Там не будет ничего вообще , кроме того, что рекламу показывать не будут.
Всего 999 р/месяц
«Большинство пользователей не отключали рекламу и раньше» + «её показ позволяет оставлять приложение бесплатным, поэтому нам пришлось ее всем включить»
Ну лан, не буду обновлять
Тоже отключил автообновление.
Яндекс идет по граблям, когда в хорошую вещь начинают добавлять разные "нужности" и постепенно превращают в тяжеленный комбайн.
Например редактор ACDSee, была легкая и удобная. А сейчас уже все и забыли
AdGuard сила 💪
Купил, включил, забыл.
В телефоне, ага.
В телефоне есть
Его не поставить, если у тебя браузер не Яндекс и не Самсунг браузер.
Вроде даже если просто изменить DNS, то должно резаться
А почему колонка от яндекса не рекламирует круглосуточно прокладки? недоработка, надо исправить )
Ну зачем вы в слух? )))
Та ладно бы реклама была ненавязчивой, типа точек на маршруте. Макдак там какой-нибудь, но их объявления иногда реально создают опасность для водителя. Ребята, блять, вы делаете апп, которым пользуются за рулём, тут вообще ни хуя лишнего не должно быть.
А ещё, помимо, непосредственно рекламы как же бесило когда нужно срочно построить маршрут, а тебе: «Яндекс-заправки — срочно используй 2 бонусных балла, которыми ты можешь оплатить не более 0,00000% бака при условии что заправляешься больше чем на 1000 литров».
О, З. Ы. вспомнил под тему.
А ещё лютейший пиздец это когда ты садишься в тачку драйва, строишь маршрут, а апп отправляет его в планшет машины и не даёт пользоваться роутом в телефоне. А Яндекс-авто 10 минут не видит сеть, потом 3 минуты думает, потом зависает, перезагружается, снова думает, а ты в незнакомом месте где вообще не вариант ехать по наитию...
А где там реклама? Бывают более жирные точки на карте, перекрестка там или макдака, в поиске есть реклама (вспомнил сейчас, вообще не мешает) и всё вроде. Кому-то это реально мешает пользоваться приложением? Вот то, что навигатор после обновления 15 июля стал вылетать в момент построения маршрута, вот это косяк. В сторе на отзыв ответили, мол на магнитолах работать вообще не должно. Будто та магнитола нужна для чего-то еще!
Почему просто не сделать сервисы платными?
Хочешь сервис - плати деньги.
Яндекс, нахуй «ваша» реклама не нужна в продуктах.
Просто рисуйте показы клиентам таргета и списывайте бабло.
Давно пора начать эволюцию от рекламной модели к платным сервисам.
С тех пор, как навигатор начал впаривать говноалису собирался перейти на гугл. Что ж, время пришло.
Но, справедливости ради, вот это вот идиотско-бесполезное гугловское "направляйтесь на восток" тоже очень бесит.
Навигатор от 2гис тоже неплохой. И надо же, бесплатный.
Плохой, ужасный
Даня Шулейко, если ты это читаешь, пожалуйста избавьте подписчиков Яндекс плюс от этого. Либо вводите расширенную подписку, без рекламы вообще на всех сервисах (в том числе и контекстной). Будет заебись. А сейчас хуевасто вышло как-то, неудобно даже.
к сожалению они этого никогда не сделают, а очень бы хотелось.
Не понял - бесплатное приложение или бесплатная реклама?
Сыр
🤣 если вы имеете ввиду бесплатный сыр, могу подсказать где искать - в мышеловку.
Теперь Вы поняли
Спасибо уважаемый учитель.
Спорное утверждение.
Яндекс - единственный адекватный навигатор для CarPlay, по крайней мере в спб.
2ГИС в петербурге водит по встречке, предлагает разворот через двойную сплошную, кричит об ограничении скорости 50 на ЗСД и еще множество других приколов.
Яндекс - показывает светофоры, полосы и имеет очень хороший, понятный глазу дизайн. Имеет встроенный релевантный поиск по месту, с учетом геопозиции. Не один навигатор таким похвастаться не может.
Камеры, пробки, точные адреса, ремонт дороги и еще много чего.
Я девайс специальный покупал, за 10к рублей, чтобы была возможность использовать яндекс на CarPlay, через трансляцию экрана. А тут такая легальная возможность появилась, за копейки. И никакой рекламы в CarPlay я кстати, не заметил.
апле карты очень крутыми стали, но все же нет множества плюшек.
мало камер показывают, не отображают актуальную разрешённую скорость и тд.
Специальный кавалер
Камеры и пробки - вот, на чем пока что держится яндекс.
Напряженный коктейль
Кстати, есть крутой лайфхак против камер: соблюдать скоростной режим. Работает идеально, проебаться невозможно) Самое страшное что может случиться — ты не увидишь знак 40 в городе, но у нас камеры реагируют на 20+, поэтому если ты в принципе в городе ездишь не больше 60 то тебе ничего не грозит.
Мало кто знает, что навигатор монетизируется дважды. И был не бесплатным и до появления рекламы.
Просто выручка от отчета к отчету сама себя не вырастит.
Приналичии карт Apple в CarPlay - весь этот движ с платной и бесплатной версией с рекламой и без откуда-то из 2000х. Печально, но факт. Лучшее приложение лучшей компании погорело на крохоборстве.
Пользоваться сервисом без рекламы нельзя даже с подпиской «Яндекс.Плюс».
Ахахахах!
То есть мяу!
Ходите пешком или на такси 🥳👍😁
Живите и радуйтесь жизни, а не выливайте гнев на тех, кто просто разом решил заререйзить то, что на флопе было коллировано 🥳👍🙃
Говорят,
- Если ты не платишь за товар, то ты и есть товар.
Ну Яндекс тут пробил Дно ₽ебята.
Я откланиваюсь.
Комментарий удален
Это как в анекдоте:
- Инспектор, а разве здесь нет правого поворота?
- Есть, но он теперь платный)
Поправьте, но разве Навигатор — не основной драйвер роста других «платных» продуктов? Кажется, он выполняет функцию магнита в экосистеме по принципу: «Пользуюсь Плюсом, Такси или другим продуктом, потому что топовый Навигатор». Топовый, кстати, и за счёт отсутствия монетизации.
Получается, что последние обновления: Плюс для CarPlay/Android Auto, теперь и неотключаемая реклама как-то перечеркивают историю выше.
P.S. Кстати, реклама на экране Навигатора вообще кажется очень спорным решением с точки зрения пользовательского опыта водителя.
Неужели появление новых успешных направлений не в состоянии обеспечить «бесплатность» ключевого продукта?
Не сигналь водителю что не двигается с места на давно горящий зелёный, бедолага просто на рекламу залип
Простите, но чему вы удивляетесь рекламе с подпиской "плюс", тут радоваться надо, что не х3 рекламы стало, недавно с другом проверяли стоимость каршеринга на одной тачке, так у меня с подпиской цена была на 1р. больше, чем у него и это при условии идеального профиля вождения.
Тот случай, когда то, что смартфон не может обновить приложения из-за нехватки памяти, радует
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