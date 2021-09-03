Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6090,"title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=6090&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/286997-bankovskaya-karta-kotoraya-podstraivaetsya-pod-klienta&placeBit=1&hash=2ea1e65f66952d146a03a29cea1be2175792f3244f4f89e566e71b36e7bafeaf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Маша Цепелева

«Яндекс.Навигатор» отключил возможность убрать рекламу из приложения Статьи редакции

Пользоваться сервисом без рекламы нельзя даже с подпиской «Яндекс.Плюс».

103 103 комментария
2631 просмотров

В App Store и Google Play появились отзывы пользователей «Яндекс.Навигатора» о том, что в приложении больше нельзя отключить рекламу.

До последнего обновления в «Настройках» можно было отключить шесть видов рекламы, в том числе аудиосообщения, рекламу мест на маршруте и при остановках. Теперь этой вкладки в приложении нет, пишут пользователи.

Отзыв в Google Play

Пользователи пишут, что отключить рекламу нельзя даже с платной подпиской «Плюс».

Отзыв в App Store от 2 сентября 2021 года

В службе поддержки «Яндекс.Навигатора» подтвердили, что в новой версии нет настроек отключения рекламы, а её показ позволяет оставлять приложение бесплатным. «Реклама отображается только при полной остановке или до начала движения», — ответили представители компании.

Большинство пользователей не отключали рекламу и раньше, поэтому компания приняла решение убрать опцию из настроек, сообщает Adindex со ссылкой на представителя «Яндекса».

#новость #яндекснавигатор

103 103 комментария
16
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 103, "likes": 16, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 289768, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 03 Sep 2021 20:13:23 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
103 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Gero In

67

Удалить

Ответить

Феттучини с Креветкой

Gero
9

О, а вот и решение подоспело. )))

Ответить

Глеб Елкин

43

х2 рекламы только для подписчиков Яндекс.Плюс

Ответить

Roman Moskovskiy

Глеб
7

Самое смешное, что они так спешили убрать отключение, что в приложении даже остался раздел, где они были, просто это теперь пустой экран

Ответить

KSA

Roman
0

Other wam, a ne settings!

Ответить

Louis Cyphre

Глеб
1
Ответить

ilia

32

Тот факт, что даже с подпиской Плюс у пользователей остается реклама в Почте (либо смотри, лио плати отдельно за отключение), а теперь и в других продуктах - это просто здец какой-то...

За последние пару-тройку лет Яндекс реально превратился в монстра ненасытного, раньше люди на Сбер и Мэйл жаловались, но теперь Яндекс всех заткнул своим поведением и жадностью..

Ответить

Вася Пражкин

13

Кто-то в Яндексе очень не любит людей..

Ответить

Амбиент Музыкантов

Вася
37

Кто-то в Яндексе очень любит деньги.

Ответить

Vlad Likh

15

Яндекс, ну ведь так хорошо всё начиналось. В какой момент вы свернули не туда?

«Её показ позволяет оставлять приложение бесплатным»? Так, а сбор данных? А подписка «Яндекс.Плюс»? Приложение точно бесплатное?

Ответить

Юрий Дубинин

Vlad
0

А сбор данных Яндексу по вашему зачем?)

Ответить

Louis Cyphre

Юрий
1

Для таргетирования рекламы в остальных продуктах. FB собирает данные в WhatsApp, а использует их в остальных продуктах и это очень выгодно, так что это не оправдывает жадность Яндекса.

Ответить

Vlad Likh

Юрий
0

Хотите сказать, Яндекс не использует данные Навигатора в коммерческих целях и для своих внутренних проектов?

Ответить

Юрий Дубинин

Vlad
0

Вполне возможно. Но все-таки первопричина сбора данных – это возможность показать вам хоть и релевантную, но рекламу.

Ответить

Marat

Юрий
2

хуйню они показывают, а не рекламу.

Ответить

Vlad Likh

Юрий
0

Безусловно, но ведь её не обязательно показывать в Навигаторе. Можно улучшать таргетированную выдачу РСЯ.

Ответить

KSA

Vlad
0

  В какой момент вы свернули не туда?

Когда отказались бросить золотую акцию в жерло вулкана Ородруин.

Ответить

Nikita Misharin

Vlad
0

Когда Тигран директором стал

Ответить

Амбиент Музыкантов

Nikita
0

Да раньше. Как только отклонились от изначального своего предназначения - поиска.

Ответить

Михаил Кученко

12

Подтверждаю. Имею подписку Плюс. 
Реклама в навигаторе это, как минимум, опасно. 
Она реально мешает во время движения и может спровоцировать ДТП. 
Днище. Перешел на Гугл, хоть и многое не привычно (нет заправок, как минимум).

Ответить

Rublik

Михаил
1

Есть же 2ГИС зачем Гугл

Ответить

KSA

Rublik
12

2ГИС теперь Сбер, тоже испортят.

Ответить

Regies Linkas

Rublik
1

Хуже чем он никто не строит маршрут, тем более 90% дорог не знает

Ответить

Denis Kiselev

Regies
0

В гугле есть проблема с качеством карт и адресами.

А навигатор в 2ГИС нужно настраивать в опциях - там по-умолчанию довольно странные настройки

Ответить

Григорий Матасов

Denis
0

Если не секрет, что именно вы делаете в настройках?

Мне лично как карты 2ГИС нравится намного больше, чем Яндекс или Гугл — если речь идёт о крупных городах. Но вот пользоваться их навигатором почти физически больно. Это что, как то лечится настройками?

Ответить

Denis Kiselev

Григорий
0

Там не включено избегание грунтовых дорог и маршруты странные получаются.

Остальное в интерфейсе мне в целом норм

Ответить

Дима Дьяконов

Regies
0

зависит от региона

Ответить

Nathan Zachary

Михаил
0

Просто для справки: не google, не тугис не являются навигаторами - это просто карты.
СитиГИД и разные его версии - вот это профессиональный навигатор. Сам использую и другим рекомендую (не реклама).

Ответить

Амбиент Музыкантов

Nathan
8

Нет, реклама.

Ответить

Alex Nevi

Nathan
0

А Навител?

Ответить

Nathan Zachary

Alex
0

Для России - нет

Ответить

Egor Chusov

Михаил
1

Пользуюсь гугл картами давно (со случая когда яндекс навигатор записывал весь звук с микрофона в файл), заправки там есть. Даже быстрая кнопка "АЗС" под полем поиска есть.

«Яндекс.Навигатор» записывал своих пользователей
Компания ссылается на программную ошибку, которая уже исправлена
www.vedomosti.ru
Ответить

Denis Kiselev

Egor
1

Во-первых, заправки - имеется ввиду функция «заправки из карты», когда на заправке вы можете оплатить топливо и указать колонку из приложения, без похода к кассе

Во вторых, качество карт гугла - унылое. У нас в городе (Новосибирск) - местами прям ужас

Сравните скрины (

Ответить

Aleksey Murashko

Михаил
0

У гуллинет камер, без камер очень плохо, ездить, когда привыкаешь почти невозможео

Ответить

Верный Петя

Aleksey
0

Камеры есть в waze. Но оно хоть и пренадлежит Гуглу, имеет весьма специфичный "игровой" интерфейс. Хотя, многим заходит.

Ответить

Covid 19

7

В бесплатном варианте товаром являетесь Вы.

Ответить

KSA

Covid
0

В яндексплюсе тоже.

Ответить

Игорь Лукьянов

KSA
3

Товар с плюсом ещё и дороже продать можно

Ответить

Covid 19

KSA
0

Прошлый раз, при подключении агрессивной рекламы, народ поудалял Яндекс навигатор, второй раз на те-же грабли... 

Ответить

Максим Наумов

3

Абсолютно согласен с Яндексом. Просто дайте им время, через годик появится Плюс VIP, и там рекламы не будет, а нищеброды в отзывах всегда есть были и будут. Как и люди, которые не знают где настройки в приложении. И Сбер с подпиской на перевод денег без комиссии и Яндекс с самым крутым навигатором в мире будут зарабатывать на таких вот комментаторах. А гугл карты как не показывают ограничения скорости и ведут тебя через кирпичи и через реки так и будут вести.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Максим
2

Наоборот же, в Плюс VIP рекламы будет ещё больше.

Ответить

Стальной блик

Амбиент
2

Нужно сделать Яндекс Минус.
Там не будет ничего вообще , кроме того, что рекламу показывать не будут. 
Всего 999 р/месяц

Ответить

KSA

Максим
0

Слишком толсто!

Ответить

Игорь Лукьянов

KSA
0

Реклама только другая будет

Ответить

Covid 19

Максим
0

...Самый крутой в мире навигатор ...
Не спешите пожалуйста! Я записываю!

Ответить

Максим Деребаско

6

«Большинство пользователей не отключали рекламу и раньше» + «её показ позволяет оставлять приложение бесплатным, поэтому нам пришлось ее всем включить»

Ответить

Юрий Белоножкин

Максим
1

lurkmore://Взаимоисключающе_Параграфы

Ответить

boj Ko

6

Никогда такого не было и вот опять )

Ответить

Roman Moskovskiy

5

Ну лан, не буду обновлять

Ответить

StepanCapusta

Roman
0

Тоже отключил автообновление.
Яндекс идет по граблям, когда в хорошую вещь начинают добавлять разные "нужности" и постепенно превращают в тяжеленный комбайн.
 Например редактор ACDSee, была легкая и удобная. А сейчас уже все и забыли

Ответить

Sergei Timofeyev

StepanCapusta
0

Яндекс.Бар

Ответить

Ar AbduRashid

4

AdGuard сила 💪
Купил, включил, забыл.

Ответить

Павел Евграфович

Ar
0

В телефоне, ага.

Ответить

Roman Moskovskiy

Павел
2

В телефоне есть

Ответить

Dmitry Yashin

Roman
0

Его не поставить, если у тебя браузер не Яндекс и не Самсунг браузер.

Ответить

KSA

Ar
0

Яндекс могила!

Ответить

Ar AbduRashid

KSA
0

Не, яндекс тоже сила, просто очень любят грабли

Ответить

Lucky Fucko

Ar
0

Вроде даже если просто изменить DNS, то должно резаться

Ответить

Regies Linkas

Lucky
0

Стоит блок от Тинькофф мобайл, не режет них

Ответить

xxx xxx

4

А почему колонка от яндекса не рекламирует круглосуточно прокладки? недоработка, надо исправить )

Ответить

Феттучини с Креветкой

xxx
1

Ну зачем вы в слух? )))

Ответить

KSA

Феттучини
4

с литно

Ответить

Феттучини с

KSA
2

Ах ты ж! Даже править не буду, чтоб позор надолго запомнился! 👍🏻

Ответить

Thom Yorke

xxx
0

Совсем скоро. Ждём.

Ответить

Напряженный коктейль

4

Та ладно бы реклама была ненавязчивой, типа точек на маршруте. Макдак там какой-нибудь, но их объявления иногда реально создают опасность для водителя. Ребята, блять, вы делаете апп, которым пользуются за рулём, тут вообще ни хуя лишнего не должно быть.

А ещё, помимо, непосредственно рекламы как же бесило когда нужно срочно построить маршрут, а тебе: «Яндекс-заправки — срочно используй 2 бонусных балла, которыми ты можешь оплатить не более 0,00000% бака при условии что заправляешься больше чем на 1000 литров».

О, З. Ы. вспомнил под тему.

А ещё лютейший пиздец это когда ты садишься в тачку драйва, строишь маршрут, а апп отправляет его в планшет машины и не даёт пользоваться роутом в телефоне. А Яндекс-авто 10 минут не видит сеть, потом 3 минуты думает, потом зависает, перезагружается, снова думает, а ты в незнакомом месте где вообще не вариант ехать по наитию... 

Ответить

Антон Смуров

3

А где там реклама? Бывают более жирные точки на карте, перекрестка там или макдака, в поиске есть реклама (вспомнил сейчас, вообще не мешает) и всё вроде. Кому-то это реально мешает пользоваться приложением? Вот то, что навигатор после обновления 15 июля стал вылетать в момент построения маршрута, вот это косяк. В сторе на отзыв ответили, мол на магнитолах работать вообще не должно. Будто та магнитола нужна для чего-то еще!

Ответить

Marat Nigametzianov

3

Почему просто не сделать сервисы платными?
Хочешь сервис - плати деньги.

Яндекс, нахуй «ваша» реклама не нужна в продуктах.
Просто рисуйте показы клиентам таргета и списывайте бабло.
Давно пора начать эволюцию от рекламной модели к платным сервисам.

Ответить

Make Luv

3

С тех пор, как навигатор начал впаривать говноалису собирался перейти на гугл. Что ж, время пришло.
Но, справедливости ради, вот это вот идиотско-бесполезное гугловское "направляйтесь на восток" тоже очень бесит. 

Ответить

Владислав Юзбеков

0

Навигатор от 2гис тоже неплохой. И надо же, бесплатный.

Ответить

Regies Linkas

Владислав
4

Плохой, ужасный

Ответить

Denis Kiselev

Regies
0

Чем? Можно развернуть?

Ответить

Alexey Shabolkin

2

Даня Шулейко, если ты это читаешь, пожалуйста избавьте подписчиков Яндекс плюс от этого. Либо вводите расширенную подписку, без рекламы вообще на всех сервисах (в том числе и контекстной). Будет заебись. А сейчас хуевасто вышло как-то, неудобно даже.

Ответить

Marat Nigametzianov

Alexey
0

к сожалению они этого никогда не сделают, а очень бы хотелось.

Ответить

Илья Попов

0

Не понял - бесплатное приложение или бесплатная реклама?

Ответить

Ar AbduRashid

Илья
4

Сыр

Ответить

Илья Попов

Ar
0

🤣 если вы имеете ввиду бесплатный сыр, могу подсказать где искать - в мышеловку.

Ответить

Ar AbduRashid

Илья
1

Теперь Вы поняли

Ответить

Илья Попов

Ar
1

Спасибо уважаемый учитель. 

Ответить

Ar AbduRashid

Илья
0

🎓

Ответить

Илья Попов

Илья
0

Супер! Всю жизнь мечтал о степени бакалавра. Вы добрый!

Ответить

Специальный кавалер

1

На apple maps появились дома, подгружается инфа из 2 гис. В том же 2 гис есть навигация, оффлайн карты. И те и другие поддерживают carplay.

Яндекс добавил carplay только по подписке да еще рекламу, которую теперь нельзя отключить.

В жопу яндекс.

Ответить

Ivan Maslov

Специальный
0

Спорное утверждение.

Яндекс - единственный адекватный навигатор для CarPlay, по крайней мере в спб.
2ГИС в петербурге водит по встречке, предлагает разворот через двойную сплошную, кричит об ограничении скорости 50 на ЗСД и еще множество других приколов.

Яндекс - показывает светофоры, полосы и имеет очень хороший, понятный глазу дизайн. Имеет встроенный релевантный поиск по месту, с учетом геопозиции. Не один навигатор таким похвастаться не может.

Камеры, пробки, точные адреса, ремонт дороги и еще много чего.

Я девайс специальный покупал, за 10к рублей, чтобы была возможность использовать яндекс на CarPlay, через трансляцию экрана. А тут такая легальная возможность появилась, за копейки. И никакой рекламы в CarPlay я кстати, не заметил.

Ответить

sando

Специальный
0

апле карты очень крутыми стали, но все же нет множества плюшек. 
мало камер показывают, не отображают актуальную разрешённую скорость и тд. 

Ответить

Специальный кавалер

sando
1

Камеры и пробки - вот, на чем пока что держится яндекс.

Ответить

Valeryi

Специал…
0

Причём последнее время и то и то сдаёт. Камеры пропускает, пробки обновляет когда ты в неё уже стал. 

Ответить

Напряженный коктейль

sando
0

Кстати, есть крутой лайфхак против камер: соблюдать скоростной режим. Работает идеально, проебаться невозможно) Самое страшное что может случиться — ты не увидишь знак 40 в городе, но у нас камеры реагируют на 20+, поэтому если ты в принципе в городе ездишь не больше 60 то тебе ничего не грозит.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

Мало кто знает, что навигатор монетизируется дважды. И был не бесплатным и до появления рекламы.
Просто выручка от отчета к отчету сама себя не вырастит.

Ответить

Victor Saxon

1

Приналичии карт Apple в CarPlay - весь этот движ с платной и бесплатной версией с рекламой и без откуда-то из 2000х. Печально, но факт. Лучшее приложение лучшей компании погорело на крохоборстве.

Ответить

KSA

0

 Пользоваться сервисом без рекламы нельзя даже с подпиской «Яндекс.Плюс».

Ахахахах!
То есть мяу!

Ответить

Denchis Позитива

0

Ходите пешком или на такси 🥳👍😁
Живите и радуйтесь жизни, а не выливайте гнев на тех, кто просто разом решил заререйзить то, что на флопе было коллировано 🥳👍🙃

Ответить

Seller of Happiness

0

Говорят,
- Если ты не платишь за товар, то ты и есть товар.

Ну Яндекс тут пробил Дно ₽ебята.
Я откланиваюсь.

Ответить

Комментарий удален

Denis Kiselev

0

Все просто: сделайте платное отключение рекламы, как ютуб

Ответить

Evgeniy Zorin

0

Это как в анекдоте:
- Инспектор, а разве здесь нет правого поворота?
- Есть, но он теперь платный)

Ответить

Humble Diligent

0

Поправьте, но разве Навигатор — не основной драйвер роста других «платных» продуктов? Кажется, он выполняет функцию магнита в экосистеме по принципу: «Пользуюсь Плюсом, Такси или другим продуктом, потому что топовый Навигатор». Топовый, кстати, и за счёт отсутствия монетизации.

Получается, что последние обновления: Плюс для CarPlay/Android Auto, теперь и неотключаемая реклама как-то перечеркивают историю выше.

P.S. Кстати, реклама на экране Навигатора вообще кажется очень спорным решением с точки зрения пользовательского опыта водителя.

Неужели появление новых успешных направлений не в состоянии обеспечить «бесплатность» ключевого продукта?

Ответить

Игорь Лукьянов

Humble
0

Не сигналь водителю что не двигается с места на давно горящий зелёный, бедолага просто на рекламу залип

Ответить

Roman Patsev

Humble
0

Полно бесплатных навигаторов, но топовый всё же Яндекс)

Ответить

Борис Катехизио

0

Яндекс компания садомитов. Конченная организация.

Ответить

Дмитрий Пупкин

0

Стер и перестал пользоваться. Жизнь наладилась)

Ответить

Vlad Limbo

0

Простите, но чему вы удивляетесь рекламе с подпиской "плюс", тут радоваться надо, что не х3 рекламы стало, недавно с другом проверяли стоимость каршеринга на одной тачке, так у меня с подпиской цена была на 1р. больше, чем у него и это при условии идеального профиля вождения.

Ответить

Дичь Петрович

0

Тот случай, когда то, что смартфон не может обновить приложения из-за нехватки памяти, радует

Ответить

Black Jack

0

В пресс-службе как обычно соврали.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Я.карты юзаю. Вполне себе ведут

Ответить

Павел Родюков

–1

Аххах. При Р/Е >90 и никакущей фундаменталке Яндекса начинается: «кисонька, миленькая, ну хоть ещё капельку».

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 103 комментария
Русская Медиагруппа
ВЭФ-2021: «Русская Медиагруппа» объявила о старте Года экологии в русской музыке

3 сентября представители «Русской Медиагруппы» приняли участие в бизнес-сессии «Государство, бизнес, креативныеиндустрии – экология глобальной общественной культуры», которая прошла в рамках Восточного экономического форума – 2021. Медиахолдинг объявил о старте «Зелёной инициативы» во всей российской музыкальной индустрии, а также поднял вопросы…

0 Обсудить
1
Evrone
RubyRussia 2021 online
0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
animegravitation
Подаем жалобу в Роспотребнадзор по факту взимания комиссии в 2% Wildberries и введении потребителя в заблуждение

Внимание, длиннопост.

32 32 комментария
35
Будущее
Дарья Шуруева
Как в России пытаются воскресить мамонта

Российские ученые, отец и сын, на севере Сибири уже несколько десятков лет пытаются возродить пастбища ледникового периода. В идеале — с выращенными в лаборатории шерстистыми мамонтами (происходящими от слонов).

40 40 комментариев
59
Яндекс
Елена Бунина, «Яндекс»: «Нельзя планировать профессию на всю жизнь»

Почему нельзя знать про зарплаты коллег, правда ли, что все хотят работать в «Яндексе», как в компании реализуется культура открытости и почему на работе у них можно ошибаться без страха? Какие гендерные стереотипы давно пора разрушить, какие сегодня есть роли у женщин в ИТ, как выбирать профессию в XXI веке и что скрывается за мотивацией 3.0?

40 40 комментариев
16
Тинькофф Инвестиции
Костры горят, календарь перевернулся, а Пульс стал на год старше

Календарь перевернулся — 3 сентября социальной сети Тинькофф Инвестиций Пульс исполнилось два года! Сегодня это крупнейшее сообщество инвесторов в России.

33 33 комментария
34
Сервисы
Маша Цепелева
GetContact сама попросила Роскомнадзор включить её в реестр распространителей информации из-за новых функций Статьи редакции

Компания «не хотела подвергать себя риску блокировки», как это произошло с Telegram.

21 21 комментарий
9
Дизайн
Denis Weber
Повторил рекламу «Яндекс.Gо» в Blender за 24 часа

Пару месяцев назад я выложил на ютюб видео с созданием рекламы «Яндекс.Gо». Сразу оговорюсь, что этот ролик никем не проплачен, мне просто захотелось повторить то, что я когда-то не умел. Я написал текстовую версию, а если вам больше нравится смотреть на видео, я оставлю ссылку в конце статьи.

16 16 комментариев
79
Маркетинг
Таня Боброва
Пользователи уличили Skyeng в фейковых отзывах на сайте — компании пришлось извиняться второй раз за год Статьи редакции

Весной онлайн-школа призналась в копировании у Skillbox и «Нетологии» описания нескольких курсов для лендингов Skypro.

Один из отзывов Skyeng. На самом деле у редакции Т—Ж нет главреда Facebook Ники Троицкой
41 41 комментарий
20
Tele2
Как защитить и развлечь детей в Сети: 5 полезных сервисов для школьников и родителей

Начало учебного года – самое время поговорить о безопасности детей в интернете и офлайне. Мы подготовили подборку операторских сервисов, которые помогут отследить местонахождение ребенка, оградить от опасного контента и платных подписок, а также занять и развить ребенка. А еще мы собрали лучшие предложения для детей на одной площадке.

0 Обсудить
2
Транспорт
Маша Цепелева
«Яндекс.Навигатор» отключил возможность убрать рекламу из приложения Статьи редакции

Пользоваться сервисом без рекламы нельзя даже с подпиской «Яндекс.Плюс».

103 103 комментария
16
Больше статей
null